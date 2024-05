Il camaleonte domestico cambia colore: cosa sapere La capacità di cambiare colore è certamente una delle caratteristiche più note e affascinanti dei camaleonti. Fino a qualche tempo fa si credeva che lo facessero per mimetizzarsi con l'ambiente, ma oggi sappiamo che quando un camaleonte cambia colore le ragioni possono essere di tutt'altro tipo. Certo, lo fa anche per "nascondersi", ma la maggior parte delle volte il cambio colore è legato a un particolare stato d'animo del sauro, che "accendendo" la sua livrea di colori sgargianti ci comunica di trovarsi in uno stato di forte eccitazione, non sempre positivo. Ma il camaleonte domestico cambia colore? E come interpretare i suoi colori? Prima di scoprirlo, non dimenticate di unirvi al nostro canale Whatsapp e di seguirci su Instagram, per essere sempre aggiornati su salute e benessere, anche dei nostri amici animali.

Il camaleonte domestico cambia colore? Sì, il camaleonte domestico può cambiare colore. La sua capacità di passare da una tinta a un'altra dipende essenzialmente dalla specie: non tutti i camaleonti cambiano colore, e non tutti raggiungono una forte intensità cromatica. Il fatto di vivere in casa, però, non incide sulla capacità o meno di farlo. Al contrario, come vedremo, la vita in cattività e l'interazione forzata con gli umani potrebbero portare il sauro a sviluppare forme di stress anche gravi, che in molte specie si traducono in una tinta particolarmente accesa. Quando il camaleonte domestico cambia colore molto spesso, è possibile che ci sta comunicando una forma di disagio: è vero che il sauro cambia tinta anche per regolare la temperatura e per mimetizzarsi, ma a quanto pare il più delle volte lo fa in risposta a un preciso stato d'animo. Se si sta pensando di adottare un camaleonte, quindi, è importante sapere che ci si dovrà abituare a osservare i cambi di colore del proprio animale per imparare a interpretare quelli che sono importanti segnali di stress, disagio, gioia ed eccitazione. Per alcune specie di camaleonti femmina, poi, il colore è anche il primo indice di una gravidanza. Insomma, si tratta di uno dei metodi di comunicazione più espliciti evoluti da questi silenziosi e splendidi animali.

Quali sono i camaleonti che cambiano colore? Camaleonte mediterraneo (Chamaeleo chamaeleon);

Camaleonte velato (Chamaeleo calyptratus)

Camaleonte di Jackson, o camaleonte cornuto (Trioceros jacksonii);

Camaleonte pantera (Furcifer pardalis);

Camaleonte gigante del Madagascar (Furcifer Outsaleti;

Camaleonte orecchiuto (Chamaleo Dilepis);

Camaleonte indiano (Chamaeleo zeylanicus)

Camaleonte pigmeo occidentale (Rhampholeon spectrum);

Camaleonte di Parson (Calumma parsonii). Queste elencate sono soltanto alcune delle specie di camaleonte in grado di cambiare colore. Una lista esaustiva sarebbe lunghissima: esistono oltre 150 specie di camaleonti riconosciute, e quasi tutte possono cambiare colore (in maniera più o meno appariscente).

Di che colori possono diventare i camaleoni? Verde e le sue sfumature;

Azzurro e le sue sfumature;

Giallo e le sue sfumature

Rosso e le sue sfumature;

Nero. La tavolozza di colori può essere molto diversa da una specie all'altra, e tra maschi e femmine della stessa specie possono esserci enormi differenze. Il colore di un camaleonte è sì una caratteristica di specie, ma resta un tratto individuale: ogni camaleonte svilupperà la sua personale colorazione. Tra le specie che abbiamo precedentemente elencato, quelle che mostrano i colori più sgargianti sono il Camaleonte velato e il Camaleonte pantera, non a caso tra i più apprezzati dagli amanti dei rettili domestici. Il loro spettro di colori può andare dal verde chiaro al nero, passando per tinte azzurre, gialle e addirittura arancioni-rosse, nel caso del Camaleonte pantera. All'estremo opposto, esistono specie che cambiano colore ma lo fanno in maniera assai poco appariscente, come il Camaleonte pigmeo occidentale, la cui colorazione può andare dal marrone scuro al grigio.

Quanto tempo impiega un camaleonte a cambiare colore? Da 5 a 45 secondi. Il cambio di colore in un camaleonte può durare 5-10 secondi come protrarsi per 45 secondi: dipende dalla specie, dall'età e dalle circostanze specifiche in cui si trova l'animale. I maschi, per esempio, cambiano colore molto in fretta quando si trovano a incrociare altri maschi o quando vogliono attirare una femmina, mentre il passaggio a tonalità più scure (soprattutto quando avviene per regolare la temperatura) può essere più lento. Il meccanismo con cui i camaleonti cambiano colore è stato svelato in uno studio dell'Università di Ginevra del 2015, lo stesso che ha sfatato il falso mito per cui alla base del cambio di colori ci fosse la mimetizzazione. La straordinaria capacità di questi animali di modificare la colorazione della propria livrea è dovuta alla presenza di cellule specializzate, i cromatofori, che si trovano nella loro pelle. A differenza di altri animali come i polpi, i camaleonti non controllano coscientemente il loro colore: sono gli stimoli esterni a guidare il movimento di queste cellule "colorate", che possono espandersi e contrarsi in base alla luce, ai cambiamenti ormonali e all'umore del camaleonte.