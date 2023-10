Cos’è l’assicurazione per animali domestici? L'assicurazione per cane e gatto (ma vale anche per altri animali domestici) è una polizza assicurativa stipulata dal proprietario dell'animale domestico che permette di ridurre l'impatto dei costi veterinari. Essenzialmente, dietro un corrispettivo fisso, l'assicurazione si impegna a risarcire, in una certa misura, alcune delle spese sanitarie sostenute. Questa copertura è molto simile a quella delle polizze per esseri umani ma, ovviamente, le sue caratteristiche possono variare molto in base all'ente assicurativo scelto. Shutterstock

Perché assicurare cane e gatto? Gli animali domestici sono parte integrante del nucleo familiare. Per i proprietari, le loro cure non sono un'opzione. Rispetto al passato, la scienza veterinaria si dimostra molto più efficace; i costi, d'altro canto, risultano decisamente più elevati. Una ricerca del 2022 svolta negli USA affermava che, mediamente, un esame di emergenza ha un costo compreso tra 100 e 200 dollari, mentre un giorno di ricovero ha un costo compreso tra 1.000 e 2.000 dollari. In Italia i prezzi sono simili per quanto riguarda l'esame di emergenza, e circa ¼ per ciò che riguarda l'esame di emergenza. Gli animali domestici necessitano, d'altro canto, anche di cure primarie – periodiche o, in alcuni casi, croniche. Tra queste ricordiamo esami di routine, analisi del sangue, vaccini annuali, igiene dentale, terapia monoclonale ecc. Sono settori veterinari in crescita, peraltro, quelli di neurologia veterinaria, oncologia e fisioterapia. Secondo l'American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), i costi annuali (2021) per le spese mediche di routine (vaccini, visite, benessere ecc.) oscillano tra 160 e i 220 dollari. Sfortunatamente, ad oggi non esiste una sanità veterinaria di tipo pubblico. Qualsiasi indagine anamnestica, intervento curativo o terapia cronica dev'essere ricercata tramite le attività private (ambulatorio, poliambulatorio o clinica). Certo, molte spese veterinarie sono soggette ad agevolazioni; per molti (ma non per tutti) è possibile scaricarne una parte nella dichiarazione dei redditi. Il rimborso è tuttavia abbastanza contenuto ed ha un tetto massimo relativo alla situazione economica e fiscale. Assicurare il cane o il gatto ha la funzione di ridurre l'impatto economico familiare dei costi veterinari .

Come funziona l’assicurazione per animali domestici? Dopo aver valutato attentamente le molte proposte disponibili sul mercato, ed aver scelto il piano più adatto alle proprie esigenze, si procede con la stipula del contratto tra le parti. Sotto questo punto di vista, l'assicurazione per animali domestici funziona esattamente come tutte le altre. Per assicurare un cane, un gatto o altro animale domestico è necessario formalizzare un accordo tra le parti. In maniera "estremamente sintetica", vediamo da cosa è composta un'assicurazione per animali domestici. L'accordo è composto da una proposta assicurativa, personalizzabile in alcune sue parti, inclusiva degli obblighi e dei diritti dell'assicurazione, e delle clausole e i vincoli ai quali deve attenersi l'intestatario del contratto in oggetto. Il tutto in duplice copia, da firmare per la convalida. In genere, le polizze assicurative coprono buona parte delle problematiche più diffuse; ad esempio: malattie infettive, cancro, interventi chirurgici di emergenza, condizioni genetiche ed ereditarie, condizioni specifiche legate alla razza e cure alternative. I piani assicurativi più completi coprono anche l'RC, ovvero la Responsabilità Civile in caso di incidente, sia di natura stradale, sia le colluttazioni con altri animali, nonché le eventuali aggressioni a persone o danni a cose. È bene sottolineare che non tutti gli animali sono assicurabili, perché devono possedere ad alcuni requisiti imprescindibili (ad es. il chip). Non di meno, il risarcimento delle spese è quasi sempre soggetto a franchigia. La franchigia consiste nell'importo minimo di ogni evento, che rimane a carico dell'assicurato nonostante la copertura assicurativa. Come diretta conseguenza, i danni che hanno un importo inferiore alla franchigia rimangono integralmente a carico dell'assicurato. Infine, ma non per ultimo, la somma necessaria alle cure dev'essere anticipata dal proprietario. Solo in seguito, l'importo verrà rimborsato dall'assicurazione all'intestatario dell'assicurazione.

Assicurare il cane o il gatto costa molto? L'assicurazione veterinaria può essere pagata con un singolo premio annuale o con 12 premi mensili. Il costo, tuttavia, dipende da molti fattori. Quelli che influiscono maggiormente sul costo sono: Specie : di solito i cani costano più dei gatti, perché sono mediamente più grandi e, statisticamente, per loro vengono presentate più richieste;

: di solito i cani costano più dei gatti, perché sono mediamente più grandi e, statisticamente, per loro vengono presentate più richieste; Razza : alcune razze sono più predisposte a determinate malattie e problemi;

: alcune razze sono più predisposte a determinate malattie e problemi; Sesso : statisticamente, vengono presentate più richieste per i maschi che per le femmine, quindi le femmine costano meno;

: statisticamente, vengono presentate più richieste per i maschi che per le femmine, quindi le femmine costano meno; Età : com'è deducibile, più vecchio è l'animale, più costosa è l'assicurazione;

: com'è deducibile, più vecchio è l'animale, più costosa è l'assicurazione; Ubicazione: l'assicurazione costa di più nelle aree metropolitane che nelle periferie e nelle aree rurali. Secondo il rapporto sullo stato del settore 2022 della North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA), negli USA, il premio medio per i cani era di 584 dollari all'anno e per i gatti 343 dollari all'anno. La copertura media era dell'80%. In Italia le polizze sono più a buon mercato! Ragionando sui costi "fissi", ovviamente, le assicurazioni sembrerebbero non troppo convenienti. Tuttavia, basti pensare che un ricovero di 7 giorni e un ciclo anamnestico completo possono costare "facilmente" intorno ai 2000 €. Questo dipende, ovviamente, dal tipo di esami svolti. Tuttavia, quando si hanno a disposizione risonanze magnetiche e tomografie computerizzate, in genere, rappresentano la scelta di élite.