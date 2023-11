Balia felina: cos'è e cosa fa?

Che cos'è una balia felina? Più che chiedersi che cos'è una balia felina è utile domandarsi chi sia. Difatti, la balia felina è una persona che si occupa di gatti molto piccoli, non ancora autosufficienti, rimasti orfani dalla madre. Le motivazioni per cui i gattini rimangono orfani possono essere molteplici, dalle situazioni di abbandono alla prematura dipartita di mamma gatta. Se non correttamente aiutati, i gattini privi di mamma non riuscirebbero a sopravvivere. Da qui, l'importanza della balia felina. Shutterstock

Cosa fa la balia felina? Come abbiamo detto, la balia felina è quella persona che si occupa dei gattini rimasti orfani. Entrando più nel dettaglio, la balia felina si occupa di allattamento, svezzamento e cura durante la crescita. I gattini molto piccoli, infatti, non sono autonomi e non sono in grado di badare a sé stessi e al proprio sostentamento; la balia felina deve adempiere ai quei compiti che, in condizioni normali, spetterebbero a mamma gatta. Nel dettaglio, i gattini devono essere alimentati con latte specifico a intervalli brevi (due, tre o quattro ore, a seconda dei casi) che devono essere necessariamente e rigorosamente rispettati, sia di giorno che di notte; inoltre, devono essere mantenuti in una posizione specifica durante l'allattamento (ad esempio, non devono essere in posizione supina per evitare che il latte finisca nelle vie respiratorie) e, dopo il pasto, devono essere stimolati con massaggi al fine di favorire l'eliminazione delle feci e dell'urina. La balia felina, inoltre, si dovrà occupare della loro cura e pulizia fin dopo lo svezzamento e durante la crescita. Quelle sopra menzionate sono solamente alcune delle cure di cui un gattino piccolo necessita affinché possa crescere bene e in salute. Da qui si può capire quanto sia importante la figura della balia felina.

Come si diventa balia felina? Per poter essere una balia felina è necessario avere delle conoscenze e delle competenze in materia; solo così, infatti, si potrà garantire il benessere dei piccoli felini orfani. Per acquisire tali competenze e rendersi disponibili ad aiutare i gattini bisognosi è possibile rivolgersi alle associazioni che si occupano di animali o di gatti in particolare e chiedere loro come ci si può rendere utili in questo senso. Alcune di queste associazioni, inoltre, organizzano anche corsi specifici per acquisire le conoscenze necessarie a diventare balie feline.