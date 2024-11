Il cane può mangiare la melagrana?

Generalmente parlando, ogni cane può mangiare la melagrana (frutto del melograno ). Esistono però dei cani specifici nei quali è decisamente sconsigliato. Basti pensare ad animali ipersensibili al frutto. In altri, invece, occorre ottenere il parere di un veterinario . Di seguito vi riportiamo tutto ciò che dovete sapere in merito.

Si tratta di un'ottima fonte di fibre , il che contribuisce a mantenere l'intestino del cane sano . Per non parlare del fatto che il frutto è ricco di vitamina C , vitamina A , vitamina B6 , vitamina K , potassio , manganese e acido folico . Gioca il suo ruolo nel rafforzare il sistema immunitario , aiuta a ridurre la pressione sanguigna e riduce il rischio di disfunzioni cognitive . Se c'è un frutto ricco di benefici, insomma, quello è il melograno.

Sì, i cani possono mangiare la melagrana. Come detto, però, esistono dei casi limite , il che ci spinge a suggerire, come sempre, di consultare il proprio veterinario. In linea generale, però, si tratta di un frutto dal grande quantitativo di minerali, vitamine e antiossidanti . Tutto ciò può soltanto fare del bene al proprio animale, salvo che quest'ultimo vanti delle condizioni particolari.

Non tutti i cani apprezzano il sapore, che può risultare un po' amaro . È importante introdurre la melagrana in maniera graduale nella dieta, tenendo conto di eventuali reazioni e segnali di disagio. In termini quantitativi, occorre proporre all'animale circa un cucchiaio di succo per ogni 10 kg di peso.

La soluzione migliore è quella di offrire al proprio animale il succo del frutto . Basta tagliarlo a metà e spremerlo come se si avesse tra le mani un'arancia, usando uno spremiagrumi per evitare disastri in cucina. Ciò consente di non frantumare i semi, riducendo dunque il rilascio dei tannini .

I cani non possono fare una scorpacciata di melagrana. Si andrebbero infatti a cancellare gli effetti benefici, ponendo seriamente a rischio l'animale. La razione quotidiana dipende dal cane e, ovviamente, dalle sue dimensioni. Il parere di un esperto è fondamentale in questi casi. Generalmente, meno di una mezza melagrana al giorno .

Il melograno rientra inoltre tra i frutti dalla possibile azione anticancro . Ciò grazie a un costituente, ovvero l'acido ellagico. Quest'ultimo è in grado di contrastare la P53 , ovvero una proteina tumorale . Per il momento, è bene sottolinearlo, tale funzione ricade nell'ambito delle ipotesi scientifiche. Occorre infatti ancora confermare il tutto in vivo. A prescindere da ciò, però, i benefici sono indubbi e svariati, come l'effetto rinfrescante , l'azione diuretica e, infine, quella gastroprotettiva .

Se ciò non bastasse, i suoi piccoli chicchi contengono un basso livello di zuccheri . Il frutto presenta inoltre microelementi come sodio , potassio, magnesio e fosforo . Una manna soprattutto per i cani anziani , al fine di limitare lo stress ossidativo , contribuendo a migliorare la qualità della loro vita.

I benefici della melagrana al cane sono svariati. In termini generali si tratta di un frutto dalle proprietà eccellenti, ben note fin dall'antichità. Vanta infatti attività antiossidanti , ad esempio, garantendo benessere in differenti apparati anche nel cane. Nello specifico contiene provitamina A e vitamina C .

Quando non dare la melagrana al cane?

In caso di persensibilità dell'apparato digestivo;

Quando la cagnolina è in gravidanza;

Durante l'allattamento.

Non soltanto benefici, però. Esistono anche dei rischi nel dare la melagrana al cane. Prima di parlare di condizioni specifiche dell'animale, soffermiamoci sul frutto. Questo contiene un gran quantitativo di tannini, soprattutto nella corteccia. Ciò può avere effetti astringenti, in gran quantità. Il risultato? Costipazione e altri effetti gastrointestinali. Ciò vuol dire che in quantitativi controllati, fanno bene all'intestino, ma in dosi eccessive possono risultare dannosi, per quanto non ci siano report ufficiali su una vera e propria tossicità.

Un po' di parsimonia non guasta, dunque. Qualcosa di cui tener conto anche per quanto riguarda gli arilli del melograno. I chicchi, infatti, contengono semi legnosi. Questi possono risultare di difficile digestione, se presenti in considerevoli quantità all'interno dell'intestino del cane, che vanta un diametro inferiore rispetto al nostro.

Come suggerito, sarebbe il caso di verificare con il proprio veterinario se il cane risulti ipersensibile al frutto. In questo caso, ovviamente, non sarà sicuro come snack. Lo stesso dicasi anche per i cani in stato di gravidanza o in fase di allattamento.