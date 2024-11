British Shorthair, colori: quanti ne esistono?

I colori del British Shortair: quanti ne esistono? Il British Shorthair è una delle una delle razze con la più ampia gamma cromatica riconosciuta. La varietà di colori disponibili oggi è il risultato di decenni di selezione e va dalle varietà tradizionali come il blu e il bianco, alle più rare come il lilac e il cioccolato.

Quante varietà cromatiche ha il pelo del British Shortair? In realtà è difficile rispondere a questa domanda, perché ogni varietà e ogni tonalità riflette la complessità genetica e il lavoro degli allevatori. Secondo quanto riportato da fonti ufficiali come il sito della CIBI e l'ANFI, i colori più comuni per il British Shorthair includono lilac, il blu, il nero, il bianco e il crema, ma non mancano varianti più rare, come il rosso, il golden e il silver. I gatti British Shorthair possono anche presentare motivi tabby, bicolor, e colorpoint, ampliando ulteriormente la varietà cromatica della razza.

Quali sono le caratteristiche del British shorthair blu? Rarità: comune

Tipologia colore: solido

Cura del pelo: bassa manutenzione (fonte: Shutterstock) Il British Shorthair blu è il più classico rappresentante di questa razza di gatto. Questo colore è molto diffuso e otticamente appare come una sorta di grigio che tende appunto al blu. È estremamente richiesto perché rappresenta la razza in modo eccellente. Il colore è solido, dunque uniforme e compatto. Richiede una bassa manutenzione perché è naturalmente lucido.

Quali sono le caratteristiche del British shorthair lilac? Rarità: mediamente comune

Tipologia colore: solido

Cura del pelo: bassa manutenzione (fonte: Shutterstock) Il British Shorthair lilac possiede un colore che, pur essendo meno comune rispetto ai tradizionali blu o nero, è relativamente diffuso. Si tratta di una sfumatura di grigio chiaro con un tocco di rosa, una tonalità che lo rende particolarmente delicato e che, sebbene non così raro come il golden o il silver, ha comunque un grande appeal tra gli appassionati di questa razza. Il colore del manto è uniforme, senza striature o variazioni, e la pelliccia è morbida e densa, con una consistenza setosa che esalta la tonalità chiara e lucida del lilac. È inoltre corto, non necessita quindi di toelettature frequenti.

Quali sono le caratteristiche del British Shorthair rosso? Rarità: raro

Tipologia colore: solido

Cura del pelo: bassa manutenzione (fonte: Shutterstock) Il British Shorthair rosso è considerato una variante rara della razza. Il colore rosso, che può variare da una tonalità arancio intensa a una più sfumata, è meno frequente rispetto ad altre colorazioni come il blu o il nero ed è particolarmente ricercato dai collezionisti e dagli appassionati. Come il lilac, anche il rosso del British Shorthair è un colore solido, il che significa che la pelliccia del gatto presenta una colorazione uniforme, senza striature o marcature. Tuttavia, il colore rosso è più evidente su un manto corto e compatto, che si adatta perfettamente alla struttura muscolosa di questo gatto. Anche per il British Shorthair rosso la cura del pelo è relativamente semplice: la pelliccia corta richiede solo una spazzolatura settimanale per evitare l'accumulo di peli morti, e il colore non tende a rivelare facilmente la polvere o lo sporco, il che rende questo gatto un compagno ideale anche per chi non ha esperienza con la cura di questi animali.

Quali sono le caratteristiche del British shorthair golden? Rarità: raro

Tipologia colore: solido, shaded, tabby

Cura del pelo: alta manutenzione (fonte: Shutterstock) Il British Shorthair golden è una delle colorazioni più rare che ci sono, molto ricercato tra gli amanti di questa razza. Il suo manto dorato, che può variare di intensità, si trova principalmente in combinazione con il pattern tabby (tigrato) o shaded (sfumato). Il golden solido presenta una colorazione uniforme, mentre il golden shaded mostra una pelliccia con sfumature più scure alle radici, che danno un effetto ombreggiato. La variante tabby è invece caratterizzata da un motivo a strisce o a macchie, più o meno evidenti a seconda del gatto. Il British Shorthair golden, specialmente nelle varianti shaded o tabby, richiede una cura maggiore rispetto ad altri colori. La densità del manto e la presenza di striature o sfumature richiedono una spazzolatura più frequente per evitare che il pelo si aggrovigli. Inoltre, i gatti con il mantello golden tendono a perdere più pelo rispetto alle altre tipologie.

Quali sono le caratteristiche del British Shorthair silver? Rarità: raro

Tipologia colore: solido, tabby

Cura del pelo: alta manutenzione (fonte: Shutterstock) Anche il British Shorthair silver possiede una colorazione molto rara e ricercata. Il suo manto argentato può variare da un grigio chiaro a un argento metallico, che sono molto apprezzati dagli allevatori e dagli amanti della razza. Come per il golden, anche il silver può presentarsi in diverse varianti.: il silver solido è uniforme (e meno comune), mentre il silver tabby presenta delle caratteristiche striature sottili che ricordano il motivo della tigre. Il British Shorthair silver richiede una cura del pelo più intensiva, specialmente nella variante tabby: la spazzolatura frequente è difatti essenziale per evitare che il pelo si appesantisca o si opacizzi, oltre a prevenire la formazione di nodi.

Quali sono i colori rari del British Shorthair? Golden;

Silver;

Cioccolato. (fonte: Shutterstock) Oltre ai colori più comuni come il blu e il bianco, il British Shorthair può presentare altre sfumature particolari, che comprendono il cioccolato, colore molto raro e ricercato (oltre che molto costoso). Esistono anche delle varianti cromatiche ancora più rare, come il lavanda, il cinnamon (cannella) e il fawn (daino). Questi ultimi due sono probabilmente i più rari e spesso sono associati a combinazioni di pattern tabby o shaded.