Cane che non abbaia: che cosa significa? Non sempre un cane che non abbaia deve destare allarme nel padrone. Non sempre si ha la necessità di correre dal veterinario per effettuare dei controlli. Si potrebbe semplicemente scoprire, guardando crescere il proprio cucciolo, che l'abbaio non rientra tra le sue caratteristiche. Tutt'altro discorso, invece, in caso di un cane che ha smesso di abbaiare di colpo.

Cosa vuol dire quando il cane non abbaia? malessere;

età;

trauma;

razza;

collare; I motivi dietro al fatto che il cane non abbai possono essere svariati. Si tratta di uno strumento di comunicazione chiave, la cui assenza fa ovviamente scattare un allarme. È possibile che l'animale scelga di non esprimersi in tal maniera o sia costretto a farlo. Vediamo nel dettaglio tutte le possibilità. Come detto, il grande segnale da non poter ignorare è dato dal fatto che il proprio cane abbaiava regolarmente ma, di colpo, ha smesso di farlo. Impossibile non rendersi conto di una trasformazione di questo genere, che può essere connessa a uno stato di malessere. Potrebbe essere in atto una problematica alle vie respiratorie. Il cane potrebbe percepire un forte fastidio o dolore alle corde vocali, ad esempio, il che lo ha spinto a non comunicare verbalmente, al fine di evitare quella sensazione sgradevole o dolorosa. Una problematica che può dipendere da un'infiammazione, una ferita o un'infezione. Un cane che non abbaia e presenta altri sintomi, come vomito, atteggiamento molto differente da solito e generale abbattimento, dev'essere visitato dal veterinario. Qualora sia soltanto sparito l'abbaio, magari con dei tentativi interrotti da guaiti di sofferenza, si potrebbe semplicemente contattare il veterinario per un consiglio sul farmaco da utilizzare. L'età ha ovviamente un peso. I neo padroni alle prime armi potrebbero infatti scoprire d'avere un cane che abbaia poco di natura, ma soprattutto un cucciolo non ancora pronto. A ciò si aggiunge il periodo d'adattamento dei cani appena adottati. Potrebbero aver bisogno di una fase iniziale per sentirsi al sicuro e comunicare in questo modo. I traumi subiti possono avere un impatto molto forte sul modo di esprimersi di un cane. Pensiamo ad esempio a un cane che veniva duramente punito proprio perché era solito abbaiare. Associando dolore fisico e mentale all'esperienza, tenterà di rimuoverla del tutto. Per superare tutto ciò occorrono soprattutto pazienza e amore. Rivolgersi a un veterinario esperto in materia per ricevere consigli sul percorso giusto da seguire. Alcune razze, invece, abbaiano semplicemente poco. Non rientra nel loro modo d'essere questo stile comunicativo. Sono svariate e ne parleremo in seguito nel dettaglio. Giungiamo infine all'ultima potenziale causa: il collare. Un cane non addestrato, insieme con un padrone poco esperto, potrebbe trasformare le passeggiate in un'esperienza dolorosa. I ben noti strattoni, dati indossando un collare, possono provocare lesioni e irritazioni, che trasformeranno l'abbaio in una sorta di sfiato. Per questo si consiglia quasi sempre una pettorina ad H.

Quando un cane comincia ad abbaiare? Quando i cuccioli di cane raggiungono le 2-3 settimane di vita, iniziano a fare esperienza con le prime vocalizzazioni. Si tratta di gemiti e in alcuni casi di grugniti. Si rendono semplicemente conto d'avere questa possibilità comunicativa e tentano di sfruttarla. Suoni che generalmente avvengono in concomitanza con l'apertura degli occhi. Si tratta sempre di una richiesta rivolta alla madre, come per i neonati d'uomo, che sia per cibo, protezione o calore. Tutto ciò si trasforma in mini latrati intorno alla settima settimana. I tempi però variano a seconda della razza in questione. I meno avvezzi possono anche raggiungere la sedicesima settimana.

Quali razze di cani abbaiano di meno? Bulldog francese;

Cavalier King Charles Spaniel;

Glen of Imaal Terrier;

Shih tzu;

Akita americano;

Australian shepherd;

Basenji;

Boxer;

Bovaro del bernese;

Bracco ungherese;

Breton;

Clumber Spaniel;

Dogue de Bordeaux;

Husky;

Bobtail;

Pastore belga;

Pointer;

Saluki;

Setter inglese;

Setter irlandese;

Shiba Inu;

Wheaten terrier;

Alano;

Bloodhound;

Bullmastiff;

Cane corso;

Chesapeake Bay retriever;

Collie;

Dobermann;

Dogo argentino;

Golden Retriever;

Labrador Retriever;

Levriero afghano;

Levriero inglese;

Mastino napoletano;

Pastore abruzzese;

Rhodesian Ridgeback;

San Bernardo;

Sharpei;

Terranova. Come già accennato prima, alcune razze di cane tendono a non abbaiare. È bene saperlo, così da non pensare che ci sia un problema da risolvere nel proprio animale. Ciò non vuol dire che non esista in loro la capacità di farlo, ma che sono particolarmente silenziose.