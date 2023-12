Camaleonte: caratteristiche, salute e cura

La lunga coda arricciata su se stessa, la lingua elastica e la pelle che cambia colore: il camaleonte è un rettile che scatena la mania tra i proprietari di animali esotici. Tuttavia, è un animale domestico abbastanza complesso, che richiede alcune conoscenze preliminari per essere adeguatamente curato. Camaleonte come animale domestico: cosa sapere prima Il camaleonte è considerato un animale domestico piuttosto difficile da accudire per le sue esigenze di cura molto specifiche. Tuttavia, se si ha una certa esperienza con altri rettili (lucertole, in particolare) o se si è disposti ad investire tempo per la cura e la manutenzione continua che necessitano, i camaleonti possono essere avvincenti quali compagni domestici. I camaleonti necessitano di un grande terrario per soddisfare il loro bisogno di arrampicarsi, con molto fogliame all'interno; hanno anche bisogno di illuminazione e riscaldamento adeguati, vengono nutriti con insetti vivi, verdure a foglia verde e integratori e, di solito, preferiscono non essere tenuti in braccio. Essendo animali territoriali e solitari, poi, i camaleonti dovrebbero essere tenuti da soli; i maschi sono particolarmente aggressivi l'uno verso l'altro. Continua a leggere per capire se un camaleonte è l'animale domestico giusto per sé e cosa serve fornire per assicurarsi che sia ben curato. Shutterstock Fatti sul camaleonte Esistono 171 specie distinte di camaleonte che vanno dal minuscolo camaleonte fogliare che cresce solo fino a 1,3 cm, al camaleonte di Parson che può raggiungere una lunghezza di quasi 76 cm.

e, anche se , la perdono solo anziché in un unico tentativo. I camaleonti sono noti per la loro capacità di cambiare colore . Questa specie di lucertola è effettivamente in grado di cambiare colore, ma le persone credono erroneamente che lo facciano per adattarsi all'ambiente circostante. In realtà, i camaleonti cambiano colore in base a vari fattori, tra cui il cambiamento di temperatura, i diversi ambienti e persino il loro umore, quando sono stressati o felici. I maschi dominanti possono anche avere colori più vividi e risultano, quindi, più appariscenti. Le femmine cambiano colore a seconda di quanto sono ricettive nei confronti di un particolare corteggiatore camaleonte.

Come prendersi cura di un camaleonte domestico Dove tenere il camaleonte? Non esiste un terrario troppo grande, almeno per quanto riguarda il camaleonte; all'interno dell'alloggio fornire dei rami affinché il camaleonte possa appendersi. Assicurarsi che le piante non siano pericolose o tossiche e che ci siano molti strati e aree in cui possa sedersi e rilassarsi.

Il fondo della vasca necessita di un substrato simile alla sabbia, anche se può essere muschio o un altro materiale adatto per la pavimentazione. Il substrato dovrebbe andare bene. Particelle troppo grandi possono essere ingerite con cibo vivo e questo può portare a occlusione e altri problemi gastrointestinali.

È improbabile che i camaleonti prendano l'acqua da una ciotola, ma berranno le gocce d'acqua su foglie e fogliame. Si può fornire una ciotola con acqua poco profonda e questo può aiutare a mantenere livelli di umidità adeguati, ma si dovrebbe nebulizzare regolarmente il fogliame nel terrario in modo che il camaleonte abbia molta acqua da bere.

Il camaleonte avrà bisogno dei raggi UVA e UVB e trarrà beneficio dalla luce solare naturale attraverso una finestra. Questi rettili hanno bisogno di 10 ore di luce UVB al giorno.

Sebbene la maggior parte della dieta del camaleonte provenga da insetti vivi, è bene dare loro anche alcuni frutti e verdure a foglia verde. Pertanto, si avrà bisogno di almeno una ciotola per il cibo. Gestione del camaleonte I camaleonti hanno molto da offrire: sono belli da vedere, possono cambiare colore a seconda di fattori come l'umore e l'ambiente e hanno dimensioni molto variabili. Tuttavia, di solito non tollerano di essere trattenuti e manipolati. Alcuni potrebbero sopportare di essere presi in braccio, ma non apprezzeranno l'esperienza e preferiranno essere lasciati soli e ammirati a distanza. Sebbene il camaleonte abbia il vantaggio di essere un animale diurno, il che significa che dorme di notte ed è sveglio durante il giorno, può essere una creatura piuttosto timida e di solito preferisce nascondersi tra le sue foglie piuttosto che essere al centro della scena e attirare l'attenzione della sua famiglia umana. È possibile tenere in braccio un camaleonte? Il camaleonte va maneggiato il meno possibile, poiché lo stress è una delle principali cause dei suoi problemi di salute. Pertanto, è sconsigliato affidarlo a mani inesperte, a differenza del geco o del drago barbuto, che sono docili e più facili da maneggiare. Muta Il camaleonte è un rettile e cambia pelle: la muta avviene più frequentemente quando sono giovani, mentre capita meno spesso quando invecchiano. A differenza dei serpenti e di alcune lucertole, che perdono tutta la pelle in un colpo solo, è più probabile che il camaleonte perda la pelle in piccoli pezzi o sezioni. Per garantire una muta senza stress, mantenere una buona umidità (ciò richiederà di nebulizzare le piante più spesso) e una dieta adeguata. Pulizia del terrario I camaleonti non sono rettili particolarmente sporchi, ma le deiezioni e gli insetti dati loro come pasto possono creare disordine nel terrario. Per questo, è indicato pulire accuratamente il terrario ogni settimana, prestando particolare attenzione al pavimento ed agli elementi decorativi.

Alimentazione Cosa mangia il camaleonte domestico? In natura, un camaleonte mangerebbe di tutto: dai vermi alle lumache e alle chiocciole. Come animali domestici, mangeranno una combinazione di insetti, verdura e qualche frutto, come le arance. Il veterinario potrà consigliare anche di fornire all'animale un'integrazione affinché riceva tutte le vitamine e i minerali di cui ha bisogno nella sua dieta. Quali insetti dare al camaleonte? I camaleonti sono insettivori, il che significa che ottengono le loro proteine ​​dagli insetti. Il camaleonte domestico può alimentarsi con grilli, una varietà di tipi di vermi, scarafaggi, locuste, insetti stecco e persino alcune mosche. Alcune specie, come le larve di Zophobas morio sono considerate troppo ricche di calorie e grassi per nutrire regolarmente il camaleonte, ma possono essere date come regalo occasionale. Alcune verdure a foglia nutrienti (evitare spinaci, lattuga e cavoli) e altre verdure e frutta possono essere offerte in piccole quantità poiché i camaleonti occasionalmente le mangeranno.