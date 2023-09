I benefici della passeggiata con il cane sono molteplici, sia per noi che per il nostro amico a quattro zampe. Avere un animale riempie la vita, scaccia la solitudine e porta gioia in una famiglia. Aver cura di un cane è sicuramene un ottimo rimedio contro l' ansia ; questo permette il rilascio di endorfina e ossitocina con effetti calmanti e benefici per la salute. Ma, avete mai valutato i vantaggi anche fisici che comporta prendervi cura di un cane e accompagnarlo quotidianamente a fare la sua passeggiatina? Ecco tutti i benefici del dog walking.

Il dog walking è l'azione di portare a spasso il cane. Passeggiare con il cane può portare notevoli benefici, in primis fisici, perché in questo modo, anche i più pigri, saranno costretti quotidianamente ad alzarsi dal divano per portarlo fuori più volte al giorno. I livelli di attività fisica aumentano, specie per una persona tendenzialmente sedentaria, che vedrà così modificare il suo stile di vita. Camminare significa bruciare calorie , e se, durante una delle uscite quotidiane con il nostro cane, decidessimo di compiere una camminata di 30 minuti (come consigliato dagli esperti), farebbe bene al nostro organismo ma anche al nostro cane. Infatti, permette di ridurre il rischio di malattie coronariche , osteoporosi , cancro al colon e al seno e diabete di tipo 2 .

Come accennato, il semplice fatto di avere un cane o un altro animale domestico aiuta la nostra salute mentale : adottare un cucciolo è sempre un gesto meraviglioso, ma porta anche nella nostra vita una serenità che prima non c'era. Specie nel caso di persone che vivono sole, un cane è una vera compagnia e, nel caso sempre più frequente di chi lavora da casa, aiuta a ridurre lo stress e l'ansia.

I benefici della passeggiata sul nostro cane

Esercizio fisico

Riduce cause di stress

Allunga la vita del cane

Vita all'aria aperta

Migliora il suo umore

Allontana disturbi alimentari e malattie cardiovascolari

No, la passeggiata non serve solo a noi, ma ovviamente anche al nostro cane. Abitando spesso in appartamenti, alle volte dallo spazio ristretto per giocare e correre, e senza giardino, i nostri amici pelosi hanno bisogno di un po' di tempo ogni giorno all'aria aperta, non solo per i loro bisogni. Ci sono razze canine, che seppur piccole, hanno bisogno di costanti stimoli e di assecondare il loro istinto.

Infatti, l'attività fisica è indispensabile anche per loro, specie per razze da lavoro e sportive, quali ad esempio il Border Collie o i Bovari ma anche i Jack Russel. Il gioco è una parte importante della loro quotidianità, permette di eliminare lo stress accumulato tra quattro mura, e sviluppa i loro sensi. Ovviamente l'umore è il primo a trarne benefici, ma non solo: muoversi e correre permette di evitare fastidiosi disturbi alimentari, che colpiscono anche i cani, così come le malattie cardiovascolari.