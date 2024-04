Cane disorientato: tutte le possibili cause Un cane disorientato ci porta subito a temere per la sua salute, ma non sappiamo subito identificare le cause, che possono essere molto gravi. Rivolgendoci al veterinario sapremo il fattore scatenate, e spesso le cure devono essere immediate, e non sempre sono risolutive. Se un disturbo del sistema vestibolare è certamente quello più comune quando si parla di disorientamento del cane, non possiamo escludere neanche una ischemia o la demenza canina. Prima di analizzare nel dettaglio queste patologie, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Quando il cane è disorientato? Non riesce a stare in equilibrio;

Non riesce a mettere a fuoco;

Va avanti e indietro. Il disorientamento può verificarsi in modo acuto o svilupparsi e peggiorare nel tempo a seconda della causa. Potresti notare che a volte, o in modo costante, il tuo cane sta sviluppando quella che sembra essere una lotta per mantenere una posizione equilibrata e reggersi sulle zampe, o forse all'improvviso i suoi occhi non riescono a mettere a fuoco e scattano avanti e indietro. I disturbi legati al sistema vestibolare possono essere suddivisi in malattie periferiche e centrali. È una condizione neurologica comune nei cani, senza predisposizione al sesso o alla razza. Il sistema vestibolare è una parte importante e critica del sistema nervoso centrale, che coordina la visione (messa a fuoco) e la gravità (rilevata dai recettori cutanei che captano le pressioni esterne) di un animale. Il senso di orientamento sperimentato dal tuo animale domestico sarà influenzato dal corretto funzionamento di questi sistemi neurali.

Sintomi del disturbo del sistema vestibolare Inclinazione della testa;

Nistagmo o strabismo;

Palpebra cadente;

Sindrome di Horner;

Paralisi facciale;

Tremore della testa;

Andatura anomala;

Incapacità di stare in piedi. Disorientamento, inclinazione della testa e perdita di equilibrio sono tutti fattori comuni a un disturbo del sistema vestibolare. Questo sistema è responsabile del mantenimento e della stabilizzazione della posizione della testa (che quindi conferisce stabilità al corpo) e degli occhi durante i movimenti della testa. La malattia vestibolare interferirà con l'intero senso di equilibrio del tuo cane. È importante portare il cane dal veterinario per diagnosticare correttamente la causa ed escludere altre condizioni come un'infezione all'orecchio, un ictus o l'ipotiroidismo. Ci sono molti sintomi associati alla malattia vestibolare. L'attenzione tempestiva da parte di un operatore sanitario veterinario primario qualificato è la migliore linea d'azione e si tradurrà in una prognosi più positiva. Tra i primi segnali anormali ci sono l'inclinazione della testa, che può variare da lieve a grave, gli occhi guizzanti (nistagmo) o allineati in modo anomalo e che possono essere accompagnati da uno strabismo. Anche la palpebra cadente o presenza della terza palpebra (sindrome di Horner), una possibile paralisi facciale, il tremore alla testa, l'andatura instabile o l'impossibilità di stare in piedi del nostro cane devono allarmarci e farci subito capire che qualcosa non va.

Come capire se il cane ha la demenza? Disorientamento e confusione;

Ansia;

Non riesce a ricordare le routine o le regole della casa;

Non risponde più al suo nome o ai comandi familiari;

Estrema irritabilità;

Diminuzione del desiderio di giocare;

Vagabondaggio senza meta;

Mancanza di cura di sé;

Perdita di appetito;

Cambiamenti nel ciclo del sonno. Un'altra possibile causa di disorientamento è la demenza. La demenza canina, nota anche come disfunzione cognitiva canina è un disturbo cognitivo nei cani che causa sintomi simili all'Alzheimer negli esseri umani. È una condizione legata all'invecchiamento del cervello del cane, che porta a cambiamenti nel comportamento e colpisce principalmente la memoria, l'apprendimento e la comprensione. I sintomi della demenza canina sono estesi e vanno da lievi a gravi con il progredire della malattia. I primi segnali sono spesso lievi, ma peggiorano gradualmente nel tempo. Nell'elenco iniziale sono riportati i sintomi più comuni della demenza canina.

Come si manifesta l'ischemia nel cane? Perdita di equilibrio o caduta;

Camminare in cerchio;

Perdita del controllo della vescica o dell'intestino;

Paresi;

Perdita della vista;

Inclinare la testa;

Atassia;

Cambiamento nel comportamento;

Incapacità di riconoscere il proprietario. Anche l'ischemia e l'infarto possono portare al disorientamento motorio e visivo del cane. La comparsa di segni neurologici acuti può indicare un incidente cerebrovascolare. La gravità dei segni dipenderà dalla regione del cervello in cui si è verificata l'anomalia e da quanto tempo il cervello è stato privato dell'ossigeno vitale e dell'afflusso di sangue.

Come si fa a capire se il cane soffre? Problemi di mobilità;

Difficoltà a cambiare posizione;

Tremori;

Postura anomala;

Ansimare eccessivo;

Cambiamenti nell'espressione facciale;

Diminuzione dell'appetito Non sempre riusciamo a notare che i nostri cani soffrono, anche se loro sentono dolore tanto quanto noi. Semplicemente non lo mostrano sempre come lo facciamo noi. Il dolore e il disagio possono avere un impatto grave sulla qualità della vita del tuo cane, quindi è importante imparare a leggere i segnali e intervenire quando il tuo cane soffre. La maggior parte dei cani minimizza il proprio dolore. Devi prestare attenzione ai segnali sottili, il che significa conoscere veramente il comportamento di base e i livelli di attività del tuo cane. I segni del dolore potrebbero essere fisici, comportamentali o una combinazione di essi, quindi fai attenzione a qualsiasi cosa fuori dall'ordinario.

Come curare il cane disorientato? Recupero naturale;

Farmaci e sedativi;

Terapia endovenosa;

Antibiotici;

Chirurgia e radiazioni. Va notato che alcuni tipi di disorientamento nei cani possono risolversi da soli, mentre altri possono indicare una condizione più grave. Una volta che vi sarete rivolti al veterinario saprete quali sono le cause di questo disorientamento e agire di conseguenza. Se si tratta di una malattia vestibolare idiopatica l'episodio dura da pochi giorni ad alcune settimane e di solito il cane può essere curato attraverso la condizione con un recupero favorevole (occasionalmente un cane finirà con una lieve inclinazione della testa permanente). Per la malattia dell'orecchio interno gli antibiotici possono funzionare bene come cura, ma potrebbe essere necessario somministrarli a dosi elevate e per periodi prolungati. Più in generale potrebbero essere necessari farmaci per nausea, vertigini e capogiri. La terapia endovenosa può essere utilizzata se il tuo cane ha bisogno di recuperare i liquidi perché non ha mangiato o bevuto abbastanza. I sedativi vengono talvolta utilizzati per calmare i cani come parte del processo di recupero L'orecchio interno risponde bene al trattamento antibiotico, ma la durata della terapia deve essere attentamente monitorata per trattare completamente l'infezione. La chirurgia e le radiazioni possono essere un approccio per risolvere la crescita anormale dei tessuti.