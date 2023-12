Cane annoiato, i segnali e cosa fare per aiutarlo

Cane annoiato: come capirlo? I cani accompagnano da millenni le vicende degli umani, ma oggi la loro vita è molto diversa da quella di un tempo: vivono stabilmente in casa, hanno a disposizione una ciotola che si riempie magicamente ogni giorno e non gli è richiesto di contribuire all'impresa di procacciare il cibo. Così, per un animale sociale e attivo come il cane, ogni giorno può sembrare uguale al precedente: si innesca allora la noia, nemica del cane tanto quanto degli umani che ci convivono. Un cane annoiato, oltre a non essere felice, può mettere in atto comportamenti distruttivi che non sempre si fermano alla demolizione delle pantofole. Prima di scoprire come riconoscere un cane annoiato e cosa fare per renderlo felice, però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp per essere sempre aggiornati su salute, benessere e animali.

Cane annoiato: cosa fare se il cucciolo si annoia? lavorare sulla socializzazione ;

; introdurre il cucciolo a una routine ben scandita;

ben scandita; offrire occasioni di gioco e giocattoli sempre diversi;

proporre semplici esercizi con ricompensa;

assecondare l'istinto del cucciolo offrendo corde e oggetti da masticare;

passeggiate, come se non ci fosse un domani. La noia può essere un problema più evidente in alcuni cuccioli, soprattutto se siamo costretti a lasciarli soli in casa per qualche ora e non sono ancora abituati a gestire la mancanza di stimoli dovuti alla compagnia. Soprattutto nei primi mesi di vita, il cane ha bisogno di esercizio fisico e stimoli mentali. Tutto quello che impara in questo periodo sarà alla base del suo standard di comportamento, quindi è fondamentale offrirgli sin da subito gli strumenti per crescere senza sperimentare noia, tristezza o frustrazione (che negli anni possono trasformarsi in problemi comportamentali). Fondamentale, per i cuccioli, è la socializzazione: è importante assicurarsi che il piccolo Fido possa incontrare altri cani e interagire con i suoi simili, oltre che con persone e circostanze sempre nuove. Nei primi mesi di vita del cane è abbastanza semplice tenerlo impegnato: il cucciolo deve imparare a conoscere spazi, tempi e routine della sua vita casalinga, e questo è già un impegno che richiede una certa attenzione da parte sua. Basterà aggiungere qualche sessione di gioco in compagnia, due o tre semplici esercizi con ricompensa, un paio di oggetti da mordicchiare liberamente e tante, tante passeggiate in nostra compagnia.

Cane annoiato: cosa fare per renderlo felice trova del tempo di qualità da dedicare al cane tutti i giorni;

da dedicare al cane tutti i giorni; gioca con il cane, variando spesso sfide e giocattoli;

fai in modo che abbia una bella vista;

allunga o modifica il percorso delle passeggiate;

organizza una caccia al tesoro permanente in casa;

permanente in casa; fornisci al cane oggetti da sgranocchiare e giocattoli da mordere;

insegna al tuo cane a rilassarsi. Secondo una recente ricerca dell'Università di Bristol, il gioco è la chiave per il benessere psico-fisico dei cani. Se non giocano a sufficienza, rileva lo studio, i cani tendono a sviluppare problemi comportamentali come ansia e aggressività, quindi è molto importante aiutarli. Il lato positivo è che il cane è per natura molto recettivo nei confronti delle nostre proposte, e non sarà difficile distrarlo dai mobili o dalle pantofole. Una strategia molto efficace è quella di fare in modo che il cane debba lavorare per il cibo: si può organizzare una caccia al tesoro, nascondendo degli snack in diversi angoli della casa, o far precedere il momento del pasto da un gioco. Può essere molto utile offrire al cane la possibilità di vedere quello che succede fuori: una bella vista sul mondo esterno lo terrà impegnato e fornirà molti stimoli mentali. In alcuni casi, l'unica soluzione è aiutare attivamente il cane a rilassarsi: non tutti i cani sono naturalmente portati al relax, ma possiamo insegnarli a farlo più spesso e senza timori. Coccole, carezze e grattini sulla pancia restano, in questo senso, il rimedio migliore.