Faremmo di tutto per i nostri gatti, al fine di accontentarli e vederli soddisfatti. Il problema è che alcune abitudini sono in netto contrasto con le nostre, sotto l'aspetto degli orari . Per questo si consiglia di creare un ambiente domestico stimolante, così da garantire un'alternativa al felino in caso di impossibilità nel portarlo all'esterno.

Cosa fare se il gatto vuole uscire?

Non reagire male;

Routine per le uscite;

Ignorare il miagolio notturno;

Trasformazione casalinga.

La situazione può essere assolutamente snervante, ma il primo passo per calmare il gatto che vuole uscire è non reagire in maniera negativa. La pazienza può saltare a tutti ma gridare non aiuterà nessuno. Ricordiamo sempre che il gatto non ha scelto d'essere accolto in casa ed è piena responsabilità del proprietario prendersene cura nel migliore dei modi. Ciò vuol dire anche tener conto dei suoi istinti.

Gridare e reagire negativamente non aiuterà il felino a imparare a comportarsi diversamente. Lo spingerà invece a sviluppare un sentimento di paura. Ciò andrà a corrodere il rapporto di fiducia con il padrone. Si consiglia invece di comprendere le sue necessità. Vorrebbe poter uscire perché sa che dall'altra parte ci sarà una persona nota e cara. Pensiamo ad esempio alla regolarità con la quale i nostri figli tornano da scuola o i genitori da lavoro. Il felino potrebbe aver memorizzato il tutto e voler uscire per tale ragione.

Se possibile, si consiglia di stabilire una routine per le uscite, optando anche per il guinzaglio e la pettorina in caso di luoghi poco adatti a lasciarlo libero di gironzolare.

E se invece vuole uscire di notte? Da predatori quali sono, questi nostri amati animali domestici tendono a vivere molto al calare del sole. Occorre però non assecondarne il miagolio, senza cedere neanche una volta. È importante settare il giusto esempio. Tanta pazienza e magari dei tappi nelle orecchie le prima volte. Il peggio poi passerà. Rendendo inoltre la casa più accogliente e stimolante, con giochi e appigli di vario genere, si offrirà all'animale un'alternativa valida anche per i suoi sfoghi notturni.