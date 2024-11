Bichon Frise: che carattere ha, quanto vive e qual è il prezzo?

Questo articolo analizza tutte le caratteristiche più interessanti del Bichon Frise: aspetto fisico, dimensioni, carattere, rapporto con gli altri animali padrone ideale, aspettativa di vita, bisogni nutrizionali, predisposizioni a malattie e quanto esercizio fisico può e deve fare per rimanere in salute.

Il Bichon Frise è un cane di razza di taglia piccola , incluso tra le cosiddette razze toy , che per via del suo pelo bianco e setoso ricorda molto un grazioso peluche . Grazie al suo aspetto e alla sua simpatia, è un animale che conquista facilmente il cuore di chiunque.

Quali sono le sue caratteristiche fisiche?

Il Bichon Frise è un cane ben bilanciato nelle proporzioni, dall'aspetto elegante e con un mantello fitto e caratterizzato da morbidi riccioli bianchi a cavatappi.

Il corpo presenta un petto profondo e ben sviluppato. Le costole sono ben cerchiate e fluttuanti. Il lombo è largo, ben muscoloso e leggermente arcuato. Il bacino è largo e la groppa lievemente arrotondata. La lunghezza tra garrese e attaccatura della coda è uguale all'altezza dal garrese a terra (nei quadrupedi, il garrese corrisponde al punto più alto del dorso rispetto a terra; nel cane si trova nella zona di incontro tra collo e scapole).

La testa è ben proporzionata rispetto al corpo. Il cranio è lievemente arrotondato, non grossolano, con i peli che accentuano l'aspetto rotondo. È interessante segnalare come, negli esemplari di pedigree, le linee tracciate tra gli angoli esterni degli occhi e del naso creano un triangolo quasi equilatero. Il muso è leggero e le guance sono piatte e non particolarmente muscolose. La cavità tra le sopracciglia è appena visibile. Il naso è grande, rotondo, nero, morbido e lucido.

Gli occhi sono scuri, rotondi, con rime palpebrali nere e circondati da aloni scuri di pelle ben pigmentata. Gli occhi sono grandi e guardano in avanti. Lo sguardo è sveglio e pieno di espressione.

Le orecchie sono pendenti, aderenti alla testa e ben ricoperte di pelo fluente. Si trovano leggermente più in alto del livello degli occhi e piuttosto in avanti sul cranio. Quando il cane è attento, il bordo anteriore delle orecchie tocca il cranio.

La bocca possiede mascelle forti, con una perfetta, regolare e completa chiusura a forbice (ovvero i denti superiori che si sovrappongono strettamente ai denti inferiori e sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle). Le labbra sono fini, abbastanza strette e completamente nere.

Il collo è arcuato e abbastanza lungo (corrisponde a circa un terzo della lunghezza del corpo). Portato alto e fiero, è rotondo e sottile vicino alla testa, mentre si allarga gradualmente e in modo armonico in prossimità delle spalle.

Dall'ossatura non troppo fine, le zampe anteriori presentano spalle oblique, non prominenti, di lunghezza uguale alla parte superiore del braccio. La parte superiore del braccio è ben aderente al corpo. Se viste di fronte, le zampe anteriori sono dritte e perpendicolari. Visti di fronte, i metacarpi sono corti e dritti; visti di lato, invece, sono leggermente inclinati.

Le zampe posteriori si caratterizzano per cosce larghe e ben arrotondate. Le ginocchia si presentano ben piegato, i garretti ben angolati e i metatarsi perpendicolari.

I piedi sono stretti, arrotondati e con nocche sollevate. I cuscinetti sono neri. Le unghie sono generalmente nere.

La coda è normalmente portata sollevata e curvata con grazia sul dorso, ma non arricciata. È in linea con la spina dorsale. Non tocca mai il dorso, se non con i peli. L'attaccatura della coda è un livello intermedio, né troppo in alto né troppo in basso.

Il mantello è fine, setoso e con morbidi riccioli a cavatappi, che possono arrivare a misurare anche 7-10 cm di lunghezza.

Nel cane adulto, il colore del pelo è bianco naturale. È da segnalare, tuttavia, che in giovane età, l'animale potrebbe presentare macchie color crea o albicocca. Spesso, la pelle presenta macchie nere, beige o blu.