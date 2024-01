Ma prima di scoprire perché il cane dorme sul letto , quali sono i rischi e come convincerlo (eventualmente) a perdere quest'abitudine, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere , anche dei nostri amici animali.

Il letto è certamente uno dei posti più comodi e confortevoli della casa, eppure se il cane dorme sul letto non è soltanto per godere del caldo abbraccio del piumone. Alla base di questo comportamento ci sono diverse ragioni , che hanno a che fare con il rapporto che sviluppiamo con Fido ma anche con la sua natura di animale sociale, che lo porta a cercare la compagnia del branco anche nel momento del riposo.

Il letto, poi, ha le caratteristiche ideali per il sonno di un capobranco : dormire in posizione rialzata significa essere in grado di sorvegliare il branco, e quindi assumersi la responsabilità di difendere la propria famiglia umana dalla "posizione di comando" (come vedremo più avanti, questa responsabilità può generare stress e problemi comportamentali in alcuni cani).

Come si intuisce da questa breve lista, le ragioni che spingono un cane a scegliere il letto sono legate essenzialmente alla sua natura di animale sociale e alle strategie evolutive messe in atto dai lupi, i suoi antenati.

Anche in questo caso, però, le ragioni più profonde sono da ricercare nella natura sociale dei discendenti dei lupi: il cane che dorme attaccato al padrone non è molto diverso dal lupo che sceglie di dormire vicino agli altri membri del branco. È una tendenza, quella di "guardarsi le spalle " mentre si riposa, ch è piuttosto diffusa in natura e riguarda anche animali molto diversi dai cani .

Alcuni cani sono coccoloni per natura , e se salgono sul letto è quasi esclusivamente per godere di qualche effusione pre-sonno e accoccolarsi vicino vicino all'amico umano.

Dormire con un cane riduce lo stress e abbassa i livelli di cortisolo , e non solo per noi umani: nei cani più affettuosi e attaccati al padrone , quella di dormire sul letto è un'esigenza dettata dal bisogno di vicinanza fisica con l'umano di riferimento.

Se il posto preferito di Fido è ai piedi del letto , è chiaro che lì si sente al sicuro e protetto: condividere il giaciglio con il capobranco (che si suppone non sia il cane, bensì il suo umano di riferimento) gli permette di affacciarsi al mondo dei sogni canini in totale relax.

Il cane sale sul letto quando non ci sono: perché?

Se il cane dorme sul letto in nostra compagnia, potrebbe aver eletto il nostro giaciglio come cuccia anche quando non siamo in casa. Non è raro che un cane abituato a condividere il letto con i suoi umani salga sul letto anche quando nessuno è in casa.

In alcuni casi, però, anche i cani a cui non è consentito di dormire sul letto tentano delle invasioni di campo, e si lanciano sul morbido covile che è nella camera da letto degli umani non appena viene a mancare la supervisione del capobranco.

Capita spesso, per ovvie ragioni, ai cani che hanno vissuto lunghi periodi in canile o in situazioni poco confortevoli, ma può succedere anche a cani ansiosi, molto territoriali oppure che non apprezzano la propria cuccia. Se il cane sale sul letto quando non c'è nessun'altro, è quasi certamente per uno di questi motivi.