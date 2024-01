Può però capitare di adottare un piccolo pennuto per poi scoprire che il canarino non canta , o peggio può succedere che il proprio amico piumato smetta di cantare da un giorno all'altro. Prima di scoprire perché il canarino non canta e cosa fare , però, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp . E seguiteci anche su Instagram , per essere sempre aggiornati su salute e benessere dei nostri amati pets.

Addomesticato sin dal XVII secolo per il colore vivace, l'indole curiosa e il bel canto, il canarino domestico (Serinus canaria) è un animale da compagnia ancora molto apprezzato, capace di portare allegria e dolci melodie in casa e di riconoscere il proprio padrone.

Il canarino raggiungerà il canto plastico , più sommesso e instabile di quello definitivo, quando avrà sufficienti livelli di testosterone , e all'età di circa 7-9 mesi sarà in grado di stabilizzare la strumentazione vocale per lanciarsi in un canto stabile che durerà per tutto il periodo della riproduzione . Le tempistiche però, come avviene per i bambini che iniziano a parlare, sono molto variabili .

I canarini iniziano a fare i primi esperimenti con il canto sin da piccolissimi: in alcuni casi iniziano a cantare già qualche settimana dopo lo svezzamento. Non si tratta però ancora dell'articolato e melodioso canto che sentiremo nelle primavere a venire: nella prima fase della loro vita, i canarini si danno al cosiddetto sottocanto , una sorta di esercitazione che gli servirà ad allenare l'apparato canoro.

Perché il canarino non canta? Le cause

È una femmina;

È ancora troppo giovane;

Non segue una dieta corretta;

È triste;

È sottoposto a forti rumori;

Sta facendo la muta;

Ha qualche problema di salute.

Se si ha a che fare con un giovane pennuto giallo appena portato a casa e ci si accorge che il canarino non canta, la prima cosa da chiedersi è se si tratta di un canarino femmina: gli esemplari femmine, infatti, non cantano quasi mai.

Lo sviluppo del bel canto è proprio uno dei parametri più importanti per capire il sesso del canarino, ma le differenze individuali tra un uccellino e l'altro possono facilmente indurre in errore, e rivelare il vero sesso del pennuto soltanto all'approssimarsi della prima stagione degli amori.

Se il canarino non canta e non hai mai cantato, potrebbe anche darsi che sia semplicemente ancora troppo giovane: durante la crescita non è raro che il processo di allenamento del canto si interrompa di tanto in tanto. Un'altra possibile causa potrebbe essere legata all'umore: una gabbietta troppo stretta, fredda o poco luminosa può portare il canarino a un prolungato silenzio, come anche la somministrazione di una dieta sbilanciata e lo spavento procurato da forti rumori o situazioni agitate.

Gli stessi motivi potrebbero portare a smettere di cantare anche un canarino che è sempre stato un vivace cantore: in questo caso, una delle cause più comuni per l'assenza di melodie è la muta. Quando si preparano in vista dell'inverno e cambiano il piumaggio, i canarini possono sentirsi più deboli del solito e smettere di cantare.