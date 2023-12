Cane con la lingua di fuori: cosa significa?

Il cane con la lingua di fuori è un'immagine molto comune e che spesso ci strappa un sorriso. In realtà pochi padroni sanno che questa condizione può essere legata a diverse cause. La lingua del cane infatti è un organo complesso e con numerose funzioni. Viene utilizzata per esplorare, mangiare e bere, ma anche per regolare la temperatura corporea e per comunicare con gli altri pet e con gli umani. Uno strumento indispensabile con un funzionamento che andrebbe sempre conosciuto e studiato per poter cogliere per tempo i sintomi di possibili patologie oppure per decodificare un messaggio da parte del nostro amico a quattrozampe. Capita di frequente di vedere un cane con la lingua ciondolante.

Si tratta di un'immagine particolarmente rilassante e buffa, un comportamento normale e frequente di fronte a cui però è importante indagare. Proprio per questo è importante capire quando preoccuparsi e quando invece agire tempestivamente contattando il veterinario per preservare la salute del proprio pet.