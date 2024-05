Cane che rosicchia tutto: perché lo fa?

Prima di scoprire tutto quello che c'è da sapere sul tema, vi invitiamo a unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di aver seguito il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Perché il cane rosicchia tutto?

Crescita dei denti da latte;

Noia e stress;

Situazioni che generano ansia come la separazione;

Curiosità;

Una separazione repentina dalla mamma.

Come avrete capito sono diversi i motivi che portano i cani ad essere eccessivamente irrequieti e talvolta manifestare il proprio malumore e malessere attraverso il rosicchiare oggetti. Il primo motivo, spesso legato ai cuccioli di pochi mesi, è la comparsa dei denti da latte: proprio come negli umani, anche i cani possono provare fastidi e dolori legalti alla dentizione e trovano sollievo nella masticazione; per evitare, in commercio esistono appositi giochini (alcuni dei quali possono persino essere riposti in freezer) per dare sollievo.

Un cane stressato può avere questo vizio: in questo caso bisognerebbe capire quali sono le cause dello stato di stress del cane, andando ad agire su di essa per risolvere. Si tratta, ad esempio, di un atteggiamento molto comune nei cani con ansia da separazione che faticano a staccarsi dal proprio padrone.

Un altro caso, molto frequente, è quello di cuccioli separati troppo presto dalla mamma: in questo caso gli è mancata la formazione e se non si interviene con l'aiuto di un educatore cinofilo si potrebbe rischiare di avere danni permanenti alla casa e ai propri oggetti ma soprattutto si va incontro a problematiche di salute dell'animale che ingoiando materiali non idonei potrebbe necessitare di interventi veterinari.

Attenzione: a volte anche la semplice curiosità porta i cani a rosicchiare oggetti e da non sottovalutare l'impatto emotivo. Un oggetto che ha il vostro profumo, è sinonimo di comfort e coccola per lui.