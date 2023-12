Di seguito troverete tutte le informazioni del caso ma sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Potrebbe infatti essere cresciuto in un contesto alquanto isolato, o comunque poco stimolante. Per un cane di questo tipo, dunque, ritrovarsi di colpo a contatto con stimoli ben differenti, rappresenta un trauma. In questo scenario l'età non aiuta di certo. La crescita non farà che aumentare ansia e insicurezze , dal momento che toccherà confrontarsi con altri animali, svariati umani, i rumori della città e tanto altro. C'è qualcosa che possiamo fare, però, per essergli d'aiuto.

Cosa fare se il cane ha paura di tutto?

non forzarlo;

offrire rassicurazioni;

snack;

gioco;

È naturale chiedersi se ci sia qualcosa da poter fare per aiutare un cane che ha sempre paura. Un eccessivo timore, costante, rende infatti la vita complicata tanto all'animale quanto al suo proprietario. Occorre rendersi conto che un animale del genere risulta essere molto delicato ed empatico.

Ciò vuol dire che forzarlo in determinate situazioni non farà che peggiorare le cose. Il fatto che si ritenga "stupida" una certa paura non offre di certo una soluzione. Ciò che il cane sperimenta è un vero e proprio stress psico-fisico e in quanto tale andrebbe fronteggiato. Immergerlo nella situazione che lo terrorizza, aspettando che, come per magia, si abitui e la accetti, non è una pratica consigliabile.

Bisogna rispettare i tempi dell'animale, in caso di un cucciolo, concentrandosi maggiormente su determinate tecniche, nel caso di un adulto. La prima cosa fare è infondere sicurezza. In nessun caso si dovrà sgridare il cane, colpevolizzandolo di questo suo stato d'animo.

Si vuole creare un clima di assoluta calma. Ragioniamo in termini di branco. Se il capo non mostra alcuna preoccupazione, lancerà il giusto messaggio, ovvero assenza di pericolo. Al tempo stesso, però, il conforto garantito deve avere un limite. Qualora fosse costantemente troppo intenso, potrebbe semplicemente spingere il cane a restare in questa condizione, considerando come comporti anche una dose extra di coccole e attenzioni.

Un'alternativa interessante è quella di lavorare attentamente con cibo e snack. Si potrebbe ad esempio realizzare una condizione di timore mentre si prepara la sua pappa, accendendo magari l'aspirapolvere che lo terrorizza, ma nell'altra stanza.

Un "pericolo" distante ma presente e costante, che però contrasta con la sicurezza del cibo. Ripetendo il tutto per molte volte, si creerà un pattern psicologico ben chiaro. In caso di paure legate alla vista, invece, si potrebbe lasciare qualche snack nei pressi dell'oggetto spaventoso. In questo modo l'istinto lo porterà ad avvicinarsi, timidamente, ma ripetendo il tutto più volte si renderà conto dell'assenza di pericolo evidente.

Tutto ciò può essere integrato in un gioco, che veda al centro l'animale spaventato. Come detto, infatti, sgridarlo non ha il minimo senso, non avendo il cane alcuna colpa. È un limite psicologico e occorre agire di conseguenza, con tatto, intelligenza e soprattutto pazienza.