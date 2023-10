Axolotl: caratteristiche, salute, dieta e come tenerlo in casa

Cos’è Cos'è un Axolotl? L'axolotl (Ambystoma mexicanum) è una salamandra completamente acquatica originaria del Messico, di dimensioni piuttosto piccole e disponibile in un'ampia gamma di colori. Conosciuto anche come drago d'acqua messicano, l'axolotl è considerato un animale esotico. L'aspetto insolito degli axolotls li ha resi uno degli anfibi più amati noti al Mondo. Oltre ad essere diventati popolari come animali domestici, la loro notorietà è dovuta anche al grave pericolo di estinzione della specie, a causa della perdita di habitat, dell'introduzione di specie ittiche invasive, del peggioramento della qualità dell'acqua e dell'urbanizzazione. Shutterstock L'axolotl è un elemento centrale nella cultura azteca, che gli attribuirebbe un'origine divina: la leggenda narra che per permettere al sole e alla luna di muoversi nel cielo il dio azteco del fulmine e del fuoco, Xolotl, gemello o controparte di Quetzalcoatl, dovesse sacrificarsi gettandosi tra le fiamme. Per sfuggire al suo destino, Xolotl acquisisce le sembianze di diverse piante e animali, tra cui quella dell'axolotl, ultima specie in cui si trasforma e sotto le sembianze di cui rimane quale punizione per il mancato sacrificio. Per dare una spiegazione più semplice (e meno drammatica), l'axolotl è un'interessante specie di salamandra acquatica che può essere trovata allo stato selvatico in un solo luogo: il Lago Xochimilco a Città del Messico. Tuttavia, non screditeremo completamente la teoria secondo cui siano onnipotenti! Dalla cura degli axolotls domestici ai loro sorprendenti tratti rigenerativi, ecco alcuni fatti interessanti su queste fantastiche piccole creature acquatiche. Axolotl come animale domestico L'axolotl è sicuramente un animale domestico unico: a differenza della maggior parte delle salamandre, non subiscono la metamorfosi dalla forma larvale a quella adulta, dove la respirazione cambia dalle branchie ai polmoni. Gli axolotl rimangono, invece, acquatici per tutta la vita. Pertanto, non sono animali domestici che si gestiscono in modo "convenzionale", ma possono essere piuttosto affascinanti da addomesticare. Gli axolotls sono relativamente facili da curare e resistenti, il che li rende adatti ai proprietari di animali principianti. Inoltre, le loro esigenze dietetiche sono abbastanza semplici. Cinque fatti curiosi sull'Axolotl Gli Axolotl sono guaritori incredibili. Come le lucertole che possono far ricrescere la coda, gli axolotl possono far ricrescere più parti del corpo, compresi gli arti e gli organi interni come il cervello, i polmoni e persino il cuore. Questo li rende uno degli animali più resistenti sulla Terra. Gli Axolotl sembrano bambini per tutta la vita. Sono creature neoteniche, raggiungono cioè la maturità sessuale senza mai perdere le loro caratteristiche larvali. Mentre molti anfibi come la salamandra finiranno per vivere sulla terra, quindi, gli axolotl raggiungono l'età adulta senza mai subire metamorfosi, quindi mantengono le branchie esterne piumate e rimangono acquatici. Gli axolotl sono carnivori. Poiché sono neotenici, i loro denti non si sviluppano mai, quindi devono fare affidamento sull'aspirazione per consumare il cibo. Quando si tratta della dieta, gli axolotls non richiedono alimentazione quotidiana, ma quando mangiano non sono schizzinosi. Banchettano con qualsiasi cosa, da vermi e pesci a crostacei e insetti. Gli Axolotl sono disponibili in tantissimi colori. I motivi e le pigmentazioni variano, ma molto spesso si vedranno specie rosa, marrone o nero con granelli olivastri o dorati. In natura, l'axolotol si trova nella sua colorazione scura, grezzamente definita "wild". In cattività, la selezione genetica ha consolidato il morph definito leucistico. L'axolotol dorato viene invece definito "gold" e corrisponde alla forma albina della specie. La cosa ancor più interessante è che possono modificare il proprio colore per mimetizzarsi con l'ambiente circostante. Gli Axolotl fanno una danza di accoppiamento. Una volta raggiunti i sei mesi, iniziano ad accoppiarsi e il processo prevede che si muovano insieme in modo circolare, simile a una danza.

Profilo della specie Origine degli Axolotls Ambystoma mexicanum, comunemente chiamato axolotl o assolotto, è una salamandra originaria di Città del Messico. Durata della vita: quanti anni vive un Axolotl? In media, la durata della vita di un axolotl va dai 10 ai 15 anni. Dimensioni e peso: quanto sono grandi gli Axolotls? Il corpo di un axolotl adulto è compreso, in termini di lunghezza, tra 15 e 45 cm, nonostante siano rari gli esemplari che superano i 30 cm. Axolotl: colori L'axolotol si presenta in oltre 20 diverse varianti di colore, tra cui nero, grigio, oro e bianco, sebbene molte siano rare e quasi impossibili da trovare. La genetica del pigmento axolotl è piuttosto complessa, motivo per cui esistono così tanti morph. Le varietà di colore più comuni includono il leucistico (traslucido con lamelle rosa), l'albino dorato, l'albino bianco e il tipo selvatico (colorazione verde/nera).

Alimentazione Cosa mangia un Axolotl? L'axolotl ha una dieta strettamente carnivora e rientra nella categoria dei predatori acquatici. In natura, gli axolotls si cibano di lumache, vermi, larve di insetti, molluschi, crostacei, piccoli pesci di fiume e altri anfibi di piccole dimensioni. Per quanto l'axolotl sembri un animale statico e poco interattivo si dimostra reattivo e vorace verso qualsiasi cosa si muova nelle sue vicinanze. Per rispondere alla domanda "che cosa mangiano gli axolotl in cattività" dobbiamo considerare che le salamandre d'acqua dolce hanno alimentazioni diverse a seconda della loro età. Dieta Axolotl: cosa dare da mangiare? In cattività, l'axolotl può essere nutrito con: Artemia salina (nota anche come scimmia di mare)

Chironomus

Piccole striscioline di manzo, petto di pollo o fegato

Salmone crudo d'acqua dolce

Insetti da pasto (grilli)

Latterini e alborelle d'acqua dolce

Lombrichi

Vermi tubifex

Altri alimenti (vivi o congelati) per pesci

Pellet da pesca o pellet specifico per axolotl Chironomus, artemie e tubifex sono particolarmente adatti a nutrire le larve di axolotl, quindi al loro accrescimento. Di solito, non sono necessari integratori vitaminici o minerali, salvo diversa indicazione del veterinario. Cosa non dare da mangiare agli Axolotls? Se somministrato fresco e crudo, il pesce può essere veicolo di parassiti per l'axolotl. Prima di darlo come cibo, si consiglia sempre di congelare l'interno taglio (anche già diviso in dosi) per scongiurare questo rischio e provvedere ad un alimentazione sicura per. Attenzione! Non dare da mangiare all'axolotl i vermi o i pesci tal quali e catturati da sé durante una sessione di pesca o altra attività, poiché possono trasportare parassiti. Axolotl: quantità e frequenza dei pasti In generale, è sempre bene fare riferimento al proprio veterinario per quanto riguarda la quantità di cibo da offrire e la frequenza con cui nutrire l'axolotl, poiché varia a seconda dell'età e delle dimensioni. In linea indicativa, molti adulti assumono due o tre pasti a settimana. Come dare da mangiare all’Axolotl Uno dei metodi migliori per nutrire un axolotl è tenere il cibo in una pinza a becco tondo nella vasca vicino all'animale. In alternativa, è possibile anche semplicemente far cadere il cibo nell'acqua il più vicino possibile alla salamandra.

, quando . Rimuovere ogni giorno eventuali residui di cibo dal serbatoio per mantenere l'acqua pulita.

Dove e come tenerlo in casa Come deve essere un acquario per Axolotl Per gli axolotls, si consiglia almeno un acquario da 56 a 75 litri, meglio se dotati di un coperchio sicuro, poiché non è raro che questi animali cerchino di saltare fuori. Per questi animali completamente acquatici non è necessaria una zona di terra nella vasca. Come minimo, la profondità dell'acqua dovrebbe essere leggermente superiore alla lunghezza del proprio axolotl: in linea generale, ulteriore profondità migliorerà la qualità dell'acqua e darà all'animale più spazio per muoversi.

Conservare l'acquario in una stanza fresca, lontano dalla luce solare intensa, con una temperatura dell'acqua compresa tra 14 e 20°C (attenzione: non dovrebbe mai superi i 24°C). Per gli axolotl non è necessaria alcuna illuminazione speciale (a differenza di molti rettili). Infatti, un nascondiglio buio, come un vaso di fiori appoggiato su un lato o un castello nell'acquario, è spesso apprezzato.

Alcuni proprietari scelgono di lasciare la base della vasca nuda tal quale, anche se altri credono che questo potrebbe stressare l'axolotl se non riesce a far presa per muoversi sul fondo liscio.

Se sulla base viene utilizzata della ghiaia, deve essere una ghiaia grossolana più grande della testa dell'axolotl. La ghiaia fine potrebbe essere ingerita e causare un'ostruzione digestiva.

L'acqua del rubinetto trattata con un biocondizionatore che rimuove il cloro e le clorammine va bene per gli axolotl. Non utilizzare mai acqua distillata e assicurarsi che il pH dell'acqua rimanga compreso tra 6.5 e 7.5. La maggior parte dei proprietari ritiene che un acquario filtrato sia più facile da mantenere perché l'acqua non filtrata necessita di cambi frequenti per rimuovere i rifiuti. Tuttavia, se scegli di avere un filtro per axolotl nel serbatoio, la velocità di filtrazione dovrebbe essere lenta; filtri potenti che creano forti correnti possono stressare un axolotl.

Per un acquario filtrato, la pulizia consiste, in genere, in un cambio d'acqua del 20% ogni settimana, nonché nel sifonamento dei rifiuti dal fondo dell'acquario. Se non si usa un filtro, probabilmente sarà necessario un cambio d'acqua del 20% ogni giorno o a giorni alterni. Non effettuare mai un cambio completo dell'acqua, poiché ciò potrebbe alterare la chimica dell'acqua in modo troppo drastico e stressare l'animale. Shutterstock

Salute Nella ricerca, gli axolotl hanno suscitato particolare interesse perché, secondo quanto riferito, sono mille volte più resistenti al cancro rispetto ai mammiferi. I problemi di salute più comuni negli axolotl sono in genere legati allo stress dovuto alla scarsa qualità dell'acqua, alla temperatura dell'acqua inappropriata o al troppo movimento dell'acqua nell'acquario. Axolotl: malattie e problemi di salute comuni Una caratteristica notevole degli axolotl sono i loro poteri rigenerativi: in caso di lesioni che non mettono a rischio la vita, sono in grado di far ricrescere gli arti, la coda e persino altre parti del corpo, come il cuore e il tessuto degli occhi. Purtroppo, questa straordinaria capacità non li protegge da tutti i problemi di salute. Per esempio: Una manutenzione della vasca disfunzionale può portare a infezioni virali o batteriche , i cui segni includono letargia e mancanza di appetito . Inoltre, l' accumulo di ammoniaca derivante dai rifiuti nel serbatoio può essere tossico. Se ciò si verifica, può interferire con il processo respiratorio causando danni alle branchie e provocare problemi neurologici .

, i cui segni includono . Inoltre, l' derivante dai rifiuti nel serbatoio può essere tossico. Se ciò si verifica, può interferire con il processo respiratorio causando e provocare . Gli axolotl con ghiaia nella vasca abbastanza piccola da poter essere mangiata sono soggetti a ostruzioni gastrointestinali . In questi casi, l'animale probabilmente sarà lento e non vorrà mangiare: se non viene trattata tempestivamente, la morte per ostruzione può sopraggiungere rapidamente.

. In questi casi, l'animale probabilmente sarà lento e non vorrà mangiare: se non viene trattata tempestivamente, la morte per ostruzione può sopraggiungere rapidamente. Inoltre, gli axolotl raramente subiscono la metamorfosi in una forma terrestre. Le ragioni di ciò sono poco conosciute, anche se potrebbe avere a che fare con gli ormoni o le caratteristiche dell'acqua. La metamorfosi può essere estremamente stressante per un axolotl e può ridurne significativamente la durata della vita. Se si notano cambiamenti anomali nel corpo dell'axolotl (ad esempio, inizia ad ingrandirsi), chiedere ad un veterinario specializzato in animali esotici di esaminarlo il prima possibile. Axolotl: possibili cause di malattie o danni Le seguenti condizioni possono causare malattie o danni e dovrebbero essere evitate: Livelli elevati di ammoniaca, nitriti o nitrati

Forti correnti d'acqua

Fluttuazioni della temperatura dell'acqua

Temperature dell'acqua elevate

pH dell'acqua basso

Sovraffollamento

Trauma derivante dalla manipolazione

Ingestione di ghiaia, rocce o altri oggetti

Parassiti (da cibo vivo)

Infezioni batteriche (spesso da cibo vivo)

Incapacità di nascondersi dalla luce Segni di malattia nell’Axolotl I segni di malattia negli axolotl includono: Coda arricciata

Cambiamenti nelle abitudini alimentari

Branchie pallide

Cambiamenti nel colore o nelle condizioni della pelle

Cambiamenti agli occhi

Gonfiore addominale

Galleggia nell'acqua (è spesso inclinato o appoggiato su un lato)

Scarsa reattività

Gestione e comportamento Axolotl: come va gestito e possibili comportamenti Sebbene gli axolotl siano relativamente resistenti alle leggere fluttuazioni del loro ambiente, hanno anche corpi delicati e morbidi , rivestiti di pelle permeabile. In effetti, la maggior parte del loro organismo è costituito da cartilagine , anziché da ossa. Ciò significa che non dovrebbero essere maneggiati se non assolutamente necessario . Se occorre spostarli fuori dalla vasca, fallo con una rete a maglie fini che non impigli nessuna parte del corpo.

, rivestiti di pelle permeabile. In effetti, la maggior parte del loro organismo è , anziché da ossa. Ciò significa che . Se occorre spostarli fuori dalla vasca, fallo con una rete a maglie fini che non impigli nessuna parte del corpo. Una volta che il loro alloggio è stato sistemato correttamente, generalmente si devono dedicare solo poche ore alla settimana all'alimentazione e alla pulizia. Per il resto, basta semplicemente goderseli come un tranquillo compagno acquatico . Gli Axolotls tendono ad essere piuttosto audaci e sono perfettamente contenti di muoversi nel loro acquario mentre vengono osservati dai loro umani. Alcuni si avvicinano al lato della vasca, quando una persona è lì ad osservarli.

. Gli Axolotls tendono ad essere piuttosto audaci e sono perfettamente contenti di muoversi nel loro acquario mentre vengono osservati dai loro umani. Alcuni si avvicinano al lato della vasca, quando una persona è lì ad osservarli. Tuttavia, gli axolotls non sono animali particolarmente sociali e non necessitano di compagni di vasca. Non dovrebbero essere tenuti con altre specie, poiché gli axolotl potrebbero provare a mangiare i pesci domestici e i pesci, a volte, li mordono. Cautela anche nell'ospitarli con altri axolotl: gli esemplari giovani possono essere cannibali l'uno verso l'altro, quindi è meglio allevarli in vasche separate. Gli adulti possono potenzialmente essere ospitati insieme, ma fare comunque attenzione alle tendenze cannibalistiche. Se una parte del corpo viene morsa da un compagno di vasca, un axolotl può effettivamente rigenerarla nel tempo, ma, in ogni caso, è meglio evitare del tutto questa situazione.

Prezzo Quanto costa un Axolotl? Il costo di un Axolotl si aggira indicativamente intorno 20-70 euro. Gli animali con colorazioni più rare, come il rame, tendono a costare di più. A cosa prestare attenzione Un axolotl sano sarà attivo e potrebbe accettare il cibo, se offerto; la pelle non dovrebbe essere squamosa e il corpo dovrebbe essere un po' paffuto (anziché sottopeso), anche se non dovrebbe presentare alcun gonfiore anomalo. La cosa più importante è acquistare l'animale da un allevatore o da un gruppo di soccorso rispettabile; meglio non acquistare un axolotl tramite Internet o un annuncio a meno che non si abbia parlato direttamente con il venditore e sia in grado di fornire informazioni adeguate sull'animale. Sarebbe ideale anche parlare con le persone che hanno acquistato animali da quel venditore per chiarire eventuali dubbi. Attenzione! Se il venditore non può fornire una documentazione approfondita sull'origine e sulla storia sanitaria dell'axolotl in esame, è un segnale di allarme. Inoltre, non sottovalutare che un veterinario esotico locale spesso può indirizzare verso un buon allevatore o un gruppo di soccorso. Cos’altro è utile sapere Essendo una specie in via d'estinzione, gli axolotls non dovrebbero mai essere prelevati dalla natura per il commercio di animali domestici. La stragrande maggioranza degli axolotl domestici discendono da animali allevati in cattività o utilizzati per la ricerca scientifica. Curiosità: in alcuni territori degli Stati Uniti, il possesso di axolotl è illegale (es. California, Maine, New Jersey e Virginia), mentre in altri - come nel Nuovo Messico - è legale possederli, ma è illegale importarli da altri stati.