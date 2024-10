British Shorthair: carattere, quanto vive e quanto costa?

British Shorthair, che tipo di gatto è? Oltre a essere un felino elegante e tranquillo, il British Shorthair è un tipo di gatto tranquillo, equilibrato e tendenzialmente fedele e leale. Non è troppo esigente e con il passare del tempo diventa affettuoso e di compagnia. È essenziale che abbia sempre i suoi spazi, per consentirgli un pizzico di indipendenza.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Taglia media;

Corpo robusto e muscoloso;

Testa tonda e larga;

Guance piene;

Occhi grandi e tondi;

Mantello folto e morbido. Secondo gli standard di razza, il British Shorthair deve avere le succitate caratteristiche fisiche. È un gatto molto elegante, dal classico colore blu argenteo, anche se ci sono diverse varianti.

Che carattere ha il British Shorthair? Tranquillo;

Pigro;

Indipendente;

Equilibrato;

Riservato con gli estranei;

Socievole con la sua famiglia;

Affettuoso;

Fedele e leale;

Dormiglione;

Poco esigente. Il British Shorthair è un gatto dal temperamento calmo. Non richiede particolari attenzioni e, a differenza di molti felini, ama stare vicino al suolo, quindi difficilmente lo vedrete arrampicarsi sui vostri mobili. Può essere molto affettuoso con i membri della sua famiglia, anche se è riservato con gli estranei. Ha un grande spirito di adattamento, quindi è una razza che vive bene in appartamenti o con famiglie in cui siano presenti bambini o altri animali. È un gatto giocherellone, ma non troppo iperattivo. Per altro, avendo un carattere indipendente, sarà sempre lui a decidere quando giocare. Ama cacciare e dal momento che è anche molto intelligente, vi consigliamo di intrattenerlo con giochi diversi, per stimolare mente e corpo. Davanti agli estranei è diffidente, ma se gli date un po' di tempo, diventerà un compagno fedele. Questa razza di gatto tende a non essere molto vocale. Nonostante la sua stazza massiccia, emette suoni che sembrano piccoli cigolii, piuttosto che miagolii. Al contrario, le fusa sono tanto rumorose.

Quanto vivono i British Shorthair? La durata di vita media di un gatto British Shorthair va dai 14 ai 20 anni. Il British Shorthair è un gatto longevo. Generalmente questa razza è razza molto sana e le aspettative di vita sono lunghe, anche se può soffrire di alcune patologie. Il British è un ottimo compagno per chi vuole un gatto affettuoso, ma allo stesso tempo tranquillo. Con l'avanzare dell'età infatti in suo carattere diventa ancora più docile e calmo.

Qual è il padrone ideale? Come abbiamo già detto, il British Shorthair è un gatto poco esigente, di conseguenza tendenzialmente non ha un vero e proprio padrone ideale. Di fatto però è fondamentale che chi lo acquista o lo adotta abbia cura di lui e non pensi che la sua indipendenza sia la "scusa" per farlo stare spesso da solo. È un animale sociale e ha bisogno di avere qualcuno che lo accudisca con attenzione.

Come prendersi cura del gatto British? Spazzolatura quotidiana;

Pasti due volte al giorno;

Lavaggio dei denti. Il padrone ideale del British Shorthair deve, soprattutto, ricordare che cosa significa prendersene cura. Avendo un pelo folto e corto, per esempio, questo gatto richiede una spazzolatura quotidiana. Prevenire la formazione di nodi ed eliminare quelli presenti, è il giusto modo per mantenere in salute il pelo di questo gatto. Se il vostro gatto vive all'aperto, intensificate le spazzolature in primavera e in estate. Essenziale anche ricordare che deve mangiare almeno due volte al giorno, una alla mattina e una alla sera. Può mangiare tranquillamente sia crocchette che cibo umido, basta scegliere quello più adatto al vostro gatto. È importante anche prestare attenzione all'igiene dentale. Vi consigliamo infatti di lavare i suoi denti con un dentifricio e uno spazzolino adatti, almeno una volta a settimana.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Come tutti i felini, il British Shorthair è prevalentemente carnivoro. Ciò però non esclude che abbia anche bisogno di assumere fibre, vitamine, minerali e persino oli e acidi grassi per mantenere in salute il suo pelo. Va specificato che, in generale, la dieta di ogni felino deve essere bilanciata e di ottima qualità: l'apporto nutritivo varia in base all'età, allo stile di vita e allo stato di salute. Per scegliere l'alimentazione giusta è bene chiedere il parere del veterinario.

Quanto costa il British Shorthair? Dai 400 ai 1000 euro. Un gatto di razza British Shorthair, per rientrare negli standard, deve rispettare alcune caratteristiche genetiche. Ecco perché sul suo prezzo incidono molto il ceppo di appartenenza e l'allevamento. I geni sono importanti, infatti un cucciolo i cui genitori hanno una buona discendenza e dei riconoscimenti, può superare i 1000 euro e arrivare anche a 1500 euro con pedigree.

Che difetti ha il British Shorthair? È un gatto diffidente;

Non ama essere toccato;

Gioca solo se ne ha voglia;

è riservato;

Interagisce poco. Il British Shorthair ha un carattere molto riservato che può sembrare diffidente, soprattutto con gli estranei. Ama giocare, ma solo se è lui a deciderlo e preferisce guardare dall'alto i membri della sua famiglia, piuttosto che interagire con loro. Ecco perché è meglio non prenderlo in braccio o tentare di baciarlo, gli darebbe molto fastidio.

A quali malattie è predisposto? Cardiomiopatia ipertrofica (HCM);

Rene policistico (PKD);

Obesità;

Problemi ad anca e ginocchio. Il British Shorthair è una razza tendenzialmente molto sana e longeva, tuttavia, come tutti gatti, può avere alcuni problemi di salute. È importante controllare costantemente il suo stato fisico e mentale. È un gatto intelligente che va stimolato, soprattutto perché tende ad essere pigro e quindi aumentare di peso. Con un esercizio costante e una dieta equilibrata aiuterete il vostro gatto a rimanere in salute.

British Shorthair d'allevamento: cosa sapere? La qualità dell'allevamento incide sul prezzo;

il gatto deve essere vaccinato;

l'allevatore deve provvedere al chip;

controllare il pedigree;

non prendere il gatto prima delle sette settimane di vita;

il gatto deve essere già svezzato. Se volete prendere un gatto British Shorthair di razza, potete far riferimento ai diversi allevamenti presenti in Italia. Per essere certi di aver fatto la scelta giusta, dovete fare attenzione ad alcuni fattori. Un buon allevatore infatti, può far aumentare il prezzo del gatto. Per certe cifre, è importante che il gatto sia stato già vaccinato e chippato. L'allevatore dovrebbe permettervi di vedere il gatto prima di prenderlo. Abbiate cura di controllare il pedigree e se i genitori sono stati sottoposti ai test per le malattie ereditarie. Ricordate che il gatto cucciolo non deve essere allontanato troppo presto dalla madre, altrimenti potrebbe diventare diffidente e pauroso. Dopo le sette settimane, infatti, il gatto è pronto per il distacco, è stato svezzato e può mangiare cibi solidi.

Quali caratteristiche ha il British Shorthair golden? È il più raro della razza British;

occhi verde smeraldo;

è molto costoso. Negli ultimi tempi, gli allevatori si sono dedicati molto a sviluppare le caratteristiche del British Shorthair golden. Il colore albicocca, caldo e brillante, è il più raro di questa razza. Raggiungerlo e mantenerlo richiede un grande lavoro da parte degli allevatori, che devono stare attenti, perché la minima variazione genetica potrebbe comprometterne le caratteristiche. Per verificare l'autenticità di un British Shorthai golden bisogna avere pazienza. Passerà infatti più di un anno prima che il colore del manto si consolidi, mentre il verde smeraldo degli occhi potrebbe richiedere anche due o tre anni per essere definito.

Quali sono le caratteristiche del British Shorthair tigrato? British tigrato argento : mantello grigio argento e disegni nero pece. Naso rosso o nero. Occhi verdi o nocciola.

: mantello grigio argento e disegni nero pece. Naso rosso o nero. Occhi verdi o nocciola. British tabby classic rosso : disegno a farfalla sulle spalle, disegno a spirale sui fianchi, striature sottili attorno al petto. Disegno simile ad una lettera M sulla fronte. Disegni ad anello su zampe e coda. Addome maculato.

: disegno a farfalla sulle spalle, disegno a spirale sui fianchi, striature sottili attorno al petto. Disegno simile ad una lettera M sulla fronte. Disegni ad anello su zampe e coda. Addome maculato. British brown tabby classic : combinazione di colori da marrone scuro a ramato con disegni neri. Molto raro.

: combinazione di colori da marrone scuro a ramato con disegni neri. Molto raro. Tigrato rosso: mantello rosso carico con disegni di un rosso più scuro.