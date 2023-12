Il cane più coccolone del mondo: le razze più affettuose Non c'è animale al mondo che sappia farci sentire così amati, apprezzati e compresi: i cani sono empatici, amano gli esseri umani e non disdegnano le coccole, cosa che li rende ancora più adorabili. Nel loro linguaggio, le coccole sono un segnale d'affetto e manifestano la volontà di consolidare il rapporto d'amicizia con il proprio umano. Ovviamente ogni cane ha i suoi gusti, e le esperienze vissute possono incidere notevolmente sull'essere o meno propenso alle coccole: per diventare il cane più coccolone del mondo, servono buon carattere, piena fiducia negli umani e una certa propensione al lasciarsi strapazzare, che può dipendere anche dalla razza. Prima di scoprire quali sono le razze più affettuose e quelle più fedeli al padrone, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per non perdere neanche una notizia su salute, benessere e animali.

10 razze di cani attaccati al padrone Border Collie;

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Terranova;

Beagle;

Bracco Ungherese;

Maltese;

Pastore Tedesco;

Piccolo Levriero Italiano;

Dobermann. Alcune razze canine sono note per sviluppare un fortissimo attaccamento al padrone, che in alcuni casi diventa una vera e propria dipendenza emotiva: è il caso di cani come il Bracco Ungherese, conosciuto anche come il "cane di velcro" e famoso per avere un attaccamento quasi morboso al padrone, e del Piccolo Levriero Italiano, che a differenza degli altri levrieri si dimostra sempre molto sensibile alle richieste del padrone. Il Terranova, in questo senso, è quasi un caso a sé stante: i giganti gentili dediti ai salvataggi in mare richiedono un'interazione quasi costante con il proprio riferimento umano, fatta anche e soprattutto di coccole. Che Labrador Retriever e Golden Retriever siano cani docili e fedeli al padrone è cosa nota, ma ci sono anche altre razze che tendono a sviluppare un forte legame con il proprio umano: è il caso dei cani da pastore, abituati (come quelli da riporto) a seguire la voce dell'umano da millenni di domesticazione.

Il cane più coccolone: le razze più affettuose Chihuahua;

Yorkshire Terrier;

Labrador Retriever;

Border Collie;

Cocker Spaniel;

Welsh Corgi Pembroke;

Terranova;

Cavalier King Charles Spaniel;

Pastore Tedesco;

Beagle;

Bulldog Inglese;

Bulldog Francese;

Boston Terrier;

Carlino;

Boxer. Esistono dei piccoli capolavori a quattro zampe in grado di capire quando è il momento di consolare o rendere felice il proprio umano: tra questi ci sono i Chihuahua, gli Yorkshire Terrier e i Cocker Spaniel, cani di piccola taglia ma dotati di un cuore immenso e capaci di mostrare profonda empatia. Poi ci sono i cani che amano essere strapazzati e fare i clown per noi: Carlini e Bulldog sanno sempre quando e come strapparci una risata, mentre Corgi e Boston Terrier non si tirano mai indietro di fronte ai baci e alle coccole. Ovviamente, non è detto che ogni cane appartenente a queste razze si riveli esattamente il cane più coccolone del mondo: molto dipende anche dalle esperienze passate, dal tipo di rapporto che abbiamo sviluppato con lui e anche dalle sue inclinazioni individuali.

Teneri e coccoloni: le razze piccole più affettuose Chihuahua;

Barboncino;

Carlino;

Cavalier King Charles Spaniel;

Shih Tzu;

Bichon à poil frisé;

Yorkshire Terrier;

volpino di Pomerania;

Scottish terrier;

Maltese. Spesso, i tesori più preziosi non sono appariscenti o di grandi dimensioni: a volte bastano un paio di chili d'amore per iniziare ad apprezzare i benefici del vivere con un cane. Alcune razze di piccola taglia sanno essere molto affettuose. Il Cavalier King Charles Spaniel è forse il cane coccolone per eccellenza: amichevole con tutti e mai scontroso, è l'esatto opposto di un cane da guardia. Chihuahua, Barboncini, Yorkshire Terrier e Maltesi sanno creare rapporti molto profondi con i membri della propria famiglia umana, e sono tendenzialmente molto ben predisposti verso le persone. Anche lo Shih Tzu e il volpino di Pomerania sono molto attaccati al padrone, tanto che non esitano a difenderlo in caso di necessità e possono anche sviluppare una certa gelosia nei suoi confronti. Un coccolone assoluto, sempre di buon umore e attento al rapporto col suo umano, è il piccolo Bichon à poil frisé, un concentrato di gentilezza che socializza facilmente con chiunque e ama i bambini.