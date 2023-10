Prepararsi in modo adeguato all'arrivo dell'autunno significa non stupirsi quando si cominciano a notare i primi ciuffi di pelo sparsi per casa o, magari, incollati al divano. Non accade solo con l'arrivo della stagione calda, infatti, che i cani facciano la muta.

Sta arrivando l'autunno e non ci sono sconti per nessuno, neanche per il proprio cane. Le giornate si accorciano, il freddo si fa pungente e, inevitabilmente, anche i nostri amici pelosi devono adattarsi pian piano alle routine della nuova stagione.

Sebbene non abbia nulla a che vedere con la muta primaverile , la mole di lavoro di una muta autunnale del cane non è mai da sottovalutare. Il cane si prepara alla temperatura invernale modificando il mantello perdendo la pelliccia estiva in favore della crescita di pelo più caldo .

La muta del pelo del cane in autunno: quanto dura?

La muta del pelo in autunno ha una durata che può variare anche molto in base alla taglia del cane e, soprattutto, al tipo di pelo (ed eventuale presenza di sottopelo). È verosimile pensare che il momento di picco della muta duri circa 2 settimane in cui ci si deve preparare ad affrontarlo al meglio delle proprie possibilità. In caso di cani molto pelosi (come per esempio il Chow Chow o il Malamute) ci si deve preparare a una muta più lunga e, complessivamente, più… pelosa.

Nel giro di un mese e mezzo, tutti i cani dovrebbero aver concluso la muta. Per facilitare questo processo, però, potrebbe essere utile armarsi di spazzole, aspirapolveri e naturalmente spazzole togli pelo per pulire pantaloni, maglioncini e tessuti come divani e coperte.