Posso tenere un Beagle in appartamento? Il Beagle può vivere in appartamento. È un cane di piccola-media taglia, che ben si adatta a case di ogni dimensione. In caso di spazi ridotti, però, sarà ancora più importante stabilire una routine e garantire il necessario movimento al proprio animale.

Dove tenere un Beagle? In casa e in giardino;

Mai soltanto in giardino;

Mai soltanto in balcone. Come abbiamo detto, tenere un Beagle in un appartamento è possibile. Non avere un giardino e un ampio balcone non impediscono di accogliere in casa questa razza. I Beagle infatti si adattano al meglio anche a spazi ridotti, a patto però di strutturare una routine giornaliera che tenga conto delle loro esigenze. Minore è lo spazio in casa, maggiore sarà il tempo trascorso all'esterno su base giornaliera. A fronte di un piccolo appartamento, si consiglia di optare per tre passeggiate. Un modo per garantire il giusto movimento all'animale, migliorare la sua salute ed evitare che sfoghi la propria energia repressa all'interno della casa. Per approfondire: 10 cose da sapere sul Beagle

Qual è la cuccia adatta a un Beagle? Grande 70 cm x 50 cm;

Imbottite;

Possibilmente in plastica o in materiali rigidi e resistenti. Per quanto riguarda il suo spazio all'interno dell'appartamento, il Beagle ha bisogno di una cuccia abbastanza grande da consentirgli di muoversi agilmente. Dovrà potersi stendere senza limitazioni e, considerando la taglia ridotta, basteranno queste misure: 70 cm x 50 cm. In caso di esemplare un po' più grande, l'alternativa sarà di: 90 cm x 80 cm. Da evitare però le cucce in vimini, che verranno distrutte in breve tempo. Molto meglio dei lettini con bordo imbottino e cuscino sfoderabile al centro. Quando sono cuccioli, i Beagle tendono a mordere e distruggere. Una cuccia in plastica risulta più resistente e, per quanto meno confortevole, per i primi anni potrebbe fare al proprio caso.

Quanto è impegnativo un beagle? Il beagle è molto impegnativo. Per via del suo carattere frizzante e furbo, la razza Beagle non è semplicissima da gestire. Si consiglia di ricorrere a un corso di addestramento fin da subito. Questi cani hanno infatti una grande energia e soprattutto un carattere ostinato. Si consiglia inoltre di organizzare la giornata in modo tale da concedergli almeno delle lunghe passeggiate. Un'alternativa valida è quella degli asili per cani, così da spingerlo a socializzare, restando in forma e indirizzando la propria "spinta distruttiva" fuori casa. Sotto l'aspetto della salute, le orecchie cadenti rappresentano un punto del corpo estremamente delicato. Devono essere sempre pulite con frequenza e attenzione, essendo a rischio infezione. Altre aree a rischio del corpo sono occhi e zampe, da tutelare particolarmente in caso di un ruolo aggiuntivo a quello dell'animale da compagnia. Si fa riferimento al compito da segugio. Infine movimento e alimentazione devono andare di pari passo. I beagle sono gran mangioni e non dovrebbero assaggiare il nostro cibo. Ci si ritroverà infatti a subire dei ricatti morali, con i loro grandi occhi teneri, a ogni occasione. Vantano inoltre una ben nota tendenza a ingrassare.

Quante volte al giorno deve uscire il Beagle? Almeno due volte al giorno. I beagle devono uscire almeno due volte al giorno. Sono cani molto attivi ed energici, che necessitano di almeno 1 ora complessiva di esercizio fisico nell'arco della propria giornata tipo. Ciò si traduce in passeggiate quotidiane, corse, escursioni e simili, ancor meglio se in compagnia. Gli impegni lavorativi ci impediscono spesso di soddisfare pienamente tali esigenze. Per questo si consiglia di optare per degli asili per cani. Si avrà la certezza che il proprio animale sia curato da personale adeguato, sia in compagnia di altri cani e sfoghi tutte le proprie energie. Si avrà di certo un animale più sereno e in salute.

Il Beagle distrugge casa? No, nessun cane "distrugge casa" intenzionalmente o per tratti caratteriali. Il fatto che il Beagle faccia danni in casa è in realtà molto comune nei cani da caccia: si tratta di un animale molto attivo ed energico, che vanta delle precise esigenze fisiche, come detto. Quando queste non vengono soddisfatte, ecco che lo sfogo dell'energia accumulata si riversa sull'arredamento. In nessun caso si dovrebbe imporre al Beagle (così come altri cani) di non usare il proprio istinto. Nel suo caso il mancato movimento prolungato all'aria aperta si traduce in un accumulo di frustrazione. La "distruzione" della casa è l'ultima risorsa, soprattutto nei cani giovani, per non "impazzire". Una razza molto attiva non può essere lasciata ore e ore da sola, ogni singolo giorno, limitandosi a una breve passeggiata per i bisogni. Il beagle è un animale sociale e necessita di gioco, comunità e allenamento. Occorre considerare attentamente tutto ciò prima di un'adozione.

Esistono i Beagle nani? I Beagle esistono anche nani: sono cani di piccola taglia selezionati appositamente per le loro dimensioni contenute. Nonostante siano davvero piccini sono anche molto energici, sempre in movimento e alla ricerca di nuovi stimoli. Per approfondire: Quali sono le caratteristiche dei Beagle nani?