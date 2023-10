Boccia per i pesci: perché non va usata

Boccia per i pesci: perché non è mai una buona soluzione Quando pensiamo a un pesce rosso la prima immagine a materializzarsi di fronte ai nostri occhi è quella di Cleo, la pesciolina realizzata da Disney che scruta le avventure di Pinocchio dall'interno della sua boccia di vetro. La boccia per i pesci è entrata nell'immaginario come parte quasi integrante della piacevole atmosfera di fiabe, fiere e mercatini. Secondo la leggenda, fu inventata nel XVIII secolo da Madame du Barry, l'ultima favorita di Luigi XV di Francia. In ogni caso, l'usanza di tenere pesciolini di varie specie in piccole bocce di vetro si diffuse ben presto in Europa, soprattutto per i pesci rossi (Carassius auratus) e per le colorate varietà di pesce combattente (Betta splendens). Ma la boccia per i pesci, ormai la scienza lo ha notificato in diverse occasioni, non è una soluzione sana per allevare una creatura vivente. Per poter ospitare un pesce anche molto piccolo, un acquario di forma sferica dovrebbe contenere almeno 45 litri d'acqua.

Boccia per i pesci: è vietata? Nonostante in Italia non esista ancora una normativa specifica in materia di dimensioni degli acquari, la boccia per i pesci è già stata vietata da diversi Paesi Europei, Germania e Finlandia in testa, in quanto considerata una forma di maltrattamento degli animali. Negli ultimi anni, diverse scoperte scientifiche hanno smentito la leggenda metropolitana della "memoria da pesce rosso", dimostrando che i ricordi di un Carassius auratus possono risalire addirittura ad anni indietro, un po' come avviene nella memoria dei cani. La vecchia giustificazione per cui si continuava a tenere i pesci rossi nella boccia, quindi, è ufficialmente decaduta. Alcune Regioni e Comuni italiani stanno adeguando i propri regolamenti locali in modo da mettere al bando le bocce per i pesci. La Regione Emilia Romagna, per esempio, nella legge regionale 17 febbraio 2005 n. 5, stabilisce che "gli animali ornamentali e da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie". Il Comune di Roma è ancora più specifico. Nella Deliberazione n. 275 del 24 ottobre 2005 si legge che "gli acquari non devono avere forma sferica o comunque non devono avere pareti curve di materiale trasparente". Dello stesso tenore è il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali del Comune di Milano, che all'articolo 11 stabilisce l'obbligo a "non tenere animali in acquari di forma sferoidale". Ma perché la boccia per i pesci è così nociva per la salute delle creature che ospita?

Perché non usare la boccia per i pesci la forma sferica disorienta il pesce rosso: oltre a costringere l'animale a nuotare in cerchio, l'assenza di angoli e punti di riferimento non permette al pesce di trovare un posto tranquillo o in cui nascondersi. Inoltre, la forma sferica deforma la sua visione del mondo, cosa che può condurre allo sviluppo di gravi quanto silenziose forme di stress.

rosso: oltre a costringere l'animale a nuotare in cerchio, l'assenza di angoli e punti di riferimento non permette al pesce di trovare un posto tranquillo o in cui nascondersi. Inoltre, la forma sferica del mondo, cosa che può condurre allo sviluppo di gravi quanto silenziose forme di stress. le bocce per i pesci in commercio sono troppo piccole : per essere sufficiente al benessere di un solo, piccolo pesce rosso, un acquario di forma sferica dovrebbe contenere almeno 45 litri d'acqua.

: per essere sufficiente al benessere di un solo, piccolo pesce rosso, un acquario di forma sferica dovrebbe contenere d'acqua. è difficile regolare la temperatura : le misure troppo contenute delle bocce per i pesci rendono praticamente impossibile agire per regolare la temperatura dell'acqua, fondamentale soprattutto per i pesci combattenti che sono pesci d'acqua calda . Un raggio di sole di troppo, e la temperatura della boccia salirà nel giro di pochi minuti.

: le misure troppo contenute delle bocce per i pesci rendono praticamente impossibile agire per regolare la temperatura dell'acqua, fondamentale soprattutto per i pesci combattenti che sono . Un raggio di sole di troppo, e la temperatura della boccia salirà nel giro di pochi minuti. manca l'ossigeno : nella boccia per i pesci, la quantità di superficie dell'acqua che è a contatto con l'aria è troppo piccola, e non permette lo scambio ossigeno-anidride carbonica all'interno dell'habitat.

: nella boccia per i pesci, la quantità di superficie dell'acqua che è a contatto con l'aria è troppo piccola, e non permette lo scambio ossigeno-anidride carbonica all'interno dell'habitat. non c'è spazio per i dispositivi di filtraggio: la classica boccia non dispone di dispositivi di filtraggio, strumenti fondamentali per mantenere i pesci in salute (e obbligatori per i possessori di pesciolini nei Comuni più all'avanguardia d'Italia). E anche volendo adeguare il piccolissimo acquario con un mini-filtro, la forma sferica non aiuterebbe l'impresa.