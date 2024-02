Perché il cane annusa le parti intime?

Prima di approfondire l'argomento, ti ricordiamo che puoi anche unirti al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Per cominciare, è il caso di ricordare come per i cani l'olfatto sia un senso non solo molto sviluppato, ma anche fondamentale per reperire informazioni sull'ambiente circostanze, sulle intenzioni di chi lo occupa e sullo stato d'animo di chi ama o di chi – al contrario – avverte come una minaccia.

Adottare un amico a quattro zampe vuol dire prendersi cura di lui a 360 gradi. Per farlo è necessario sapere interpretare correttamente il suo linguaggio del corpo e conoscere, fra le altre cose, il motivo per cui il cane annusa le parti intime . Non si tratta certo di morbosità o di mera curiosità, ma di un'informazione che dice tanto sullo stato d'animo di Fido.

Cosa vuol dire quando un cane ti annusa le parti intime?

Reperire informazioni utili alla convivenza;

Sapere che emozioni provano gli umani in un determinato momento;

Conoscere le intenzioni di chi non si conosce;

Essere certo che non ci siano minacce nelle vicinanze.

In maniera sintetica, sono queste le ragioni per cui il cane annusa le parti intime. Lo fa per avere la situazione sotto controllo e per essere certo che vada tutto bene. Non è un caso che appaia particolarmente invadente con ospiti mai visti prima: sono loro, ovviamente, a metterlo maggiormente in allarme e a doversi conquistare la sua fiducia.

È naturale che per i proprietari di casa, soprattutto con chi non conosce il linguaggio del cane e non si aspetta una tale invasione della propria sfera personale.