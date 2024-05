Ecco di seguito qual è la sua media in termini di longevità e come prendersene cura per sperare che viva il più a lungo possibile. Sappiate, però, che potete anche unirvi al nostro canale Whatsapp per aggiornamenti e approfondimenti sul mondo degli animali, della salute e del benessere e il profilo Instagram di MypersonalPet , imperdibile per gli amanti degli animali.

Ma è importante sottolineare che questo animale esotico non è per tutti .

Quali sono le caratteristiche del camaleonte?

Vive sugli alberi;

Ha un quinto braccio;

Occhi che ruotano di 360°;

Lingua lunga, appiccicosa e che si srotola.

Si ha un'idea generale dei camaleonti, sotto l'aspetto estetico. Si pensa che tutte le creature di questa specie vantino un colorito particolarmente vivido. La realtà però diversa e in molti casi l'aspetto è in realtà alquanto comune e poco appariscente.

Esiste una grande varietà nel mondo dei camaleonti. Alcuni hanno il muso lungo, altri piccole corna sul naso, altri ancora forme di elmo sulla testa. Ci sono camaleonti dalla cresta di squame lungo la spina dorsale o l'addome, o anche la gola, così come alcuni con squame regolari su tutto il corpo.

Nel corso della sua evoluzione, questo rettile si è adattato perfettamente alla vita sugli alberi e sui cespugli. Una forma di tutela dai predatori, insieme con la capacità di mutare colorazione, per un essere che gli evoluzionisti presumono esista fin dal periodo Cretaceo.

La vita lontana dal suolo è favorita dalla loro coda, che può essere molto lunga. In alcune specie può essere fino a una volta e mezza più lunga del corpo. Di fatto viene sfruttata come quinto braccio di presa del camaleonte. Le dita ricordano invece una tenaglia, il che è perfetto per cimentarsi nell'arrampicata. Molte specie vantano poi delle squame speciali adesive, che forniscono un supporto extra al rettile.

Come non parlare poi degli occhi, che possono muoversi indipendentemente l'uno dall'altro. Rappresentano una forma di tutela enorme, dal momento che la creatura è in grado di guardarsi intorno all'istante, in due direzioni differenti, avendo una chiara idea di ciò che lo circondi. Per quanto sia difficile da credere, la vista non è intralciata dalla quasi totale copertura delle palpebre, che proteggono gli occhi che sporgono dalle orbite. Alla pupilla viene lasciato un piccolo foro libero e tanto basta.

Gli esperti ritengono che i camaleonti possano vedere fino a 1km in modo nitido e chiaro. Può inoltre deformare il proprio cristallino in maniera tale da stimare con precisione la distanza della propria preda. Quest'ultima dovrà vedersela contro la sua lunga lingua a molla che, se fosse srotolata per intero, si mostrerebbe tanto sviluppata quanto il corpo stesso.

In alcuni casi può risultare anche 2,5 volte la lunghezza del camaleonte. È in grado di esercitare un'enorme trazione ed essere liberata in una frazione di secondo, scagliata come una frusta verso la preda. Quest'ultima è vittima di un effetto ventosa, che lascia davvero poco scampo.