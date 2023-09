Lo facciamo però alla maniera degli umani, arrivando ad abbracciare e baciare il cane che in quel momento è in cerca d'attenzioni. Vi siete però mai chiesti che impatto possa avere questo gesto sulla vostra salute? Siamo a rischio infezioni o peggio? Ecco la risposta ai tanti dubbi che ci attanagliano quando entriamo particolarmente a contatto con bocca, pelo , zampe e naso del nostro cane.

Al di là delle motivazioni del gesto, ricevere un "bacio" dal proprio cane è qualcosa che tutti i padroni adorano. Proviamo però a capire se sia rischioso in qualche modo. Uno studio condotto dall'Università dell'Arizona , a firma dell'antropologa Kim Kelly, ha dimostrato come alcuni dei microbi presenti nello stomaco del cane avrebbero un effetto probiotico nel nostro organismo (ciò consente un miglioramento del microbiota, ndr).

Meno rischioso di ciò che pensi

Prima di baciare il cane ci si dovrebbe interrogare sul comportamento del proprio animale. Diamo ovviamente per scontato che chi ha un amico a quattro zampe non prova una sensazione di repulsione nel dimostrare così il proprio affetto. Non si ragiona di logica ma di cuore, insomma, e non si guarda al pelo del cucciolo come a un potenziale ricettacolo di batteri.

Il discorso però cambia se l'igiene del cane è scarsa, se è da poco stato all'aria aperta, magari rotolandosi nel fango o nell'erba alta. In situazioni del genere sarebbe il caso di far suonare un certo campanello d'allarme nella propria mente.

In termini generali, però, non si corrono seri rischi, a patto di tener cura anche della propria igiene, oltre a quella del proprio animale. Sappiamo che la saliva canina possiede organismi unici, che gli esseri umani non possono tollerare. I nostri sistemi immunitari sono differenti, con il cucciolo che è principalmente portatore di contagi e meno soggetto a subirli.

Da segnalare batteri come il clostridium, la salmonella e il campylobacter, che potenzialmente ci espongono a malattie come la leptospirosi e la leishmaniosi. È però importante evitare di fare allarmismi, dal momento che qualsiasi veterinario rassicurerà novelli proprietari in merito.

È molto raro che la saliva canina provochi problemi all'essere umano, se a contatto con la pelle. La cura di sé è però cruciale, soprattutto per evitare contatti diretti e ripetuti con naso, occhi e bocca umani.

Fare allarmismo è molto facile, parlando ad esempio di tubercolosi, tenia, scabbia, tigna e ascaridiasi. Sono queste le altre malattie che, in casi molto rari, possono trasmettersi dal cane all'uomo. Ciò può accadere? Certo, ma è necessario si verifichino differenti situazioni, come una generale non curanza dell'igiene propria e del cane.

Baciare di continuo un animale domestico, magari ancora sporco dopo una gita al parco, evitare di lavarsi per ore, portandosi le mani sporche di saliva alla bocca o agli occhi, può di certo comportare dei problemi. Se non è questo il vostro caso, non abbiate paura di dimostrare il vostro amore come reputate corretto.