Cibi Tossici e Cibi Non Pericolosi per il Cane: quali sono?

Introduzione Shutterstock Molti cibi che l'essere umano consuma abitualmente sono tossici per il cane, al punto che, se l'animale li assume in quantità elevate, può sviluppare sintomi da avvelenamento e stare molto male. Purtroppo, non è sempre facile monitorare cosa mangia il cane in casa; del resto, ci sono cani molto voraci che, appena fiutano un cibo appetitoso in qualche credenza della cucina, provano a raggiungerlo e alle volte ci riescono e alle volte no. Bisognerebbe fare estrema attenzione agli alimenti che si lasciano in giro, soprattutto se possono rappresentare un pericolo per i cani. Chi prende in affido un cane deve conoscere quali cibi possono essere tossici per il proprio amico a quattro zampe. Ecco, quindi, di seguito, una guida su quali alimenti sono dannosi e quali, invece, sono innocui.

Scarti di Cibo Tossici o Pericolosi per il Cane In questo articolo, è doveroso segnalare anche gli scarti alimentari che possono avere effetti tossici per i cani. Semi e noccioli di mela, albicocca, ciliegia e prugna I semi della mela e i noccioli di albicocca, ciliegia e prugna contengono cianuro, un veleno che, se assunto dal cane in quantità inappropriate, può causare: Vomito;

Battito cardiaco irregolare e tachicardia;

Convulsioni;

Coma;

Morte (in casi estremi). Nocciolo dell’avocado Della tossicità dell'avocado si è già parlato. Resta da segnalare la pericolosità del nocciolo di questo frutto, che, se ingerito dall'animale, può essere causa di soffocamento od ostruzione intestinale. Ossa del pollo e del tacchino L'ingestione delle ossa del pollo e del tacchino da parte del cane può causare vomito; inoltre, il consumo di ossa scheggiate può provocare delle lesioni all'intestino o allo stomaco.