Il cane può mangiare l'uva?

No, il cane non può mangiare l'uva . Il consumo di uva e uvetta è pericoloso per questo animale, perché può causare un danno renale acuto con anuria (mancanza di produzione di urina ).

Perché l'uva non si può dare ai cani?

Come abbiamo appena detto e come dimostrano alcuni studi (fra cui Toxicosis with grapes or raisins causing acute kidney injury and neurological signs in dogs, pubblicato su PubMed) l'ingestione di uva o uvetta può provocare un danno renale acuto nei cani. Ciò capita sia agli animali sani ma anche e soprattutto a quelli che hanno già un quadro clinico segnato da patologie gastrointestinali.

La cosa più particolare da sapere è che non è ancora chiaro il perché ciò avvenga e, purtroppo, non sono certe nemmeno le dosi entro le quali si verifica una potenziale insufficienza renale. Per alcuni esemplari, infatti, potrebbe bastare un chicco, mentre per altri bastano davvero pochissimi acini d'uva per scatenare un'importante insufficienza renale, talvolta con esito mortale.

Accorgersi tempestivamente di quanto ingerito dal cane è molto importante per scongiurare il più possibile una tragica eventualità. L'unico modo per essere certi che il cane non mangi uva è tenerlo monitorato, e soprattutto avvisare i commensali che il cane, per quanto possa fare gli occhi dolci, non può ingerirne nemmeno un acino o un seme.