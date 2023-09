Il cane ha paura del veterinario: perché e cosa fare

La reazione di fronte al veterinario può essere di ogni tipo. La paura può manifestarsi in forma lieve o tradursi in aggressività. È naturale quindi che ci sono dei casi in cui trovare la strategia giusta è davvero importante. Tuttavia, se si sa che Fido non vive bene un determinato momento, è precisa responsabilità di chi lo ha adottato alleviare il più possibile le sue preoccupazioni. La salute non è solo fisica, infatti, ma anche psicologica e va preservata.

Per evitare di commettere errori e aumentare i timori legati ai check-up degli specialisti, è bene sapere quali sono gli approcci migliori per aiutare il quattro zampe a non vivere con ansia e stress un momento che, si spera, il più delle volte è solo uno step di routine: un modo per controllare che sia tutto a posto e intervenire per tempo qualora venissero riscontrati dei problemi.

Il cane ha paura del veterinario molto più spesso di quanto si possa immaginare: sono più gli esemplari che non si sentono a proprio agio fra le mura di un ambulatorio che quelli che affrontano una visita di controllo come se niente fosse. Ecco allora che questo è un argomento su cui si interrogano molti proprietari.

Questi sono i possibili segnali che dimostrano che il cane si spaventa del veterinario. Il tutto scaturisce da uno stato d'animo ben preciso, la paura . Se si nota un certo disagio da parte di Fido, ci sono delle strade da percorrere per tranquillizzarlo e fare in modo che non sia un pericolo per sé e per gli altri.

Per tutto il tragitto e all'arrivo è bene mostrarsi sciolti, continuare a coccolarlo e cercare di tranquillizzarlo quanto più possibile, magari elargendo anche dei biscottini o giocando un minimo per distrarlo.

La prima cosa da fare è cercare di rendere il tragitto un' esperienza meno traumatica possibile . In qualità di proprietari è bene non essere in ansia provare a mantenere la calma. Così potremo essere di supporto durante il viaggio (e poi durante la visita). Sia che il cane viaggi in trasportino sia che non lo faccia, è una buona prassi cominciare parlargli con voce calma e bassa.

Cosa preoccupa il cane dal veterinario?

Il camice del veterinario;

La siringa;

L'odore del disinfettante;

Il tavolo in acciaio;

Associazioni negative.

Per capire cosa spaventa il cane occorre scomporre il problema, pensando ai diversi sensi del quattro zampe. In questo modo possiamo provare a distogliere l'attenzione da alcuni elementi sensibili, utilizzandoli in altri contesti, positivi. Un trucco potrebbe essere quello di indossare il camice durante una sessione di gioco o usare la siringa senza ago come dosatore per la pappa di Fido; il disinfettante per sterilizzare qualcosa in giardino e così via.

In sostanza vanno decontestualizzati e presentati come innocui. Se la reazione non è di ansia, il rinforzo positivo è indispensabile per fargli sapere che si è comportato bene e che si è fieri di lui.Se il cane ha paura del veterinario, l'addestramento e una corretta socializzazione sono le soluzioni migliori. Gli esperti consigliano di mettere in atto la desensibilizzazione sistematica e il controcondizionamento. Così si riduce il comportamento nocivo, frutto della reazione a una situazione o a un oggetto che mettono a disagio.