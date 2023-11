Quando ci si accorge che il cane è incinta? Vivere la gravidanza di un cane è un'esperienza davvero unica e travolgente, ma c'è sicuramente una domanda che potrebbe insinuarsi nella mente di chi ha una cagnolina pronta a diventare mamma: quando ci si accorge che il cane è incinta? Cercheremo di spiegarvelo nel dettaglio, ma prima seguiteci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento sul mondo salute, benessere e animali.

Primo calore del cane e gravidanza Piccola precisazione prima di procedere a conoscere tutti i modi per capire che il cane è incinta: per esserlo, naturalmente, deve accoppiarsi. E per accoppiarsi, la nostra cagnolina deve necessariamente essere in calore. Per chi non lo sapesse il cane in calore, di norma, ha raggiunto almeno sei mesi di età. Gli esemplari più tardivi possono aspettare fino a 15 mesi prima di provare un'esperienza del genere. Le razze piccole invece, in genere, sono più precoci e fertili già dopo quattro mesi. Infine, quelle particolarmente grandi raggiungono la maturità sessuale anche intorno ai due anni.

Capire se il cane è in gravidanza: i sintomi Letargia;

Comportamento accudente;

Appetito;

Aumento della pancia;

Ingrossamento delle mammelle;

Preparazione della cuccia. La prima cosa da notare per capire se la nostra cagnolina è incinta è osservare i sintomi. Nelle prime settimane sono poco visibili, ma già a partire dalla quarta si potrebbe cominciare a notare una riduzione delle attività che rasenta la letargia. Si noterà anche un certo aumento dei comportamenti accudenti, con un'incremento delle coccole. Crescerà anche l'appetito e, a partire dalla quinta settimana sarà ben visibile il rigonfiamento dell'addome (il pancione). Alla fine, si ingrosseranno le mammelle e in prossimità del parto la cagnolina inizierà anche a preparare la cuccia, per renderla più calda e accogliente.

Com'è la pancia del cane incinta? Come già accennato, dopo poco tempo l'addome della futura mamma cambia e si prepara ad accogliere la cucciolata. Il volume ovviamente dipende da quanti cuccioli fa un cane: un dato che è soggettivo, ma sul quale incidono la razza, la stazza, l'età e le condizioni di salute. Il gonfiore della mammella si comincia a notare dopo 25 giorni, un mese. Inoltre inizieranno a produrre secrezioni. L'aumento del peso ce lo si deve aspettare, invece verso i 45/50 giorni dal momento del concepimento dei piccoli.

Il comportamento del cane incinta Dal punto di vista comportamentale, il cane in gravidanza cambia. Si mostra più desideroso di mangiare (o inappetente se non si sente in forma), stanco, con maggiore voglia di rimanere a casa, sonnolenza e diffidenza. Per avere la certezza del fatto che ci stiano dei cuccioli nella pancia della quattro zampe, però, ci sono solo gli esami ematologici e i test diagnostici che può fare lo specialista. L'ecografia è il mezzo più preciso e, oltretutto, permette di sapere il numero dei piccoli in arrivo.

Cane incinta: quanto dura la gravidanza? 58-68 giorni

56-72 giorni La gravidanza del cane dura circa nove settimane dall'ovulazione, dunque in linea teorica la durata è di 58-68 giorni. Se però si conosce solo la data dell'accoppiamento, il lasso di tempo entro il quale i piccoli potrebbero venire al mondo va dai 56 ai 72 giorni. Soprattutto se si è alla prima esperienza è bene andare a visita e seguire i consigli del veterinario di fiducia. E limitarsi a rendere più confortevole la casa, magari con una cuccia ampia e comoda che sia pronta ad accogliere i nuovi arrivati.

Cosa fare se è la prima gravidanza del cane? La prima gravidanza sarà una sorpresa per tutti, mamma compresa. Prepararsi ad assisterla nel migliore dei modi è indispensabile. In questo caso, più che in altri, il supporto del veterinario non è opzionale. Questo, però, senza dimenticare che la cagnolina ha un sesto senso circa la gestione del periodo sorprendente. Anche se ancora non ne è consapevole, sa perfettamente cosa deve fare al momento del parto. Prima non le resta che assecondare le richieste del suo corpo.

Come funziona la gravidanza di un cane? Stadio prodromico;

Stadio espulsivo;

Espulsione della placenta. La gravidanza del cane si divide in tre fasi. La prima, di norma, dura dalle sei alle 12 (fino a un massimo di 36. È caratterizzata da perdite bianche e filamentose, che si possono notare anche dai giorni precedenti al parto. Non è raro che la mamma abbia episodi di vomito, aumento della minzione e affanno. la seconda fase dura da tre a 12 ore, si verifica quando si rompono le acque, il feto impegna il canale del parto e le contrazioni uterine aumentano di intensità. È qui che le contrazioni diventano più forti e frequenti. Il primo cucciolo nasce entro quattro ore dal suo inizio e gli altri a intervalli di circa due ore. Subito dopo la venuta al mondo del singolo piccolo, la mamma espelle la sua placenta. Il compito dei proprietari è quello di supervisionare e contattare lo specialista in caso di pericolo per la salute della gestante o dei suoi figli.

Calcolo gravidanza cane Prima settimana: da 0 a 7 giorni;

Seconda settimana: dall'ottavo al 14esimo giorno;

Terza settimana: dal 15esimo al 21esimo giorno;

Quarta settimana: dal 22esimo al 28esimo giorno;

Quinta settimana: dal 29esimo al 35esimo giorno;

Sesta settimana: dal 36esimo al 42 esimo giorno;

Settima settimana: dal 43esimo al 49esimo giorno:

Ottava settimana: dal 50esimo al 57esimo giorno;

Nona settimana: dal 58esimo al 65esimo giorno circa.

Gravidanza cane settimana per settimana Nella prima e nella seconda settimana della gravidanza del cane, gli ovuli fecondati iniziano a dividersi secondo il principio di meiosi. La futura mamma non presenta nessun sintomo evidente. Solo verso la fine potrebbero manifestarsi i primi mutamenti comportamentali. Nella terza settimana gli ovuli fecondati si impiantano dell'utero, provocando rigonfiamenti di circa un centimetro: i futuri cuccioli. In questa fase, già le analisi del sangue evidenziano lo stato interessante della cagnolina. Nella quarta settimana inizia lo sviluppo dei feti, che arrivano a misurare due o tre centimetri e lo specialista li può sentire tramite la palpazione dell'addome. Le perdite vaginali aumentano, così come il volume delle mammelle. Durante la quinta settimana gli embrioni raggiungono i 5 centimetri e crescono più rapidamente. È in questa fase che il veterinario più fare l'ecografia di conferma delle condizioni gestazionali in corso. Nella sesta, invece, si conclude la calcificazione. È il momento in cui è bene cominciare a preparare un ambiente casalingo confortevole per la mamma e i suoi cuccioli in arrivo. Nella settima settimana i piccoli concludono lo sviluppo, almeno in termini di dimensioni. Le mammelle producono il latte e l'inappetenza è un sintomo frequente. In questa fase lo specialista potrebbe prescrivere una radiografia per escludere e prevenire eventuali problemi durante il parto. Nell'ottava settimana, la presenza di una cucciola confortevole fa la differenza. Se ne si ha conferma dal tempo trascorso al suo interno dalla futura mamma. Bisogna monitorare la temperatura e fare in modo che non manchino né cibo né acqua. I movimenti dei piccoli sono sempre più apprezzabili. Se la cagnolina non mostra insofferenza, le si può fare un bagno per favorire le migliori condizioni d'igiene al momento del parto.

Ultima settimana gravidanza cane Vomito;

Minzione involontaria;

Contrazioni;

Tremori;

Secrezioni vaginali. La nona è l'ultima settimana della gravidanza del cane e si manifesta con questi segnali tipici del linguaggio del cane. È fondamentale che la mamma abbia gli spazi che ricerca e che i proprietari chiamino il veterinario in caso di segnali di pericolo per mamma e cuccioli.

Come capire se il cane sta per partorire Nervosismo;

Poco appetito;

Diminuzione della temperatura;

Contrazioni.

Posizione da riposo laterale. Se si notano questi sintomi, e soprattutto lo specialista ha già visitato la futura mamma, non c'è nulla di cui temere: sono i segnali che i piccoli sono in arrivo e che ci si sta preparando ad accoglierli.