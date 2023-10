Calcare in acquario: come gestirlo ed evitarlo

Non c'è nulla di peggio che vedere quelle strisce bianche sul bordo del nostro acquario. Per quanto queste non danneggino l'ecosistema dei nostri pesci, questi residui di calcare ci indicano che è necessario intervenire. Una pulizia profonda, con prodotti naturali, aiuta a risolvere questo problema. Non utilizzate assolutamente prodotti chimici, ma affidatevi a questi consigli che renderanno il vostro acquario splendente come prima, e che vi suggeriscono come prevenire il deposito del calcare sui vetri.

Il calcare , che altro non è che carbonato di calcio , è un nemico comune delle superfici che hanno a che fare con l'acqua. Infatti, questo è causato dalla durezza dell'acqua che no, non è nociva per i nostri pesci, ma "sporca" la vasca con quell'indesiderato effetto bianco sui bordi in alto.

C'è un prodotto naturale, reperibile in ogni supermercato, indicato a livello mondiale per l'eliminazione del calcare dalle superfici, in particolare dal vetro, anche del vostro acquario: l' aceto bianco puro . Non solo è accessibile a tutti, è economico, ed è il rimedio più funzionante. Questo disinfettante naturale è in grado di eliminare anche il calcare più ostinato.

Trascorso questo tempo usate un tampone o un panno non abrasivo per strofinare via i residui. Se non siete convinti del risultato, ripetete il processo finché i vostri vetri non saranno luccicanti. Ovviamente sarà poi il momento di risciacquare più e più volte l'acquario con acqua calda, e poi di riallestire l'acquario con piante e i loro abitanti.

A questo punto potete versare o spruzzare abbondante aceto bianco puro sulle parti del vetro interessate dal fenomeno calcareo. Non dovete semplicemente passare con un panno, perché l'aceto ha bisogno di agire per una ventina di minuti circa, o di più se la situazione è davvero complessa.

La pulizia richiede tempo e pazienza: prima di tutto dovete mettere in sicurezza i vostri pesci , in una vasca o un secchio abbastanza grandi (anche un acquario più piccolo andrà bene, non sarà necessario montarvi gli arredi). Una volta fatta questa operazione preliminare, è il momento di togliere ogni altro oggetto contenuto nella vasca , e svuotarla completamente.

Abbiamo ripetuto più volte di usare un prodotto naturale come l'aceto bianco puro, perché è assolutamente sconsigliato usare prodotti chimici . Evitate di ricorrere ai comuni prodotti per la pulizia di casa, perché anche il minimo residuo di queste sostanze può danneggiare l'ecosistema nell'acqua, e quindi la salute dei vostri pesci. Non potete usarli neanche per l'esterno della vasca, è comunque rischioso.

Raschiare il calcare dalla vasca

Ci possono essere dei casi in cui l'aceto non riesce ad eliminare del tutto il calcare, probabilmente accumulato per troppo tempo. Cosa fare? No, neanche in questo caso potete utilizzare agenti chimici o prodotti non naturali.

Munitevi, invece, di una lama di rasoio o un raschietto per alghe. Dovete raschiare via delicatamente il calcare in eccesso, senza fare pressione sul vetro, e senza rischiare di lasciare dei segni, passate le lame piano più e più volte. Nessuna lama di rasoio sulle vasche in plexiglass o acrilico, perché finirete per graffiarle senza possibilità di recuperarle.