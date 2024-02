Inoltre, cambiare nome al cane può essere una questione più burocratica che altro. Se vuoi saperne di più, continua a leggere. Prima di continuare, però, ricordati di seguirci su Whatsapp per non perdere alcun aggiornamento su salute, animali e benessere.

Se hai appena adottato un cane al canile e ti chiedi se sia possibile cambiargli il nome , questo è l'articolo che stavi cercando. Abituare il cane a rispondere agli stimoli in modo diverso può non essere facile, specialmente con un animale avanti con gli anni. Tuttavia, niente è impossibile.

Il microchip di un cane contiene tutte le informazioni necessarie per riconoscere l'esemplare e individuare il suo padrone . È obbligatorio per legge in Italia, e per nessun motivo è possibile vendere o regalare un animale che ne è sprovvisto.

L'anagrafe canina svolge un ruolo molto importante nel censimento dei nostri amici a quattro zampe, ma a fare fede in termini prettamente legali è perlopiù il nome del proprietario . Probabilmente, se stai adottando un cane al canile e intendi cambiargli il nome, potrai farlo cogliendo la palla al balzo e andando a modificare i dati presenti sul microchip. Dovrai presentarti all'ASL con i documenti per il passaggio di proprietà e il versamento per l'operazione.

Come abbiamo già detto, ha davvero poca importanza il nome che c'è scritto sul pedigree o sul microchip che registra il cane all'anagrafe canina. Quello che conta è il nome che si usa colloquialmente con lui, e che i dati del proprietario siano corretti. La documentazione è infatti indispensabile non tanto per documentare e catalogare il tuo animale, ma per rivolgersi a te e venirti a cercare in caso di ritrovamento dell'animale, per esempio, o di furto.

Il pedigree, documento che mostra la genealogia dell'animale e che viene considerato erroneamente come "non necessario", non può essere modificato per cambiare il nome al cane o al gatto.

Nella fattispecie, ti verrà chiesto di cambiare il nome al cane al momento dell'adozione, se cucciolo, e una volta scelto quello non potrai più cambiarlo. Non ha importanza: qualora avessi dei ripensamenti, quello che fa fede tra te e il cucciolo è solo il nome che usate tra di voi. A livello di documentazione, invece, il suo nome potrebbe essere quello scelto da qualcun altro (per esempio, dall'allevatore).

Un nome su un documento non dovrebbe impedirti di vivere la tua relazione con il nuovo arrivato in casa con meno piacere.