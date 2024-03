Come si fa a cambiare alimentazione al cane?

Adottare un animale domestico non vuol dire soltanto ricevere e donare coccole e amore incondizionati, ma è anche una grande responsabilità. La dieta, per esempio, è un dettaglio non di poco conto e ci sono delle situazioni in cui cambiare alimentazione al cane è prioritario. Per sapere quando e come fare bisogna sempre fare un passaggio con il veterinario di fiducia.

La salute del cane dipende moltissimo dalla dieta e la dieta, a sua volta, varia a seconda dell'età, dello stile di vita e di eventuali problemi psicofisici. In più, può essere soggetta a variazioni per motivi esterni come l'indisponibilità di una specifica marca o il passaggio ad alimenti di costi differenti.

