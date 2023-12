Queste sono gli approcci base per calmare un gatto nervoso. Sono tutti molto chiari, ma forse vale la pena approfondirli un attimo. Urlare, sgridare un felino o un cane non serve a nulla, se non a innervosirli maggiormente. Il tono di voce quindi deve essere pacato in condizioni di tranquillità e fermo se stanno avendo un comportamento inappropriato. In tutti i casi, mai gridare.

Cosa fare quando il gatto è nervoso?

Esistono anche altri metodi per calmare un gatto nervoso. Usare i feromoni può essere uno di questi. Sono dei diffusori che replicano artificialmente le sostanze chimiche che il felino rilascia normalmente in condizioni di benessere. Sono un'ottima soluzione quando Miao deve affrontare un viaggio o un trasferimento.

Anche la musica può rappresentare un valido supporto quando si tratta di tranquillizzare un gatto agitato. Le note di quella classica, per esempio, sono particolarmente apprezzate, così come tutti i generi musicali con una melodia armoniosa. Anche il questo caso, come per il tono di voce, è importante regolare il volume per non infastidire l'udito sensibile del felino.

Alcuni studi hanno dimostrato una correlazione fra alcune frequenze e le fusa dei gatti. Se, poco dopo che si attacca una sinfonia, si nota che il proprio amico a quattro zampe sta emettendo il classico 'suono' del benessere significa che si è fatto bingo. Bisogna precisare un aspetto importante però: se il gatto non fa le fusa c'è sempre una ragione e, anche se le fa, non è sempre detto che sia un segnale positivo. Alle volte le utilizza per auto-tranquillizzarsi.

Il gatto che fa le fusa, inoltre, ha un potere calmante anche verso gli esseri umani. Uno studio ha rivelato con certezza quello che molti proprietari hanno sperimentato. Se un felino sta loro vicino ed emette il suo verso distintivo diventa un anti-stress naturale. È stato provato anche che riesce a ridurre il rischio di infarto e di ictus sino al 40% anche in persone che già hanno manifestato sintomi riconducibili a cardiopatie.