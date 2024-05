Cane maschio spaventato dagli altri maschi: cosa fare I cani sono animali molto socievoli, eppure a volte possono manifestare un evidente disagio quando si trovano di fronte ai propri simili. Proprio come gli umani, i cani possono non andare d'accordo tra loro, o semplicemente non piacersi: in alcuni casi questa antipatia si manifesta solo con alcuni determinati "conoscenti", ma in altri casi il problema assume proporzioni ben maggiori. Molti cani, infatti, hanno difficoltà ad interagire con i propri simili, e non è raro che abbiano paura degli altri cani. I cani maschi, in particolare, possono mostrare una certa ostilità nei confronti di altri maschi, che percepiscono come una minaccia o come rivali per il territorio. Vediamo quindi come si comporta un cane maschio spaventato dagli altri maschi e cosa possiamo fare per insegnargli ad ignorare gli altri cani. Prima, però, non dimenticate di unirvi al nostro gruppo Whatsapp e di seguirci su Instagram per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Come si comporta un cane spaventato? Tiene la coda tra le gambe;

Abbassa le orecchie;

Evita il contatto visivo;

Si allontana o si siede;

Si nasconde;

Ringhia;

Si lamenta o guaisce;

Trema. Può capitare anche al cane più mansueto e coccolone del mondo: durante la passeggiata incrocia lo sguardo di un altro cane a decine di metri di distanza e all'improvviso smette di camminare. Alcuni cani allora tentano di allontanarsi dal percorso che li porterebbe nelle fauci del nemico o si nascondono dietro le gambe del loro umano, altri iniziano a tremare come foglie e altri ancora sfogano l'agitazione cercando di aggredire l'altro cane. In ogni caso, capire se un cane ha paura degli altri cani non è troppo difficile: alcuni indizi sono più o meno validi per tutti i cani (al netto delle fondamentali differenze di temperamento tra un esemplare e l'altro), e ci possono aiutare a capire lo stato d'animo del nostro compagno di passeggiata. Un cane spaventato terrà la coda irrigidita, spesso nascosta tra le gambe, e le orecchie abbassate sulla testa. Un altro comportamento tipico è quello di evitare il contatto visivo. Un cane maschio spaventato da altri cani maschi potrebbe anche ringhiare per comunicare al malcapitato che non ha intenzione di interagire per alcun motivo. In alcuni casi, la paura può manifestarsi anche con tremori o guaiti.

Come aiutare un cane spaventato? Socializzazione;

Senso di sicurezza;

Gioco ed esercizio fisico;

Rinforzo positivo. Una delle cause più comuni, quando si parla di cani spaventati da altri cani, è la mancata socializzazione del cane sin dalla giovanissima età: i cani infatti imparano a "comportarsi da cani" e ad interagire coi propri simili nei primi mesi di vita, una fase particolarmente delicata del loro sviluppo. Anche i cani adulti però possono essere aiutati a socializzare: gli esperti comportamentisti consigliano di permettere al cane di fare esperienze diversificate e di favorire gli incontri con altri cani "saggi", che possano guidarlo nel gestire i rapporti coi suoi simili. Per aiutare un cane spaventato, però, la prima cosa da fare è offrirgli senso di sicurezza e sufficienti momenti di svago ed esercizio fisico: una carenza di questi due aspetti, fondamentali per il benessere del cane, può condurre facilmente a un cane stressato o che sfoga le energie in eccesso con l'aggressività. Come avviene per altri problemi comportamentali, per aiutare il cane a superare la paura la strada maestra è sempre quella del rinforzo positivo, che prevede di ignorare il cane quando manifesta paura e di premiarlo ogni volta che si comporta nel modo sperato.

Cane maschio spaventato dagli altri maschi: cosa non fare Forzarlo a stare con altri cani;

Punirlo;

Confortarlo ogni volta che mostra paura;

Evitare gli altri cani;

Ignorare i segnali di paura e disagio. Quando un cane è spaventato da altri cani, la cosa peggiore che possiamo fare è forzarlo a interagire con i suoi simili quando è spaventato, avvicinandoci al cane che ha scatenato l'ansia del nostro compagno o peggio sgridandolo: questi comportamenti non faranno altro che aumentare il suo livello di stress, portandolo a manifestare ancora più disagio. Anche confortare troppo il cane può essere controproducente: potrebbe infatti spingerlo a ripetere il comportamento in cerca di attenzioni (come avviene nel rinforzo positivo). Evitare del tutto gli altri cani non è una buona idea, perché potrebbe portare il cane a non superare mai la paura dei suoi simili. Piuttosto, permettere che il cane incontri altri cani in situazioni controllate e tranquille può aiutarlo ad abituarsi lentamente alla loro presenza.