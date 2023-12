Cane che zoppica: cause e cosa fare

I proprietari di cani possono ritrovarsi a vivere esperienze simili o identiche, com'è normale che sia. Non è raro constatare di colpo che qualcosa non vada con il proprio amico a quattro zampe. Un attimo lo si vede correre sereno e quello dopo, ecco che si osserva un cane che zoppica , quasi inspiegabilmente. Le domande di colpo sono tante, così come svariate possono essere le cause . Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere .

Un discorso identico a quello che si potrebbe fare per gli esseri umani. In casi del genere le motivazioni più comuni sono: artrosi , malattie degenerative delle ginocchia, della spalla, del gomito o dell'anca, e tumori .

Queste sono alcune delle cause più comuni , nel caso in cui la zoppia del cane rappresenti un fatto improvviso e non graduale. Con il passare degli, però, è possibile rendersi conto di una trasformazione nella camminata dell'animale. Un cane che zoppica sul lungo periodo potrebbe dunque star fronteggiando problematiche degenerative , connesse all'anzianità.

Differente invece il discorso in caso di zoppia a freddo , ovvero improvvisa, senza una causa evidente. Potrebbe trattarsi di un' infiammazione , che richiede lo scaldare della muscolatura per far tornare i tessuti a una normalità.

Un'improvvisa zoppia post pisolino è totalmente normale, ad esempio. Il cane potrebbe aver dormito in una posizione scomoda. Rialzandosi, faticherà a raggiungere una piena mobilità dell'arto. La zampina però tornerà alla normalità in breve tempo.

Non sempre un cane che zoppica è sintomo di un malessere dalle radici profonde. In alcuni casi si tratta di una problematica del tutto lieve , in altri di uno status temporaneo .

Cosa fare se il cane zoppica con zampa anteriore?

Indicate alcune delle cause più comuni per un cane che zoppica con la zampa anteriore. Occorre precisare che le motivazioni possano essere anche più lievi, è ovvio, e molte risposte giungono dalla semplice osservazione.

Non è da escludere che per un po' l'animale abbia provato dolore o fastidio, in seguito scomparso, ma che abbia continuato a tenere sollevata la zampetta. In altri casi si tratta di una piccola mania o ancora di un tentativo di imitare il padrone ferito.

La prima cosa da fare è prestare attenzione, come detto, così da verificare se il fenomeno sia momentaneo o meno. Di tanto in tanto potrebbe appoggiare la zampa, per poi tornare a zoppicare, o semplicemente poggiarla dopo un certo lasso di tempo e tornare alla normalità. Potrebbe trattarsi di un semplice intorpidimento occasionale, che non richiede alcun intervento del veterinario, a differenza di uno strappo muscolare, ad esempio.

In questo caso distendere l'arto provoca un profondo dolore, con conseguenti guaiti. Ecco il segnale per dirigersi direttamente dal proprio specialista di fiducia. In alcuni casi c'è ben poco da fare, ma vediamo cosa. Se si tratta di una frattura, l'arto dovrà essere immobilizzato, per poi avviare un trattamento farmacologico. Prima della visita, si potrà fare attenzione a non provocare movimenti dannosi alla zampa in questione.

In caso di stiramento è importante che l'animale stia a riposo, non sottoposto a esercizio fisico. I muscoli non devono essere affaticati. Un comune corpo estraneo può invece essere rimosso dal proprietario, qualora parte di questo sia visibile all'esterno. In seguito si dovrà pulire attentamente la zona e coprirla, evitando che lo sporco penetri. Il veterinario deciderà, poi, se intervenire con un trattamento antibiotico.