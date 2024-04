Cane che abbaia piano: cosa significa?

Cane che abbaia piano: significato e come comportarsi I cani possiedono un linguaggio del corpo ricchissimo che usano per comunicare sensazioni ed emozioni agli umani e agli altri animali. Per questo un cane che abbia piano non lo fa mai per caso, ma sta cercando di esprimere qualcosa L'abbaio è uno dei modi più comuni usati dal cane per rapportarsi con il proprio padrone, per questo quando l'animale inizia ad abbaiare piano oppure smette di farlo completamente è normale allarmarsi e chiedersi cosa sia successo. Dietro questo comportamento possono nascondersi cause e spiegazioni differenti che tutti i padroni di cani dovrebbero conoscere. Prima di scoprire qualcosa di più su questo argomento ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet, imperdibile per gli amanti degli animali.

Cosa vuol dire quando il cane non abbaia? Sta male

Ha subito un trauma

Ha bisogno di tempo

Il collare stringe troppo Se il cane smette di abbaiare all'improvviso è probabile che stia male. Potrebbe infatti avere dei problemi alle corde vocali legati a un'infiammazione, una ferita oppure a un'infezione. In questi casi è importante valutare se a questo sintomo se ne aggiungono altri come vomito o stanchezza. Sarebbe inoltre preferibile contattare il veterinario ed effettuare una visita per scongiurare possibili infezioni o malattie. Anche un'esperienza traumatica potrebbe essere la causa del mancato abbaio del cane. Accade, ad esempio, nei casi in cui l'animale tende ad associare l'abbaio a un maltrattamento o una brutta esperienza. In questo caso l'ideale sarebbe rivolgersi ad un veterinario specializzato in comportamento per intraprendere un percorso che porti l'animale a superare l'esperienza negativa del passato. Nel caso dei cuccioli, infine, la mancanza di abbaio viene associata alla necessità del cane di sentirsi a proprio agio. Se l'animale è stato adottato da poco infatti avrà bisogno di tempo per abituarsi alla famiglia e al nuovo ambiente. Spesso dietro il mancato abbaio del cane potrebbe esserci un disagio legato al collare. Se l'animale viene portato al guinzaglio e tende a tirare molto con strattoni, il collare potrebbe esercitare pressioni, causare irritazioni o lesioni, spingendolo ad associare il suo abbaio al dolore.

Perché il cane abbaia? Chiede attenzioni

Sta soffrendo

È eccitato

Si annoia

Ha paura Per il cane abbaiare rappresenta un importante strumento di comunicazione che utilizza per inviare messaggi ed esprimere i suoi stati d'animo. Proprio per questo il cane può abbaiare per tanti motivi diversi. Ad esempio se ha bisogno di attenzioni oppure vuole giocare con il suo padrone, ma anche se sta soffrendo, sia dal punto di vista psicologico che fisico. In questo caso l'abbaio rappresenta un modo per esprimere il disagio che prova l'animale. L'abbaio può inoltre indicare che il cane si sente minacciato nel suo territorio, magari da una persona estranea, oppure che si sente infastidito da qualcosa. Può inoltre abbaiare in situazioni di eccitazione e impazienza, ad esempio quando il padrone torna a casa dopo molto tempo o quando è in attesa del cibo. Se ha paura di qualcosa (pensiamo a un rumore improvviso oppure ad un animale più grande) o se si sta annoiando. Per approfondire: Cosa fare se il cane abbaia in condominio giorno e notte?

Che vuol dire se il cane abbaia piano? Sta per difendersi o per difendere il padrone;

Sta per attaccare;

Piange;

Esprime felicità;

Esprime fastidio. Il cane non abbaia in un unico modo. Le varie modalità con cui abbaia possono aiutare il padrone a comprendere ciò che vuole comunicare. Se il cane abbaia in modo continuo e lento, con un tono basso, vuol dire che si sta predisponendo alla difesa, sua oppure del padrone. Solitamente l'abbaio basso viene accompagnato da un ringhio nervoso che preannuncia un attacco, per questo sarebbe importante provare a tranquillizzare l'animale e individuare ciò che considera un pericolo. Al contrario un latrato, ossia un abbaio continuo, corrisponde a una sorta di pianto, mentre se il cane abbia in modo costante e rapido con un tono medio sta cercando di inviare un messaggio di avvertimento in risposta a ciò che reputa una possibile minaccia. Se il cane abbia con versi energici e brevi significa invece che è felice. Solitamente infatti l'animale abbia in questo modo in presenza del padrone e di persone a cui è legato. Un unico abbaio di media intensità invece sta a indicare che il cane è infastidito da qualcosa e vorrebbe mettere fine a un comportamento che reputa seccante.