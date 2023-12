Cane iperattivo: come riconoscerlo e cosa fare Adottare non significa solo coccole e amore incondizionato, ma anche educare e prendersi cura di Fido affinché non diventi un cane iperattivo. Non è un disagio solo per lui, ma anche per chi lo circonda e chi lo incontra. Basti pensare ai passanti per la strada, ai vicini di casa o agli ospiti. Però, orima di saperne di più e scoprire cosa si nasconde dietro un cane iperattivo, ti ricordiamo che puoi unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere.

Razze di cani iperattivi Siberian Husky;

Barboncino;

Chihuahua;

Dalmata;

Jack Russel Terrier;

Labrador Retriever;

Golden Retriever;

Border Collie;

Pastore Australiano. Fermo restando che un cane iperattivo può appartenere a qualsiasi razza, soprattutto se si tratta di una condizione patologica, ci sono però dei quattro zampe che per carattere sono certamente più impegnativi di altri. Si tratta di esemplari che hanno bisogno di incanalare correttamente le proprie energie e di avere un proprietario particolarmente attento ai loro bisogni. Passeggiate al parco sotto casa, sessioni di gioco extra sono fondamentali per lasciare che si sfoghino e assecondino la propria natura in modo sano e senza disturbare coloro che gli gravitano attorno. La solitudine, la noia sono i nemici principali, insieme all'ansia da separazione nel cane. Essere presenti, far sì che l'ambiente in cui vive Fido sia stimolante e un'educazione mirata sono l'abc quando si tratta di fare in modo che il cane cresca sano, forte e in salute (sotto ogni punto di vista ovviamente). Ciò che si manifesta a livello psicologico, infatti, può avere ripercussioni fisiche e viceversa.

Perché il cane è iperattivo? Socializzazione errata o parziale;

Mancanza di stimoli;

Trasmissibilità genetica;

Eventi traumatici come la morte precoce della madre; Un cane iperattivo può diventarlo improvvisamente o esserlo per indole. Tuttavia ci possono essere cause di natura traumatica che incidono negativamente. Se Fido è già esuberante di natura, tutto viene amplificato, altrimenti la situazione è più gestibile. Comunque, a patto che si individui la ragione del disagio e ci si comporti di conseguenza. In ogni caso è fondamentale sapere interpretare correttamente il linguaggio del cane per capire quando è il caso di contattare gli specialisti.

Cane iperattivo di notte Irrequietezza perenne;

Difficoltà a riposare in un ambiente poco sereno.

Stimolo a mordere qualsiasi cosa;

Risposta eccessiva agli stimoli quotidiani;

Difficoltà a tenere il guinzaglio;

Scarsa predisposizione ad accettare gli ospiti;

Voglia di stare al centro dell'attenzione;

Voglia di esplorare senza limiti;

Tendenza a mangiare velocemente;

Mancanza di concentrazione;

Agitazione nei luoghi nuovi. Il cane iperattivo può esserlo a qualsiasi ora del giorno. Se poi questo avviene durante le ore notturne tutto si amplifica e diventa più difficile da gestire. Il primo passo ovviamente è sapere (o, meglio, dubitare che Fido sia ipersensibile), dopodiché non bisogna indugiare e contattare subito lo specialista per vederci chiaro il prima possibile.

Come si fa a calmare un cane iperattivo? In casi del genere è chiaro che va individuata la causa e trovata una soluzione. Se si tratta di questioni organiche deve essere lo specialista a fare una diagnosi e a prescrivere la terapia più idonea per la risoluzione del problema. Se invece si tratta di un problema comportamentale, oltre ai consigli preziosi del veterinario, potrebbe essere necessario l'intervento di un etologo e/o un addestratore esperti che inizino un corso mirato per migliorare la capacità di socializzazione di Fido. Durante le sessioni di addestramento è fondamentale avere un piano di azione. Bisogna procedere step by step e non andare oltre se non si sono raggiunti i traguardi intermedi. Ogni insegnamento, che sia di base o avanzato, prevede che il cane impari gradualmente, che venga premiato quando si comporta bene attraverso la tecnica del rinforzo positivo. Non va mai punito né sgridato, infatti, quando non fa quello che gli viene chiesto. Non solo non capirebbe la ragione della nostra reazione negativa, ma non imparerebbe nulla. Piuttosto sono più efficaci le associazioni positive che si instillano nella memoria del cane attraverso la ricompensa subito dopo un atteggiamento virtuoso. Ogni sessione deve essere basata sul relax e sul divertimento. Se di notano segnali di nervosismo, meglio soprassedere e riprendere in un momento più consono: in cui tutti gli attori in gioco sono maggiormente propensi. Infine non ci sono tempi prestabiliti, è tutto molto soggettivo: cambia in base al carattere del cane e alla competenza dell'addestratore. Il segreto è non avere mai fretta e tenere conto della natura del proprio quattro zampe.

A quale età si calmano i cani? Non c'è un'età specifica. Il cane iperattivo può esserlo da cucciolo, e migliorare via via che si procede con la socializzazione, oppure diventarlo in un momento specifico della sua vita a causa di un trauma o come espressione di un disagio nuovo e, si spera, momentaneo. Di norma, man mano che Fido cresce e matura, il suo carattere si plasma e la sua personalità si manifesta completamente, facendo anche in modo che sia più saggio e facile da gestire. Tuttavia possono esserci fattori esterni che incidono nella consueta crescita del cane e che vanno gestiti in base alla situazione specifica. Ci sono casi in cui si tratta di un problema di socializzazione, fase importantissima che dovrebbe avvenire già dalle prime settimane di vita e che aiuta Fido a imparare a interagire con il mondo che lo circonda. Tuttavia ci sono dei casi in cui si sfocia nel patologico e saper individuare il confine non è sempre facile. Ecco allora che, soprattutto se si è alla prima esperienza, è importante farsi aiutare da un etologo esperto in comportamento canino e far sì che il quattro zampe venga addestrato nei tempi e nei modi più consoni. Se, nonostante tutto, mostra i sintomi tipici della sindrome da ipersensibilità o iperattività, è bene sentire il veterinario di fiducia e comprendere se c'è un malessere psicofisico.