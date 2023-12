Cane che non ingrassa: che succede? Nel corso della sua vita, il cane può attraversare periodi in cui tende a perdere peso oppure a ingrassare, per esempio a seguito della sterilizzazione, dell'uso di alcuni farmaci o semplicemente a causa di un cambio di abitudini. Il peso del cane può variare anche sensibilmente negli anni, e non necessariamente bisogna preoccuparsi. Quando però un cane che non ingrassa inizia a perdere peso in maniera improvvisa oppure a rifiutare il cibo, allora potrebbe essere il caso di indagare le cause di inappetenza e dimagrimento. Prima però di scoprire quali sono le possibili cause e cosa dare da mangiare a un cane che non ingrassa, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Cane sottopeso: i rischi perdita di tessuto muscolare;

indebolimento del sistema immunitario;

perdita del pelo;

problemi alla pelle;

squilibri ormonali, tra cui l'infertilità;

riduzione della densità ossea;

disidratazione. Se il cane è sottopeso a causa di una patologia, è necessario risalire al motivo scatenante e intervenire con una terapia nel più breve tempo possibile: un cane che non ingrassa e che resta sottopeso a lungo può sviluppare diversi problemi di salute, che possono avere esiti anche molto gravi. La malnutrizione, soprattutto nelle razze piccole e negli esemplari più fragili (come cuccioli e cani anziani o convalescenti), può portare a conseguenze irreversibili per la salute del nostro cane.