Cane in calore: segnali e cosa fare

Cane in calore Un cane in calore subisce dei cambiamenti fisici e comportamentali che bisogna conoscere per accudirlo nel miglior modo possibile. Prima di scendere nei dettagli, però, è bene specificare una informazione che a molti può sembrare ovvia, ma che poi non lo è così tanto: si tratta di uno stato che interessa solo gli esemplari di sesso femminile. In base alle circostanze, c'è chi sceglie di optare per la sterilizzazione. Il pericolo di gravidanze indesiderate o problemi ormonali che potrebbero far giungere a questa conclusione, che però si deve concordare sempre con il veterinario di fiducia previa visita e parere favorevole.

Primo calore del cane femmina Il cane in calore, di norma, ha raggiunto almeno sei mesi di vita. Gli esemplari più tardivi, invece, possono aspettare fino a 15 mesi prima di provare un'esperienza certamente nuova e inaspettata. Le razze piccole, anche conosciute come Toy, in genere sono più precoci (quattro mesi), mentre quelle particolarmente grandi raggiungono la maturità sessuale anche intorno ai due anni. Per esserne certi e non farsi cogliere impreparati è bene sempre non saltare i controlli periodici dallo specialista e monitorare eventuali cambiamenti nel comportamento del quattro zampe. In questo modo si sentirà supportato in tutte le fasi della sua vita. E, a proposito di fasi, Fido ne attraversa quattro.

Calore del cane femmina: le fasi Il proestro: è il primo step e coincide con la preparazione del corpo all'accoppiamento. Fra i segnali più frequenti si notano la vulva gonfia, secrezioni con sangue, propensione a leccarsi le parti intime, coda vicino al corpo, tendenza a legare con le persone fidate e, al tempo stesso, aggressività verso gli esemplari di sesso maschile;

L'estro: è la fase in cui la cagnolina decide di interagire con l'altro sesso. I segnali tipici vedono una minzione più frequente, perdite vaginale più ridotte e tendenti al giallo, coda verso l'alto e aggressività verso lo stesso sesso che percepisce come una minaccia;

Il diestro: accade subito dopo la fase di calore. Il corpo torna alla normalità o si predispone alla gravidanza. Scompaiono le secrezioni e la vulva torna alle dimensioni di sempre;

: accade subito dopo la fase di calore. Il corpo torna alla normalità o si predispone alla gravidanza. Scompaiono le secrezioni e la vulva torna alle dimensioni di sempre; L'anestro: è l'ultima fase ed è asintomatica perché inattiva. In genere il periodo del calore dura da una settimana e mezza /due a un mese. Perché il cane rimanga incinta durante tutto il periodo, ma è particolarmente fertile una settimana dopo l'inizio della fase dell'estro, per circa cinque giorni. A tal proposito, può tornare utile saperne di più sulla coda del cane: tutti i movimenti e i loro significati.

Il calore nel cane maschio Prima di tutto bisogna specificare che il cane maschio non va in calore, perlomeno non come si intende quando si pensa a un esemplare di sesso femminile. Una volta raggiunta la maturità sessuale, infatti, è sempre pronto ad accoppiarsi e piuttosto aspetta che lo sia una femmina nelle vicinanze. Tuttavia, anche se parlare di cane maschio in calore è inappropriato, si possono notare dei cambiamenti comportamentali quando si accorge che c'è la possibilità di essere accettato da una femmina.

Cane maschio in calore, sintomi Irrequietezza e agitazione

Marcatura del territorio

Tentativi di fuga

Apatia

Inappetenza

Ululati e pianti

Abbaio frequente

La frequenza del cane in calore In genere, la cagnolina va in calore due volte l'anno, a distanza di sei mesi. Le femmine molto giovani o particolarmente anziane potrebbero avere un ciclo irregolare, le razze più piccole più frequente (anche tre volte l'anno) e quelle giganti più raro (una volta). Sapere determinati dettagli su questo stato è fondamentale per sapere come comportarsi: Non lasciare libera la cagnolina per la strada o da solo in giardino (è uno dei motivi che spiega perché il cane scava sotto la recinzione);

Fare installare il microchip al cane e mettere al collo una targhetta identificativa in caso di fuga;

Contattare il veterinario in caso di dubbi, incertezze oppure segni di malattie quali la piometra;

Valutare la sterilizzazione. Per garantire la massima igiene in casa, in commercio vendono dei pannolini per evitare che le perdite vaginali rovinino l'arredo.

Cane in calore: cambiamenti comportamentali Più socievole con gli altri cani, in particolar modo con i maschi:

"Mima" la monta;

Sposta la coda di lato e mostra i genitali;

Si mostra più agitata e nervosa. Il cane in calore potrebbe cambiare leggermente il proprio comportamento. Questa è una fase che equivale all'adolescenza umana, per intendersi, e gli ormoni possono avere anche delle conseguenze importanti. Questa però non è una certezza e non vuol dire che la personalità del quattro zampe debba diventare un'altra. Con l'avanzare dell'età, però, alcuni atteggiamenti infantili tipici dei cuccioli potrebbero lasciare spazio a quelli più maturi. Fa parte del naturale ciclo vitale di un essere vivente. Inoltre i segnali tipici del calore, in genere, durano giusto il tempo delle quattro fasi.

La sterilizzazione del cane: quando è consigliata La sterilizzazione del cane che ha raggiunto la maturità sessuale (e quindi rischia di entrare in calore e accoppiarsi) è una opzione valida che può ridurre disturbi come quelli appena citati. L'operazione va però concordata con il veterinario dopo la valutazione di tutti i pro e i contro. Intorno ai sei mesi, previa visita di controllo e check-up completo, lo specialista potrebbe consigliare l'intervento a chi non ha intenzione di allevare la razza in questione. Infatti, in ottica di prevenzione e buona salute, questa è una opzione più che valida. Si riduce l'insorgenza di: Cancro alle mammelle;

Infezioni all'apparato riproduttivo;

Disturbi ormonali. Inoltre è una pratica per combattere il randagismo, molto usata nei canili per evitare i sovraffollamenti e l'emergenza di dover gestire tanti esemplari con le poche risorse a disposizione. Fondamentale è tenere conto del raggiungimento della maturità sessuale che, come già accennato, non è necessariamente il medesimo per tutti i cani. Molto dipende dalla loro stazza. Farlo precocemente potrebbe mettere a rischio la salute di Fido, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo scheletrico.