Anche i cani hanno paura e possono arrivare ad avere veri e propri attacchi di panico . Come per la specie umana, alcune situazioni o relazioni possono creare anche in quella canina uno spostamento dello stato emotivo dalla tranquillità, all' ansia , alla paura fino a sfociare in una incontrollata reazione, senza una apparente grave causa stimolante. Il nostro amico a quattro zampe, proprio come l'uomo, parte da una predisposizione caratteriale verso il mondo e le interazioni con altri cani o con l'essere umano; in aggiunta, il suo bagaglio esperienziale può confermare una reazione di paura esagerata in risposta ad uno stimolo. La medicina veterinaria comportamentale fa quindi riferimento ad una classificazione e definizione dell'ansia e della paura partendo da quella dell'uomo; gli attacchi di panico in senso stretto possiamo quindi definirli come un periodo preciso di intensa paura o disagio, durante il quale si manifestano improvvisamente sintomi tipici.

Sintomi degli attacchi di panico nel cane

La paura nel cane può quindi trasformarsi proprio in un attacco di panico, durante il quale si manifesta la volontà incontrollabile che la situazione in atto finisca il più in fretta possibile. Le reazioni che più comunemente vediamo possono essere più lievi come deambulazione stereotipata, tremori, tendenza a rimanere in presenza del proprietario o a cercare il suo contatto, oppure diventare più gravi con aumento della frequenza respiratoria e cardiaca, vocalizzazioni eccessive, corse frenetiche, evacuazioni, tentativi di evasioni e salti al di là di barriere ambientali o finestre. Quest'ultime possono diventare quindi situazioni di pericolo per l'animale stesso che, in estrema difficoltà di reazione alla situazione, può mettere a rischio la sua stessa incolumità.



I disturbi di panico vengono inoltre associati a fobie specifiche che vengono classificate come "situazionali", cioè scatenate da situazioni in cui il cane è sottoposto ad attenzione come esposizioni o visite veterinarie; in maniera simile la reazione a stimoli rumorosi, come temporali o lo scoppio di fuochi d'artificio, può portare il cane ad una reazione eccessiva di paura capace di stimolare comportamenti anomali anche se non è presente un reale stimolo minaccioso.



Se nell'uomo le cause sono state ricercate anche su base genetica, nei nostri amici a quattro zampe gli studi non sono ancora del tutto specifici, ma si pensa che un ruolo importante debba essere attribuito a carenze di socializzazione precoce, difficoltà dei meccanismi di adattamento a circostanze specifiche e ripetuta esposizione agli stessi stimoli che invece di provocare una abituazione, aumentano ancor di più la risposta fobica del cane.