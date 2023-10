Prepararsi al cambio dell'ora è sempre un'esperienza traumatica, perlomeno per noi esseri umani. La domanda sorge spontanea per chi vive con un cane o un gatto : in che modo il cambio dell'ora, da legale a solare o viceversa, influisce sulla loro quotidianità ? In parole povere: il cambio dell'ora come lo vivono cani e gatti?

Per quanto riguarda cani e gatti la questione è un po' diversa. Secondo una serie di studi scientifici effettuati nel corso degli anni, i nostri animali di casa non risentirebbero in alcun modo del cambio dell'ora . In linea di massima, infatti, gli scienziati ipotizzano che l'orologio biologico di cane e gatto sia più abile del nostro ad abituarsi al cambiamento.

Non ci sono variazioni su quanto dorme il gatto perché i felini non sono influenzati in alcun modo dalla luce, e il loro ciclo di veglia e di sonno è quantomai unico nel suo genere. Se ci sveglieranno un po' prima non è perché a cambiare sono le loro abitudini: sono le nostre che, appunto, si sono adattate a questa prassi umana.

I gatti , in particolare, non daranno alcun segno di avvertire un cambiamento, questo anche per via della loro natura indipendente . Al massimo tenderanno a fissarci un po' di più perché notano il nostro comportamento (o i nostri comportamenti) che mutano.

Se da una parte è vero che ai felini manca la parola, è altrettanto vero che comprendere il linguaggio del gatto la cosa più simile a comprenderne la psiche e le intenzioni . Micio usa diversi strumenti per esprimere le sue intenzioni e le sue emozioni: le fusa sono sicuramente quello più conosciuto, ma non vanno sottovalutati morsi e morsetti e leccate .

I cani e il cambio d'ora

Proprio come i gatti, i cani non sono creature avvezze a misurare il tempo come invece facciamo noi, controllando l'orologio più di quanto ci faccia bene, e non subiscono alcuna variazione della durata delle ore in cui dormono. A differenza del gatto, però, i cani tendono a essere più routinari e a rispondere a tutti i comportamenti dettati dalle abitudini.

Le abitudini, infatti, ricadono spesso in orari precisi, momenti in cui si aspettano che il padrone esegua certi rituali: prendere la pettorina, aprire il mobiletto delle crocchette, sedersi sul divano e molto altro ancora. A risentire del cambio d'ora potrebbe essere in particolare il momento della passeggiata con il cane, che tardando potrebbe provocare dei piccolo (ma temporanei) disagi.

Per essere più precisi, chi lavora e rientra a casa con un'ora di ritardo rispetto all'orario a cui il cane è abituato potrebbe trovarsi qualche sorpresa: un bisognino fatto in casa, per esempio. In questi casi è essenziale ricordare di non punirlo per non essere riuscito a trattenere la pipì per un'ora in più del solito, specialmente se sei fuori casa tutto il giorno.

Potrebbe anche accadere che il cane faccia un dispetto dovuto in qualche modo all'ansia da separazione: pur essendo intelligente non capisce bene il motivo per cui i suoi orari siano cambiati così all'improvviso, e potrebbe trovarlo ingiusto.

Quali effetti psicologi, invece, comporta il cambio dell'ora sulle persone?