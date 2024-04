Prima di vedere alcune delle possibili ragioni e soluzioni, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Questo modo di comunicare dei nostri amici a quattro zampe ha sempre un perché, e se va avanti per lunghi periodi o diventa un'abitudine regolare può diventare preoccupante perché potremmo temere che qualcosa non va.

Quando il cane piange senza motivo diventa sicuramente fonte di ansia per il suo padrone , che non riesce a comprendere cosa stia succedendo. La verità è che pur non potendo parlare, i cani possono utilizzare molti altri metodi di comunicazione per interagire con noi e, a volte, lamentarsi in modo simile al pianto umano è uno di quei metodi.

Potresti sentire il tuo cane piagnucolare e guaire in determinate situazioni anche per chiamarti per ottenere un giocattolo o attenzione. In alcuni casi il lamento è dovuto a stress o frustrazione, ma non dobbiamo mai sottovalutarlo, perché potrebbe essere una richiesta d'aiuto per un dolore improvviso o l'avanzare di una malattia . Se il pianto si prolunga contatta subito il veterinario.

Il pianto o mugolio del cane è un modo naturale di comunicare di questi animali e viene appreso dai cuccioli mentre interagiscono con le loro madri. Molto spesso, il piagnucolio inizia come una richiesta di qualcosa di cui hanno bisogno, come il cibo.

Consultare il veterinario può aiutare a determinare se esiste un motivo medico per cui il tuo cane piagnucola. Il tuo veterinario ti chiederà del suo comportamento e se sono presenti altri sintomi che potrebbero indicare un'area del corpo interessata o una malattia. Gli esami possono aiutare a diagnosticare un problema e possono includere esami del sangue e delle urine e tecniche di imaging. Se viene scoperta una condizione medica, verrà trattata in modo appropriato.

Sebbene il piagnucolio sia un metodo naturale di comunicazione per i cani , se aumenta o è eccessivo, potrebbe esserci un problema che deve essere affrontato. Alcune ragioni possono essere ovvie, ad esempio se il piagnucolio deriva da ansia, paura , noia o ricerca di attenzione. Ma i piagnucolii che sembrano verificarsi quando il cane è calmo e non cerca un obiettivo specifico possono indicare che un motivo fisico sta causando la sua vocalizzazione.

I cani sovraeccitati possono trarre beneficio da saluti e partenze calme. L'addestramento all'obbedienza e la modificazione del comportamento possono funzionare in molti casi, e ci sono istruttori autorizzati che possono fornire consigli di addestramento per tutte le situazioni.

Invece, il piagnucolare per un motivo diverso da un problema medico può essere difficile da correggere. Sebbene esistano farmaci che possono calmare i cani ansiosi o paurosi, di solito si consiglia di modificare il nostro comportamento per cambiare il comportamento del tuo cane. Scoprire i fattori scatenanti che causano una reazione ansiosa o paurosa può aiutarti a eliminare la causa o lavorare con il tuo cane per cambiare il modo in cui reagisce.

La prima cosa è verificare cosa stia causando questo pianto: se il cane è spaventato o ansioso, cerchiamo di consolarlo, coccolandolo e facendolo sentire al sicuro. Se invece la sua richiesta avviene per noia o per fame, diamogli quello che ci sta "chiedendo". Ovviamente, per le condizioni mediche, rivolgiamoci al veterinario.

Quando diciamo che un cane piange (umanizzandolo) parliamo di qualcosa di molto simile al nostro pianto, che però viene definito guaire o mugolare. Avviene in questa forma poiché il guaito è la prima forma di vocalizzo che impara da cucciolo, per annunciare che ha fame, che cerca la mamma o avverte pericolo.

Potrebbe piagnucolare per avvisarti che vuole trascorrere del tempo di qualità con te. Un cane felice può piagnucolare per mostrare la sua eccitazione . Ciò potrebbe avvenire durante un saluto, ad esempio quando arrivi a casa, o in risposta a una passeggiata o un giro in macchina.

Sì, come abbiamo già visto, uno dei motivi comuni per i quali il cane piange è per attirare l'attenzione del suo padrone , perché si sente trascurato, è annoiato, o vuole giocare con lui. Il tuo migliore amico peloso avrà momenti in cui avrà solo bisogno di amore e affetto, o almeno di un bel po' di coccole.

Potrebbe essere necessario fornire rampe per le articolazioni doloranti , diete speciali che soddisfino le esigenze dei cani anziani, un letto in memory foam o odori familiari su giocattoli e altri oggetti per aiutare il tuo cane a rimanere calmo e a suo agio.

Un cane anziano non piange mai senza motivo : che si tratti di una continua richiesta di attenzioni e di compagnia, o di una condizione medica, c'è sempre una spiegazione. L'importante è essere presenti per lui: cosa dobbiamo fare? La vecchiaia può essere dura per qualsiasi animale e per i suoi proprietari, ma fornire un ambiente sicuro in cui il tuo cane anziano possa rilassarsi può ridurre la sua ansia.

Cane piange e trema: cause comuni

Eccitazione;

Dopo un bagno o un tuffo;

Paura;

Problema medico.

Piangere e tremare sono in realtà comportamenti canini abbastanza normali, e ci possono essere diversi motivi innocenti per cui il tuo amico potrebbe tremare, anche per l'eccitazione e mentre gioca, per asciugarsi dopo un bagno o un tuffo in piscina o in mare.

Tuttavia, quando il tremore è accompagnato da altri sintomi preoccupanti come vomito e febbre potresti contattare il tuo veterinario per vedere se ha bisogno di essere visto perché potrebbe indicare che ha una paura molto forte o un problema medico di base, come il cimurro canino, convulsioni o avvelenamento.