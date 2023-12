I cani poi non affrontano molto bene né gli stati di noia, né la solitudine. Se rimangono molte ore a casa da soli e/o non vengono stimolati correttamente sia dal punto di vista fisico che mentale possono assumere questo comportamento e altri simili. Lo fanno per manifestare un malessere e attirare l'attenzione.

Il cane ancora cucciolo sperimenta e spesso assaggia la carta perché non ha idea che sia edibile. L'addestramento sin dalle prime settimane di vita è importantissimo anche per questo. Per insegnargli a interagire con il mondo che lo circonda in sicurezza.

Cosa succede se il cane mangia un tovagliolo di carta?

Mancanza di nutrienti;

Malattie gastriche;

Disturbi endocrini;

Ansia e stress;

Gusto;

Attirare l'attenzione.

La Pica, sopracitata, è strettamente correlata a un problema ossessivo-compulsivo. Si manifesta quando il cane mangia la carta, ma anche quando ingerisce erba, terra, legno, pietre, muri e altro. Questi sono i motivi principali per cui il cane mangia la carta e il veterinario diagnostica questa sindrome.

Fondamentale, quindi, è che segua una dieta sana e bilanciata (varia se, per esempio, il cane non mangia) che vada dal veterinario con regolarità per controllare che il suo stato di salute sia buono e che non abbia patologie anche gravi. Che non abbia motivi per cui avverte la fame e cerca di trovare modi più o meno ortodossi per farla passare.

L'ansia da separazione nel cane è molto più comune di quanto si creda, soprattutto se non riceve le attenzioni necessarie da coloro che considera famiglia. Si tratta di un essere vivente che dipende in tutto e per tutto da chi lo adotta e che soffre se viene trattato come un peluche abbandonato in un angolo. Se ci si rende conto di non essere abbastanza presenti è fondamentale cercare di cambiare le proprie abitudini anche in relazione alle esigenze di Fido e dargli le giuste attenzioni.

Se poi si tratta di una questione di mero sapore della carta, e il quattro zampe in questione ha dei gusti opinabili, il segreto è spostare la sua attenzione su altro – più sano – e tenere lontana dalla sua portata la carta. Ingerirla - che sia igienica, assorbente, da tavola o da ufficio – non fa mai bene. Un conto ovviamente è se accade una sola volta, un altro è se si tratta di un'abitudine frequente.