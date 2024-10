Border Collie: che carattere ha, quanto vive e quanto costa?

Border Collie, che razza è? Shutterstock Il Border Collie è un cane di taglia media, appartenente alla categoria dei cani da pastore, pieno di energia, resistente e molto determinato. Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Border Collie: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche? Il Border Collie è un cane di taglia media, ben proporzionato e armonioso nelle forme, e aggraziato nei movimenti. Il corpo ha un aspetto atletico, con torace profondo e piuttosto ampio, e lombi profondi e muscolosi. Le costole appaiono ben cerchiate. Il cranio è abbastanza largo, con l'osso occipitale non particolarmente pronunciato. Il muso, che si assottiglia verso il naso, è moderatamente corto e forte. Cranio e muso sono approssimativamente uguali in lunghezza. Il naso è sempre nero, tranne negli esemplari di colore marrone o cioccolato, dove può essere marrone, e negli esemplari blu, dove è color ardesia. Le narici sono ben sviluppate. Gli occhi sono ben distanziati, di forma ovale, di dimensioni moderate, di colore marrone, tranne negli esemplari blue merle, dove uno o entrambi o solo una parte di uno o di entrambi possono essere blu. La loro espressione è dolce, acuta, vigile e intelligente. Di medie dimensioni, le orecchie sono ben distanziate. Sono spesso erette o semi-erette, il che conferisce al cane l'aspetto caratteristico di animale sempre all'erta, all'ascolto. La bocca si caratterizza per denti e mascelle forti, con una perfetta, regolare e completa chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Il collo è abbastanza lungo, forte, muscoloso, leggermente arcuato e che si allarga in vicinanza delle spalle. Le zampe anteriori sono parallele se viste di fronte. Le ossa sono forti e resistenti, ma non pesanti. Le spalle sono ben arretrate, con i gomiti aderenti al corpo. Le zampe posteriori sono muscolose. Le cosce sono lunghe e forti. Dal garretto a terra, gli arti posteriori sono ben ossuti e paralleli se viste da dietro. I piedi sono ovali, con cuscinetti plantari profondi, forti e sani, e con dita arcuate e ravvicinate. Le unghie sono corte e forti. La coda è moderatamente lunga, con attaccatura bassa e visibilmente folta. Verso la fine della sua estensione fa una spirale, ma senza arricciarsi. Quando l'animale è eccitato e contento, la tiene sollevata. Costituito da pelo di copertura e sottopelo, il mantello può essere di due varietà: A pelo moderatamente lungo o

o A pelo liscio. In entrambi i casi, il pelo di copertura è denso e di media consistenza, mentre il sottopelo è morbido e spesso, e offre una buona resistenza alle intemperie. Nella varietà a pelo moderatamente lungo, il mantello forma una sorta di criniera attorno al collo e alle spalle.

Di solito, su viso, orecchie, zampe anteriori e zampe posteriori dal garretto a terra, il pelo è corto e liscio. In genere, il colore del pelo è nero e bianco (con predominanza di nero); tuttavia, esistono anche esemplari che al bianco combinano il marrone, il blue merle, il rosso o una combinazione tra nero e marrone (tricolore). L'andatura è fluida e instancabile, con sollevamento minimo dei piedi. Il Border Collie trasmette l'impressione di sapersi muovere con grande furtività e velocità. Quanto è grande? Un Border Collie adulto femmina può raggiungere un peso variabile tra i 14 e i 20 kg e un'altezza compresa tra i 48 e i 53 cm. In genere il maschio è leggermente più alto della femmina.

Qual è il suo carattere? Da buon cane da pastore, il Border Collie è un animale energico, obbediente, intelligente, vigile, attento, laborioso, sempre pronto a "lavorare" e vivace. Il Border Collie è un cane che può stare bene in famiglia, ma, se non è opportunamente stimolato fisicamente e mentalmente, può esprimere la propria natura di pastore considerando i bambini delle pecore da rincorrere e radunare.

Il Border Collie, quindi, va stimolato nel modo giusto e nelle giuste dosi, per evitare che si annoi e che, per questo, sviluppi problemi comportamentali che potrebbero metterlo nei guai. È docile, non è aggressivo e neppure nervoso; è generalmente tranquillo con i bambini, ma, come detto, deve essere stimolato durante la giornata in attività a lui congeniali per evitare spiacevoli inconvenienti proprio con i piccoli di casa. È generalmente amichevole con gli altri cani. Potrebbe aver bisogno di una formazione aggiuntiva per vivere gli altri animali domestici (es: gatti). Importante! Cani e bambini non andrebbero mai lasciati da soli senza la supervisione di un adulto.

Quanto vive? Un Border Collie ha un'aspettativa di vita che va dagli 12 ai 15 anni.

Dove dovrebbe vivere? Il Border Collie ha bisogno di tanto spazio, dove poter fare tutto l'esercizio fisico di cui ha bisogno. Pertanto, dovrebbe vivere in una casa con ampio giardino. Il Border Collie si trova a suo agio in campagna; la città, infatti, è troppo ricca di stimoli per un cane con le sue caratteristiche. In sostanza, quindi, l'ambiente ideale è casa di campagna con ampio giardino e la possibilità di uscire per lunghe e tranquille passeggiate.

Qual è il padrone ideale? Il Border Collie ha bisogno di un padrone con una certa esperienza, preparato sull'addestramento e che sia disposto a dedicargli del tempo assegnandogli compiti e attività: trattandosi di un cane da pastore con la necessità di compiacere, infatti, deve essere sempre occupato nel fare qualcosa e ciò che fa deve essere riconosciuto e gratificato. Il padrone ideale del Border Collie deve essere una persona attiva e sportiva, pronta ad assecondare le esigenze motorie dell'animale. Il Border Collie è un cane altamente predisposto per l'agility dog e sport affini (flyball, freestyle ecc.), ragion per cui va a nozze con padroni che intendono farlo cimentare in queste attività per cani, in cui il padrone assegna compiti. Se nel padrone non trova tutto ciò, il Border Collie si sente stressato e infelice. Il Border Collie è un cane estremamente dipendente dal padrone; pertanto, è fondamentale che quest'ultimo sia ideale per lui.

Quanto esercizio fisico deve fare? Il Border Collie ha bisogno di fare tanto esercizio fisico (almeno 2 ore al giorno), abbinato alla stimolazione mentale. Questo vuol dire che deve fare tanto movimento non solo fine a sé stesso, ma finalizzato a un compito, assegnatogli dal padrone. Alla luce di ciò, è fondamentale l'addestramento, attività verso la quale il Border Collie è altamente predisposto. L'addestramento richiede competenze e preparazione da parte del padrone, il che spiega perché quest'ultimo deve avere una certa esperienza e attitudine a stare con i cani impegnativi come il Border Collie. Come detto, il Border Collie è un cane che eccelle negli sport canini, che sono appunto attività che combinano l'esercizio fisico alla stimolazione mentale.

Quali sono i suoi bisogni nutrizionali? Dal punto di vista alimentare, il Border Collie deve seguire una dieta che apporti il giusto equilibrio di tutti i principali nutrienti. Deve mangiare almeno 2 volte al giorno e deve sempre avere a disposizione acqua fresca. È consigliabile sottoporlo periodicamente a un controllo delle sue condizioni corporee, per capire se mantenendo lo stato di forma ideale. Una dieta corretta permette al Border Collie di arrivare a vivere anche 15 anni.

Ogni quanto fare la toelettatura? Le necessità di toelettatura variano in base alla lunghezza del pelo; tuttavia, in linea generale, non è un cane particolarmente impegnativo da questo punto di vista. Nel Border Collie a pelo di media lunghezza, è sufficiente 1 spazzolata due 2 a settimana; nel Border Collie a pelo liscio, invece, basta 1 spazzolata a settimana.

Quanto costa? A seconda del pedigree e dell'allevamento da cui proviene, un cucciolo di Border Collie può costare tra i 1.000 e i 1.500 euro.

Qual è la sua storia? Il Border Collie è una razza canina abbastanza datata, presente già nel 1700; tuttavia, ha ricevuto il nome attuale soltanto nel 1915. Le origini del Border Collie sono in Regno Unito, al confine tra la Scozia, il Galles e Inghilterra (il che spiega il nome), dove ha praticamente sempre trovato impiego come cane da pastore in virtù della obbedienza, intelligenza e attitudine al lavoro. Attualmente, gli allevatori temono che l'enfasi sull'aspetto armonioso e la bellezza di questo cane possa rovinare la razza; pertanto, per preservarla, non perdono occasione per sottolineare le straordinarie capacità lavorativa dell'animale e tutto ciò che essere comportano in termini di gestione.