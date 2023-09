Corgi: salute, caratteristiche e consigli per la cura di Cardigan e Pembroke

Corgi: introduzione Il Corgi è un cane di taglia media, bassa statura e corporatura robusta, dal temperamento vigile e attivo. Shutterstock Originariamente, i Corgi venivano allevati come cani da pastore: conducevano lo spostamento delle mandrie di giorno e le sorvegliavano di notte. Si tratta, infatti, di cani energici che hanno la reputazione di essere compagni domestici eccellenti e leali. Il Corgi si riconosce per il tronco che quasi tocca terra, le grandi orecchie erette e la coda tozza; il manto dritto di media lunghezza è impermeabile, può essere di varie sfumature e più comunemente presenta macchie bianche. I Welsh Corgis si distinguono in Cardigan e Pembroke. I Pembroke Welsh Corgis hanno una corporatura leggermente più piccola dei Cardigan: le loro orecchie sono più appuntite e hanno code corte e tozze, in contrasto con la lunga coda del Cardigan.

Differenze tra Cardigan e Pembroke Welsh Corgi Cardigan e Pembroke vengono spesso confusi: si potrebbe pensare che l'unica differenza tra i due Corgi sia la coda del Cardigan (e la sua mancanza nel Pembroke), ma questo non potrebbe essere più lontano dalla verità. Sebbene imparentati, Il Cardigan Welsh Corgi e il Pembroke Welsh Corgi sono razze completamente separate con caratteristiche fisiche e temperamentali diverse. Gli antenati dell'odierno Cardigan Welsh Corgi esistevano nell'area del Cardiganshire in Galles già 3.000 anni fa, il che rende il Cardigan quasi 2.000 anni più vecchio del Pembroke Welsh Corgi. Il Cardigan Welsh Corgi discende dai cani teckel, una famiglia di cani che include il bassotto. Quando i Vichinghi arrivarono in Galles, i cani di tipo spitz che li accompagnavano furono allevati con Cardigan Welsh Corgis, e nacque il Pembroke Welsh Corgi. Nel 1925, il Kennel Club of England riconobbe ufficialmente sia i Cardigan che i Pembroke come una razza Corgi, ma gli appassionati di razza protestarono e il Kennel Club li divise in due razze nel 1934. Shutterstock Welsh Corgi Pembroke vs Welsh Corgi Cardigan Cardigan e Pembroke Welsh Corgi: come si distinguono? Fisicamente, il Cardigan è leggermente più grande e con l'ossatura più pesante del Pembroke.

Il Cardigan ha anche orecchie più grandi e arrotondate.

Il Cardigan, ovviamente, ha una lunga coda, e la coda del Pembroke è corta e tozza, se non nasce senza.

Il Cardigan ha anche una varietà di colori più ampia rispetto al Pembroke. Dal punto di vista del temperamento, le due razze Corgi sono simili con alcune piccole differenze. Sono entrambi intelligenti, attivi e amanti del divertimento. Alcune persone credono che il Pembroke sia più estroverso del Cardigan, che può essere riservato con gli estranei. I Cardigan potrebbero anche essere leggermente più rilassati dei Pembrokes, anche se il temperamento del cane sarà fortemente influenzato dalla sua storia familiare. Pembroke Welsh Corgi Cardigan Welsh Corgi GRUPPO: allevamento ALTEZZA: 25-30 cm PESO: 9-12 kg MANTELLO: doppio manto di media lunghezza COLORE: nero focato, rosso, zibellino o fulvo (tutti i colori sono generalmente visti con macchie bianche) DURATA DELLA VITA: dai 12 ai 13 anni TEMPERAMENTO: amichevole, estroverso, giocoso, protettivo IPOALLERGENICO: no ORIGINE: Galles GRUPPO: allevamento ALTEZZA: 25-33 cm PESO: 11-17 kg MANTELLO: doppio manto di media lunghezza, denso e resistente all'acqua COLORE: rosso, zibellino, tigrato, nero o blu merle; più comunemente con macchie bianche su collo, petto, gambe, muso, coda e viso DURATA DELLA VITA: dai 12 ai 15 anni TEMPERAMENTO: affettuoso, amichevole, giocoso, intelligente, attivo, vigile IPOALLERGENICO: no ORIGINE: Galles

Aspetto e caratteristiche Caratteristiche del Cardigan Welsh Corgi Il Cardigan Welsh Corgi è un cane da pastore di taglia media con le tipiche zampe corte, un doppio mantello resistente all'acqua, orecchie a punta e una lunga coda. Questa razza gallese esiste da migliaia di anni nella zona del Cardiganshire in Galles (l'odierna Ceredigion), portata in Galles dalle tribù celtiche emigrate dall'Europa centrale; il Cardigan Welsh Corgi prende il nome dalla sua regione d'origine: secoli fa, questa zona costiera rocciosa del Cardiganshire era piena di verdi colline e aziende lattiero-casearie. Il motivo per cui questi cani sono stati allevati con gambe così corte dipende dalla loro storia lavorativa: i Cardigan Welsh Corgi erano molto apprezzati come indispensabili pastori di bestiame, e la loro bassa statura li teneva al sicuro al di sotto dei pericolosi calci della mandria. Lavoravano anche come mandriani (che portano il bestiame al mercato), cani da fattoria e guardie del fienile mentre servivano come amorevoli compagni di famiglia. Il Cardigan Welsh Corgi è noto per il suo temperamento giocoso e la personalità straordinaria; tipicamente, questa razza dimostra molto affetto ai membri della famiglia più stretti. Questi cani sono naturalmente attenti, il che li rende ottimi cani da guardia che avvisano i loro proprietari di qualsiasi segno di problema con un rapido abbaiare. Il Cardigan Welsh Corgi va d'accordo con altri animali, dagli animali domestici come cani e gatti ai cavalli e altri animali da fattoria. Caratteristiche del Pembroke Welsh Corgi Il Pembroke Welsh Corgi è un cane da pastore di piccola e media taglia, di bassa statura e di corporatura robusta, dotato solo di un mozzicone di coda. Sono cani molto intelligenti, attivi e leali. I Pembroke tendono ad essere buoni con altri cani e gatti che fanno parte della loro famiglia, soprattutto se sono cresciuti insieme. Tuttavia, possono essere territoriali nei confronti di altri cani e gatti poiché la razza è stata sviluppata per scacciare cani non domestici attorno alle greggi. Ciò potrebbe portare ad aggressioni nel parco per cani o contro gli animali che entrano nel proprio cortile. Le teorie sull'origine del Pembroke Welsh Corgi variano tra gli esperti, ma generalmente si ritiene che la razza risalga al X secolo circa. Una teoria è che gli antenati della razza siano stati portati in Galles da tessitori fiamminghi. Un'altra teoria suggerisce che potrebbero discendere dallo svedese Vallhund. In ogni caso, fanno parte della vita in Galles da più di 1.000 anni. I Pembroke sono stati sviluppati in Galles dove venivano usati come cani da pastore, da compagnia e/o da guardia. Si potrebbe avere familiarità con i Corgi domestici tenuti dalla regina Elisabetta II, proprietaria di Pembroke Welsh Corgi da quando suo padre gliene regalò uno nel 1933. Da allora, questi cani occupano un posto speciale a Buckingham Palace.

Personalità Il Pembroke è un animale domestico di maggior successo rispetto al Cardigan. Entrambi sono cani intelligenti e leali, ma il Pembroke tende ad avere meno istinti da pastore. I Pembroke sono anche più tolleranti e giocosi. Alcuni possono essere possessivi, il che può provocare tendenze aggressive in alcuni cani. Alcuni cani sono bravissimi con i bambini, mentre altri possono affermare la loro natura possessiva o prepotente e hanno la tendenza a stroncare. Stanno meglio con i bambini più grandi (oltre i 6 o 7 anni). Relazioni domestiche e familiari Entrambi i Corgi sono devoti e protettivi, soprattutto nei confronti dei bambini. È più probabile che il Cardigan mostri istinti da pastore nei confronti dei bambini rispetto al Pembroke. Il Corgi custodirà e proteggerà i bambini da tutto ciò che il cane percepisce come una minaccia.

Problemi di salute comuni Quali disturbi possono interessare il Corgi? Il Corgi è un po' pesante per le sue dimensioni, con il dorso lungo e le gambe corte. A causa del fisico unico della razza, è necessario prestare attenzione per garantire che il Corgi non si ferisca alla schiena. Non lasciare che i cuccioli saltino su o giù da luoghi alti (provare ad utilizzare rampe per animali domestici per divani e letti) e, se si solleva il cane, fornire un supporto uniforme sotto le zampe anteriori e posteriori. Il Corgi è generalmente molto sano, ma è soggetta alle seguenti condizioni: Displasia dell'anca : la displasia è causata da una malformazione delle articolazioni del cane, particolarmente comune nei fianchi nel caso del Cardigan Welsh Corgi.

: la displasia è causata da una malformazione delle articolazioni del cane, particolarmente comune nei fianchi nel caso del Cardigan Welsh Corgi. Atrofia retinica progressiva : questa condizione è una malattia degenerativa dell'occhio che può causare cecità.

: questa condizione è una malattia degenerativa dell'occhio che può causare cecità. Mielopatia degenerativa: questa malattia provoca una paralisi progressiva. È disponibile un test genetico per la mielopatia degenerativa, che consente agli allevatori di evitare di trasmettere il gene alle generazioni future. Si consigliano esami ortopedici e oculistici di routine da parte di un veterinario per individuare tempestivamente eventuali problemi di salute.