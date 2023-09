Perché un cane ha paura dei tuoni Prova ansia e paura a causa del rumore dei tuoni

Questo stato dipende da un trauma precedente

Soffre di astrafobia

Alle volte è capace di prevedere l'arrivo dei tuoni Come per i fuochi d'artificio, un cane ha paura dei tuoni perché sono troppo forti, imprevedibili e spesso portano lampi di luce inaspettati. Secondo lo scienziato del comportamento, il dottor Ragen T.S. McGowan, a seconda della personalità di un cane e delle esperienze passate, diverse parti di un temporale possono causare paura o ansia nell'animale. Come per i fuochi d'artificio, potrebbe essere il rumore o i lampi di luci. I cani possono percepire i cambiamenti nella pressione dell'aria o, poiché hanno un udito più sensibile, possono sentire i brontolii a bassa frequenza del tuono molto prima che gli umani possano farlo. E questo li mette in allarme, causando in loro ansia prima ancora che la tempesta colpisca. Non solo, un cane può essere affetto (come noi uomini) da l'astrafobia, o volgarmente "fobia del tuono. In realtà, l'astrafobia, è una vera e propria fobia degli agenti atmosferici. L'astrafobia può colpire sia gli esseri umani che gli animali. Infine, secondo alcuni veterinari, i cani possono anche subire piccoli shock statici dall'accumulo di elettricità statica che accompagna i temporali.

Come capire che un cane ha paura dei tuoni Corre al riparo

Inizia a tremare

Abbaia senza motivo

Cammina avanti e indietro

Ansima eccessivamente Durante un temporale, potreste scoprire che il vostro cane ha paura dei tuoni e trema appena li sente. Si innesca un meccanismo di ansia e irrequietezza, che può portare vari sintomi. Alcuni cani corrono al riparo al primo rombo di tuono, mentre altri iniziano ad abbaiare o a camminare avanti e indietro, per tutto il tempo della tempesta che imperversa fuori casa. Un segno che il vostro cane si sente ansioso durante questi fenomeni atmosferici è che inizia ad ansimare eccessivamente. L'ansimare spontaneo, o ansimare quando non fa caldo o fa esercizio fisico, è un segno di stress o ansia per i cani.

Cosa fare per rassicurare il cane Mantenere la calma per non trasmettere ulteriore stress

Creare uno spazio sicuro

Coprire la cuccia con una coperta

Distrarlo con TV o musica rilassante

Parlare in tono rassicurante Se il vostro cane sembra spaventato dai tuoni, è utile imparare strategie per calmarlo in questo momento e mantenerlo calmo nelle prossime occasioni simili. La cosa migliore da fare è mantenere la calma intorno al vostro cane durante un temporale. Fare un gran clamore intorno al cane gli dimostra solo che c'è una buona ragione per farsi prendere dal panico. I cani si rivolgono a voi per essere rassicurati. Quindi, mostrare loro che siete calmi e rilassati probabilmente aiuterà il cane a capire che non c'è alcun pericolo reale al quale andare incontro. Bisogna, dunque, creare uno spazio sicuro: date al vostro cane uno spazio interno protetto, dove andare quando è spaventato. Se il tuo cane è addestrato a stare nella cuccia, potrebbe sentirsi più sicuro in questo luogo con un bel giocattolo da masticare per occupare il suo tempo. Coprite la cuccia (specie se composta da parti metalliche) con una coperta per aiutare ad assorbire il suono e fate in modo che la porta sia sempre ben visibile, affinché il vostro amico a quattro zampe non si senta in trappola. Se, invece, il cane non ha una cuccia, una gabbia, o un posto sicuro, createlo all'occorrenza. Cercate un posto tranquillo nella vostra abitazione, dove creare una cuccia del vostro animale, almeno provvisoriamente durante il temporale. Prendete anche in considerazione l'idea di regalargli un peluche, per rendere il momento positivo, in modo che lo associ a qualcosa di bello. Chiudete le persiane o le tende di tutte le finestre in modo che non possa vedere fuori: non dimenticate che non è solo il rumore a spaventarlo, ma anche i lampi. È importante anche saperlo distrarre: se il vostro cane teme il suono dei tuoni, accendete la TV o musica rilassante per attutire il rumore. Se si sente giocoso, prendete i suoi giocattoli e divertitevi con lui. Assicuratevi di premiarlo anche con le sue prelibatezze preferite. Insomma, dovete fare il possibile per creare associazioni positive con il suono del tuono.