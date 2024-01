Prima di scoprire cosa può succedere a Fido dopo la castrazione, però, ricordati di unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e di seguire il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

L'intervento non inibisce dunque la produzione dello sperma , ma rende non fertile il cane. La castrazione farmacologica invece corrisponde a un'alternativa a quella chirurgica. Avviene tramite l'impianto di un dispositivo sottocutaneo che rilascia un principio attivo in grado di bloccare la produzione del testosterone . L'infertilità dell'animale dura circa 6 mesi e inizia 5 settimane dopo l'inoculazione del farmaco.

La castrazione del cane maschio è un intervento di routine nella chirurgia veterinaria proprio come la sterilizzazione delle cagne. La castrazione – detta anche orchiectomia – consiste nell'asportazione dei testicoli . L'intervento è poco invasivo e viene eseguito in anestesia totale: il veterinario effettua l'incisione della borsa scrotale , recide i funicoli spermatici e rimuove i testicoli.

Dopo l'intervento potresti trovarti ad affrontare nuove esigenze del tuo pet . La castrazione infatti potrebbe causare un aumento del peso in particolare se fido non è molto attivo. L' appetito dunque tende ad aumentare, mentre il fabbisogno energetico e il metabolismo diminuiscono.

Fino a che età si può castrare un cane?

Prima di effettuare la castrazione non è solo fondamentale essere certi di quale sia l'età del cane, ma è essenziale attendere che il cane abbia raggiunto la maturità sessuale. Sia gli ormoni tiroidei T3 e T4 che il testosterone sono fondamentali per contribuire alla crescita sana di Fido. La produzione di tali ormoni infatti conduce verso la maturità sessuale. Se il cane viene castrato prima che vengano generati questi ormoni questo deficit potrebbe influenzare la salute, lo sviluppo e il sistema immunitario dell'animale.

Per capire quando sottoporre un cane maschio alla castrazione è essenziale rivolgersi sempre al proprio veterinario. Il momento giusto per effettuare la castrazione è infatti legato a diversi fattori come la taglia del cane, il comportamento, l'ambiente in cui vive e il suo stato di salute. Di solito, comunque, i cani di taglia piccola possono subire la castrazione già a partire dai 6 mesi d'età, mentre se fido è di taglia grande bisognerà attendere il periodo fra i 10 e i 18 mesi d'età.