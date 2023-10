Il cane in autunno perde il pelo? I cani perdono il pelo tutto l'anno: è un processo naturale che gli serve per affrontare le diverse stagioni, con un mantello folto e pesante d'inverno e un pelo più leggero d'estate. In certi periodi dell'anno, però, alcuni cani perdono più pelo del solito: si tratta della muta stagionale, un fenomeno che riguarda soprattutto le razze dotate di doppio mantello, cioè di un sottopelo e di un sovrapelo. Se il cane in autunno perde in pelo, e lo fa anche in primavera, è molto probabile che stia semplicemente facendo la muta. In alcuni casi, però, la perdita di pelo può essere sintomo di un problema che richiede le cure di un veterinario.

Come funziona la muta autunnale del cane? La muta autunnale del cane riguarda soprattutto le razze con il doppio mantello, come il Labrador e il volpino di Pomerania. Il mantello di queste razze è composto da due strati: uno di rivestimento, più rigido e di lunghezza variabile, e un sottopelo protettivo più morbido. Questi due strati di manto crescono in maniera del tutto indipendente uno dall'altro. Il pelo esterno cresce lentamente e viene perso durante tutto l'anno, mentre il sottopelo, che cresce in maniera molto più rapida, viene sostituito nel giro di poche settimane di fuoco che bastano a cambiare i connotati del mantello del cane ma anche del divano di casa. Durante la muta stagionale, il cane perde il vecchio pelo per far spazio al nuovo: se in primavera si lascia cadere il folto sottopelo invernale, l'autunno è il momento in cui bisogna lasciar andare il leggero mantello della stagione estiva per far posto a un nuovo morbido sottopelo. Questo fenomeno dipende essenzialmente dai cambiamenti ormonali associati alla durata del giorno e all'intensità della luce solare, che stimolano la perdita del vecchio pelo e la crescita di quello nuovo. Con l'accorciarsi delle giornate e l'arrivo dell'autunno, quindi, il cane si inizia a preparare per la stagione fredda, con le conseguenze note a tutti.

Quali sono i mesi della muta del cane? Settembre;

ottobre;

novembre. Tipicamente, il processo con cui il cane perde il pelo in autunno inizia alla metà di settembre per terminare intorno all'inizio di novembre. Questi riferimenti, però, sono indicativi: i mesi della muta del cane dipendono infatti da diversi fattori, il primo tra i quali è la razza. Ci sono razze che tendono a perdere molto pelo in poco tempo, come i Pastori Tedeschi e gli Alaskan malamute, e altre razze che hanno una muta più lunga e costante, che può durare ben oltre i due mesi. Un altro fattore che può incidere sulla durata della muta è lo stile di vita: i cani abituati a passare molte ore all'aria aperta tendono a fare mute più intense, in quanto maggiormente esposti alla luce solare che è alla base del fenomeno. Per un cane che vive nell'ambiente mitigato della casa, il passaggio da una stagione all'altra può essere meno evidente, e così sarà la sua muta. Non a caso, tra le razze che perdono meno pelo in assoluto ci sono barboncini e bichon frisé, piccoli compagni di vita domestica adatti a tutte le età.

Quando finisce il cane di perdere il pelo? La durata media della muta autunnale di un cane è di circa 6-8 settimane: il momento in cui il cucciolo di casa finirà di seminare pelo per tutta la casa dipende ovviamente dall'inizio della muta. Ma la durata del periodo in cui il cane perde il pelo in autunno dipende anche da altri fattori, prime tra tutte, abbiamo visto, la razza e l'esposizione alla luce naturale. Sulla durata della muta influiscono anche l'alimentazione, l'età del cane e il suo stato di salute generale. Animali anziani o con qualche problemino di salute potrebbero avere un pelo meno resistente, e quindi avere la tendenza a perderne di più. In generale, però, si può dire che la muta finisce sempre in tempo per il freddo: per lento che possa essere, il cane finirà di mettere su il pelo invernale prima dell'inizio di novembre. Per alcune razze la muta è particolarmente esplosiva, tanto che in inglese si parla di "blowing the coat", letteralmente "soffiare via il mantello". Per i piccoli Corgi, per esempio, può esaurirsi in appena 4 mesi. Altre razze di cani con doppio mantello, come gli adorabili Labrador e Terranova, che perdono molto pelo per tutto l'anno, possono avere una muta stagionale più "distesa", che può durare anche il doppio.

Quali razze di cane perdono più pelo in autunno Akita ;

; Alaskan Malamute;

Labrador;

Volpino ;

; Corgi. Eccole qui, le razze che perdono più pelo in autunno. Partiamo dall'Akita, originaria delle montagne del nord del Giappone: questa razza è dotata di un pesante doppio mantello, ed è tra quelle che perdono più pelo in assoluto. Segue l'Alaskan Malamute, perché anche questa razza si è adattata ai climi freddi e ventosi del Nord ed entrano di diritto tra i campioni globali del "coat blowing". C'è anche il Labrador, perché il loro morbido sottopelo è parte di quello che li rende così amabili da tenere vicini d'inverno, ma è anche uno dei lati meno divertenti di avere a che fare con un dolce lab giallo. Segue il Volpino, piccolo ma "produttivo" lato pelo: p una di quelle razze che perde durante tutto l'anno e che intensifica la muta in autunno. Infine, ecco il Corgi: anticamente usati come cani da pastore negli allevamenti bovini britannici, i piccoli Corgi amati dalla Regina Elisabetta II sono dotati di un folto doppio pelo, e non mancheranno di farlo notare in prossimità dell'autunno In generale le razze di cani da pastore come il San Bernardo, il Pastore Tedesco e il Border Collie tendono a fare una muta stagionale più sostanziosa, in quanto dotati di sottopelo abbastanza fitti e pesanti da permettergli di vivere all'aperto per tutto l'anno. Le razze selezionate per la vita casalinga, al contrario, tendono a perdere poco pelo per tutto l'anno, senza attraversare una vera e propria fase di muta stagionale.