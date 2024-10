Bull Terrier: carattere, quanto vive e quanto costa?

Bull Terrier: che tipo di cane è? Il Bull Terrier è un cane a pelo corto di piccole o medie dimensioni, molto vivace e attivo. Comunemente considerato un cane aggressivo, per via della sua parentela con il Pitbull e il passato da cacciatore, se ben addestrato è un cane fedele e molto affettuoso dal padrone. Nati da incroci effettuati in Inghilterra a partire dal 1850, questi cani preferiscono la vita all'aria aperta a quella da appartamento, hanno bisogno di fare molta attività fisica e vanno acquistati o adottati preferibilmente da un allevatore esperto. Esistono due sotto razze di dimensioni più ridotte, il Bull Terrier miniature e lo Staffordshire Bull Terrier.

Quali caratteristiche fisiche ha? Il Bull Terrier è famoso per la forma ovoidale della sua testa: infatti, a causa degli incroci, la parte superiore del cranio è quasi piatta tra le orecchie. Il suo muso, che conclude dritto la testa, termina con il cosiddetto "naso romano". Infatti, esso presenta un'ulteriore incurvatura in prossimità del tartufo, che nel Bull Terrier è rivolto verso il basso e di colore nero. Il suo pelo è corto, ruvido e uniforme, e può essere bianco, nero, marrone, tigrato o tricolore. Ha zampe solide e ben piazzate, ma non è un cane di grandi dimensioni: infatti, il peso va dai 22 kg fino a un massimo di 38 per un esemplare maschio, mentre l'altezza va dai 35 cm (nella variante Miniature) fino ai 55 cm. Per quanto riguarda altezza al garrese non ci sono limiti. Il collo è muscoloso e lungo, le orecchie devono essere dritte verso l'alto. Il tronco è tondeggiante, mentre il dorso è corto e solido.

Qual è il suo carattere? Noto come un cane coraggioso, il Bull Terrier sa tenere a freno gli impulsi e l'aggressività se ben addestrato, anche se è molto territoriale, quindi, in situazione di stress o di presunto pericolo, può reagire. È un cane energico e vivace, che preferisce correre all'aperto, il che richiede la necessità di portarlo fuori almeno 3 volte al giorno. Sa essere un cane affettuoso, protettivo e fedele verso il suo padrone, di ottima compagnia se gli dedichiamo le giuste attenzioni che, per carattere, vi richiederà sempre.

Quanto vive? L'aspettativa media di vita di un Bull Terrier è di 10-12 anni, ma può salire a 13-16 anni quando è in salute e senza patologie particolari. Importante per la sua salute l'esercizio fisico costante.

Dove dovrebbe vivere? In casa;

In un luogo che abbia anche degli spazi all'aperto. Come tutti i cani, il Bull Terrier può vivere in appartamento. Deve essere tenuto in casa e non relegato solo negli spazi esterni, ma è sicuramente un bene se ha accesso a un terrazzo o a un giardino per poter sgambare più liberamente.

Qual è il padrone ideale? Il padrone ideale per un Bull Terrier è una persona sportiva e responsabile. Questo cane è muscoloso ed energico e ha bisogno di essere seguito e di fare diverse passeggiate al giorno. Occorre anche avere pazienza, perché questi animali sono intelligenti ma anche sensibili: per addestrarli ci vuole un mix di durezza e permissività che non li faccia sentire sotto pressione.

Quanto esercizio fisico può fare? Il Bull Terrier è energico: deve fare almeno tre passeggiate al giorno e deve riuscire a poter correre e sgambare almeno tre volte a settimana. Vi ricordiamo anche che nonostante le sue dimensioni "ridotte" il Bull Terrier è un cane abbastanza forte. A lungo è stato addestrato come cane da difesa (come gli altri della famiglia dei Terrier, come i Pitbull), tanto da essere chiamato il "gladiatore" delle razze canine. Anche il suo morso è tra i più forti tra quelli dei cani della sua stazza.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Il cibo specifico per Bull Terrier offre al vostro cane tutti i i macro-nutrienti di cui ha bisogno, da accompagnare sempre con corpose dosi di acqua fresca. Deve mangiare, di norma, due volte al giorno, poiché il suo metabolismo sia attivo e non ricada in un appesantimento, nocivo per la sua forma fisica da cane attivo. Per una dieta casalinga sono consigliati carne (manzo, pollo, tacchino) con verdure quali patate, fagioli e cavoli, e pesce, assolutamente sprovvisto di spine. Per il fabbisogno di carboidrati si consigliano mais e riso. Da evitare, invece, gli alimenti ricchi di zucchero, come dolci, frutta e latticini.

Prezzo di un Bull Terrier: quanto costa? Il prezzo del Burr Terrier può variare tra i 1.500 e i 1.800 euro per un cucciolo con pedigree poiché si tratta di un cane di una fascia media.

Qual è la sua storia? Il Bull Terrier veniva utilizzato per la caccia a topi e tassi e per i combattimenti (collegati all'attività delle scommesse). Questo avveniva nell'Inghilterra della seconda metà dell'Ottocento, dove questa razza si sviluppò grazie a diversi incroci, che avevano lo scopo di ottenere un cane dall'aspetto elegante ma forte e coraggioso, adatto alla nobiltà del tempo. In particolare, James Hinks, nel 1850, decise di unire, con diversi incroci, Bull, Terrier e Old English White Terrier, ottenendo, con il tempo, il Bull Terrier. A questi numerosi mescolamenti è dovuta la sua particolare forma della testa, tendente all'ovale. Gli allevamenti andarono via via diminuendo all'inizio del nuovo secolo, per riprendere solo dopo il 1938.

Il Bull Terrier è pericoloso? Nonostante la sua reputazione, il Bull Terrier non è necessariamente pericoloso. Si tratta di un cane che se ben addestrato e con un rapporto solido con il padrone tende ad essere molto affettuoso e leale. È molto territoriale, quindi può avere reazioni aggressive verso chi invade il suo e il vostro spazio. Nel caso di bambini la loro compresenza va sempre monitorata con attenzione, poiché è un cane forte e che, non avendo una vera mimica facciale, è imprevedibile nelle sue reazioni, anche se ben addestrato.

A quali malattie è predisposto? Le patologie per le quali è più predisposto il Bull Terrier sono sicuramente quelle renali, solitamente ereditarie, e in particolare può soffrire di rene policistico. Questo cane può soffrire di sordità, malformazioni cerebellari, e paralisi della laringe se parliamo di patologie neurologiche. Altre malattie comuni sono la displasia mitralica, la pododermatite, ittiosi, e la dermatosi zinco protettiva, a causa spesso della pelle molto chiara di questi cani. Il Bull Terrier è comunque molto robusto e in salute se ci prendiamo cura di lui al meglio.

Perché il Bull Terrier deve essere acquistato in un allevamento? È giusto prendere un Bull Terrier da un allevamento perché se andate ad acquistarlo, dato il suo prezzo alto, dovete avere tutte le sicurezze sul suo pedigree, le vaccinazioni e un possibile addestramento. Infatti, questo cane, che ha bisogno di molto esercizio fisico e non ama molto la vita in appartamento e la convivenza con altri animali, solitamente ha bisogno di un addestramento da parte di un professionista.

Esiste un Bull Terrier a pelo lungo? No, il Bull Terrier è famoso per il suo pelo corto, uniforme e duro al tatto. In inverno può avere un sottopelo, ma non esistono esemplari con il pelo lungo.

È meglio adottarlo da cucciolo? Si, perché questo cane ha bisogno di un indirizzo dal suo padrone sin da subito, di costruire un legame con lui e di diventare ubbidiente, dato il suo carattere tendenzialmente molto energico che, in alcune circostanze, può manifestarsi con reazioni aggressive verso persone estranee e altri animali.

Può essere gigante? Il Bull Terrier può essere nano (Miniature) ma non gigante, poiché un cane per essere considerato tale deve superare i 45 kg di peso e i 70 cm di altezza, mentre questa razza non supera i 38 kg e i 55 cm.